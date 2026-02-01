Захист від поту та вологи рівня IPX2 – ідеальний варіант для будь-яких тренувань

Піт або дощ ніколи не завадять Вам слухати улюблені мелодії. Матеріали цих спортивних навушників ActionFit із бездротовою технологією Bluetooth захищено від поту та води, завдяки чому вони ідеально підходять для тренувань у будь-яку погоду.