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Більше не доступний
SHQ8300PK/00
Бездротова свобода. Неперевершена функціональність.
Бездротові навушники Philips ActionFit SHQ8300, створені для спорту й активної діяльності, забезпечують потужні низькі частоти у комфортній формі із захистом від поту та дощу. Вибирайте один із двох стилів носіння залежно від потреб.
13,6-мм динаміки/напівзакритого типу
Навушники-вкладиші
Завдяки MusicChain™ можна легко ділитися доріжками, які Ви відтворюєте, з друзями. Технологія Bluetooth® дозволяє з’єднати навушники в пару з іншими навушниками з підтримкою MusicChain™ простим натисненням кнопки MusicChain™.
Завдяки двом різним стилям носіння навушники ActionFit залишаються на місці, що дозволяє зосередитися на спортивних заняттях або тренуванні. Кріплення-гачок виготовлено для екстремальних та професійних видів спорту, а C-подібний фіксатор для стійкості ідеально підходить для щоденних тренувань.
Піт або дощ ніколи не завадять Вам слухати улюблені мелодії. Матеріали цих спортивних навушників ActionFit із бездротовою технологією Bluetooth захищено від поту та води, завдяки чому вони ідеально підходять для тренувань у будь-яку погоду.
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