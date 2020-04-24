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Більше не доступний

Навушники

SHS3300BK/10

4.6

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Додаткові баси

Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання.

Переглянути всі переваги

для потужного звуку

Додаткові баси

  • 15-мм динаміки/відкритого типу

  • Кріплення-гачок

27-мм динамік забезпечує потужне звучання

27-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.

Амбушури сприяють комфортному носінню і відтворенню низьких частот

Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.

Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Плюси

Dźwięk, Wygoda, Design

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki

Дата використання 2019-03-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki

Дата використання 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki

Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHS3300BK Slušalice

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHS3300BK Slušalice

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