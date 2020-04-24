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Більше не доступний

Навушники

SHS3300WT/10

4.6

| (5) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Додаткові баси

Насолоджуйтеся низькочастотним звучанням із навушників, які можна зафіксувати на вусі для комфорту, стійкості та ефективності використання.

Переглянути всі переваги

для потужного звуку

Додаткові баси

  • 15-мм динаміки/відкритого типу

  • Кріплення-гачок

Асиметричний кабель надає можливість тримати його збоку

Це просте, але високоефективне рішення для впорядкування кабелів працює ефективно, дозволяючи підвішати кабель за шиєю, а не під підборіддям.

Контурне кріплення-гачок сприяє комфортнішому носінню та стійкості

Кріплення-гачок залишається за вухом навіть тоді, коли ви в русі, що забезпечує комфортну посадку навушників та чудове звучання. Доторкається до зовнішньої сторони вух і кріпить навушники до них.

Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

5

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Плюси

Dźwięk, Wygoda, Design

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki

Дата використання 2019-03-23

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki

Дата використання 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki

Цей відгук про SHS3300BK Słuchawki

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHS3300BK Slušalice

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHS3300BK Slušalice

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