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Чудовий звук
Ми чудово відтворюємо музику, мовлення та звукові доріжки! Просто підключіть нас до ноутбука, і Ваша музика та звуки оживуть, а Ви зможете насолоджуватися прослуховуванням. Зручне впорядкування кабелів дозволяє також підтримувати порядок на робочій поверхні!
Живлення від USB
Аудіовхід
Цей комп’ютерний гучномовець Philips пропонує чудову якість звуку з насиченими низькими частотами з компактної системи гучномовців.
Завдяки зручності підключення "plug-and-play" USB-кабель можна під’єднати безпосередньо до будь-якого роз’єму USB, а ноутбук автоматично розпізнає пристрій як знімний USB-накопичувач.
Одне просте під’єднання, і Ви можете насолоджуватися музикою з портативних пристроїв та комп’ютерів. Просто під’єднайте пристрій до роз’єму AUDIO-IN (3,5 мм) на виробі Philips. На комп’ютерах під’єднання можна виконати через роз’єм для навушників. Після під’єднання усю музичну колекцію можна слухати безпосередньо через бездоганні гучномовці. Philips просто забезпечує кращий звук.
4.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
kilson71
18/12/2013
Polska
juz wystawialem wczesniej opinie dla tego produktu...
Produkt jest dobry w swojej cenie. Wyglad i wykonanie solidne i ladne. Brakuje troche mocy, glosnosci.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SPA20 Notebook USB speakers
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SPA20 Notebook USB speakers
kilson71
22/09/2013
Polska
Udany produkt, prosty i ladny styl
Jedyny minus odrobine krotkie kable. I zbyt mala glebia dzwieku.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SPA20 Notebook USB speakers
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SPA20 Notebook USB speakers