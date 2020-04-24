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Більше не доступний
SHS3300BK/10
Додаткові баси
Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання.
15-мм динаміки/відкритого типу
Кріплення-гачок
27-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.
Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
4.6
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Плюси
Dźwięk, Wygoda, Design
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki
Дата використання 2019-03-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki
Дата використання 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki
Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHS3300BK Slušalice
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHS3300BK Slušalice