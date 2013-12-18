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Більше не доступний

USB-гучномовці для ноутбука

SPA20/00

4

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Чудовий звук

Ми чудово відтворюємо музику, мовлення та звукові доріжки! Просто підключіть нас до ноутбука, і Ваша музика та звуки оживуть, а Ви зможете насолоджуватися прослуховуванням. Зручне впорядкування кабелів дозволяє також підтримувати порядок на робочій поверхні!

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Чудовий звук

  • Живлення від USB

  • Аудіовхід

Насичені баси

Цей комп’ютерний гучномовець Philips пропонує чудову якість звуку з насиченими низькими частотами з компактної системи гучномовців.

USB-підключення для живлення

USB-підключення для живлення

Завдяки зручності підключення "plug-and-play" USB-кабель можна під’єднати безпосередньо до будь-якого роз’єму USB, а ноутбук автоматично розпізнає пристрій як знімний USB-накопичувач.

Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Аудіовхід для легкого портативного відтворення музики

Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...

Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SPA20 Notebook USB speakers

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SPA20 Notebook USB speakers

22/09/2013

Polska

Polska

Udany produkt, prosty i ladny styl

Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SPA20 Notebook USB speakers

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SPA20 Notebook USB speakers

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