КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія упаковки
  • Первинне зображення
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія упаковки
  • Первинне зображення

Більше не доступний

ActionFitСпортивні навушники Bluetooth®

SHQ8300PK/00

Бездротова свобода. Неперевершена функціональність.

Бездротові навушники Philips ActionFit SHQ8300, створені для спорту й активної діяльності, забезпечують потужні низькі частоти у комфортній формі із захистом від поту та дощу. Вибирайте один із двох стилів носіння залежно від потреб.

Переглянути всі переваги

Регулюйте фіксацію

Бездротова свобода. Неперевершена функціональність.

  • 13,6-мм динаміки/напівзакритого типу

  • Навушники-вкладиші

MusicChain™ дозволяє легко обмінюватися музикою із друзями

MusicChain™ дозволяє легко обмінюватися музикою із друзями

Завдяки MusicChain™ можна легко ділитися доріжками, які Ви відтворюєте, з друзями. Технологія Bluetooth® дозволяє з’єднати навушники в пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain™ простим натисненням кнопки MusicChain™.

Два стилі носіння – C-подібний фіксатор для стійкості та кріплення-гачок

Два стилі носіння – C-подібний фіксатор для стійкості та кріплення-гачок

Завдяки двом різним стилям носіння навушники ActionFit залишаються на місці, що дозволяє зосередитися на спортивних заняттях або тренуванні. Кріплення-гачок виготовлено для екстремальних та професійних видів спорту, а C-подібний фіксатор для стійкості ідеально підходить для щоденних тренувань.

Захист від поту та вологи рівня IPX2 – ідеальний варіант для будь-яких тренувань

Захист від поту та вологи рівня IPX2 – ідеальний варіант для будь-яких тренувань

Піт або дощ ніколи не завадять Вам слухати улюблені мелодії. Матеріали цих спортивних навушників ActionFit із бездротовою технологією Bluetooth захищено від поту та води, завдяки чому вони ідеально підходять для тренувань у будь-яку погоду.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Фактичні результати можуть відрізнятися