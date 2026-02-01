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SHQ8300WS/00
Бездротова свобода. Неперевершена функціональність.
Бездротові навушники Philips ActionFit SHQ8300, створені для спорту й активної діяльності, забезпечують потужні низькі частоти у комфортній формі із захистом від поту та дощу. Вибирайте один із двох стилів носіння залежно від потреб.
13,6-мм динаміки/напівзакритого типу
Навушники-вкладиші
Завдяки спеціально створеному магнітному затискачу кабель залишається стійким незалежно від того, скільки зусиль Ви докладаєте.
Технологія Bluetooth® забезпечує свободу руху без заплутування дротів.
Ці спортивні навушники ActionFit вагою лише 18 г такі легкі та комфортні, що Ви забудете, що носите їх. Ідеальний варіант для проходження важких останніх метрів.
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