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Навушники

SHS3300BK/10
Загальна оцінка / 5
  • Додаткові баси Додаткові баси Додаткові баси
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    Навушники

    SHS3300BK/10
    Загальна оцінка / 5

    Додаткові баси

    Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання. Переглянути усі переваги

    Навушники

    Додаткові баси

    Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання. Переглянути усі переваги

    Додаткові баси

    Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання. Переглянути усі переваги

    Навушники

    Додаткові баси

    Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання. Переглянути усі переваги

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      Додаткові баси

      для потужного звуку

      • 15-мм динаміки/відкритого типу
      • Кріплення-гачок

      27-мм динамік забезпечує потужне звучання

      27-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.

      Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

      Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

      Амбушури сприяють комфортному носінню і відтворенню низьких частот

      Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.

      Контурне кріплення-гачок сприяє комфортнішому носінню та стійкості

      Кріплення-гачок залишається за вухом навіть тоді, коли ви в русі, що забезпечує комфортну посадку навушників та чудове звучання. Доторкається до зовнішньої сторони вух і кріпить навушники до них.

      Неодимові магніти покращують низькі частоти та чутливість

      Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.

      Асиметричний кабель надає можливість тримати його збоку

      Це просте, але високоефективне рішення для впорядкування кабелів працює ефективно, дозволяючи підвішати кабель за шиєю, а не під підборіддям.

      Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

      Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        відкрита
        Мембрана
        Майларовий купол
        Тип магніту
        Неодимовий
        Тип
        Динаміка
        Звукова котушка
        мідь
        Частотна характеристика
        12–22 000  Гц
        Чутливість
        102  дБ
        Діаметр динаміків
        15  мм
        Максимальна вхідна потужність
        100  мВт
        Опір
        32  Ом

      • Під'єднання

        Тип кабелю
        мідь
        Під’єднання кабелю
        два паралельні дроти, асиметричне
        Довжина кабелю
        1,2  м
        Конектор
        3,5  мм
        Покриття конектора
        позолочене

      • Зручність

        Стиль носіння
        Кріплення-гачок

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Розміри упаковки

        Тип упаковки
        Блістер-упаковка
        Кількість виробів
        1
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Висота
        17  см
        Ширина
        9,5  см
        Глибина
        2,6  см
        Вага брутто
        0,0452  кг
        Вага нетто
        0,0175  кг
        Вага тари
        0,0277  кг
        Код EAN
        69 51613 99170 1

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        24
        Довжина
        35,4  см
        Ширина
        19,2  см
        Висота
        23,2  см
        Вага брутто
        1,74  кг
        Вага нетто
        0,42  кг
        Вага тари
        1,32  кг
        Код GTIN
        1 69 51613 99170 8

      • Внутрішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        18,2  см
        Ширина
        8,6  см
        Висота
        11  см
        Вага брутто
        0,1782  кг
        Вага нетто
        0,0525  кг
        Вага тари
        0,1257  кг
        Код GTIN
        2 69 51613 99170 5

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        3,5 см x 1,8 см x 6,1 см
        Вага
        0,0175  кг

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