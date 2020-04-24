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Більше не доступний
SHS3300WT/10
Додаткові баси
Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання.
15-мм динаміки/відкритого типу
Кріплення-гачок
Це просте, але високоефективне рішення для впорядкування кабелів працює ефективно, дозволяючи підвішати кабель за шиєю, а не під підборіддям.
Кріплення-гачок залишається за вухом навіть тоді, коли ви в русі, що забезпечує комфортну посадку навушників та чудове звучання. Доторкається до зовнішньої сторони вух і кріпить навушники до них.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
4.6
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Плюси
Dźwięk, Wygoda, Design
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki
Дата використання 2019-03-23
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki
Дата використання 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki
Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHS3300BK Slušalice
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHS3300BK Slušalice