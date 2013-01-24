Додаткові баси
Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові баси
Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання. Переглянути усі переваги
Додаткові баси
Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові баси
Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання. Переглянути усі переваги
27-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.
Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.
Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.
Кріплення-гачок залишається за вухом навіть тоді, коли ви в русі, що забезпечує комфортну посадку навушників та чудове звучання. Доторкається до зовнішньої сторони вух і кріпить навушники до них.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.
Це просте, але високоефективне рішення для впорядкування кабелів працює ефективно, дозволяючи підвішати кабель за шиєю, а не під підборіддям.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Звук
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
Розміри