Створено відповідно до Вашої роботи
Зручна миша, яка підлаштовується під Вашу долоню й легко поміститься у сумці. Ця зручна миша дозволяє легко впорядковувати кабелі й має оптичний сенсор, завдяки чому може працювати на більшості поверхонь.
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
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Створено відповідно до Вашої роботи 4 кнопки Дротове USB-з’єднання Оптичний сенсор Унікальна стильна конструкція підійде Вашому класному стилю
Завдяки тонкій конструкції миші існує більша ймовірність того, що Ви будете брати її із собою для роботи в дорозі.
Просте дротове з’єднання USB з функцією Plug-and-play
Кнопки витримують мільйони натиснень для надійності
Високоточне оптичне стеження для безперебійного контролю
Комфортна ергономічна конструкція миші вам сподобається
Універсальна форма добре підходить для правої чи лівої руки
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Вимоги до ОС/системи
Вимоги до системи
Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 чи новішої; Linux; Mac OS
Фізичні розміри
Розміри (ДxШxВ)
110,03×57,4×29,7 мм Вага
62,2 г
Технічні характеристики
Кнопки
4 кнопки Тип покриття
Матове Під'єднання
Дротове з’єднання USB 2.0 Тип конструкції
Ергономічна конструкція Вимоги до драйвера
Без драйвера Точність оптичного сенсора
1000/1600 точок на дюйм, 2 рівні регульованої роздільної здатності Тип виробу
Дротова миша Тип конструкції (для правої/лівої руки)
Для лівої і правої руки
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