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      200 Series Дротова миша

      SPK7204/01

      Загальна оцінка / 5
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      Створено відповідно до Вашої роботи

      Зручна миша, яка підлаштовується під Вашу долоню й легко поміститься у сумці. Ця зручна миша дозволяє легко впорядковувати кабелі й має оптичний сенсор, завдяки чому може працювати на більшості поверхонь.

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      200 Series Дротова миша

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      200 Series
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      200 Series

      Дротова миша

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      Створено відповідно до Вашої роботи

      • 4 кнопки
      • Дротове USB-з’єднання
      • Оптичний сенсор
      Унікальна стильна конструкція підійде Вашому класному стилю

      Унікальна стильна конструкція підійде Вашому класному стилю

      Завдяки тонкій конструкції миші існує більша ймовірність того, що Ви будете брати її із собою для роботи в дорозі.

      Просте дротове з’єднання USB з функцією Plug-and-play

      Просте дротове з’єднання USB з функцією Plug-and-play

      Кнопки витримують мільйони натиснень для надійності

      Кнопки витримують мільйони натиснень для надійності

      Високоточне оптичне стеження для безперебійного контролю

      Високоточне оптичне стеження для безперебійного контролю

      Універсальна форма добре підходить для правої чи лівої руки

      Універсальна форма добре підходить для правої чи лівої руки

      Комфортна ергономічна конструкція миші вам сподобається

      Комфортна ергономічна конструкція миші вам сподобається

      Технічні характеристики

      • Вимоги до ОС/системи

        Вимоги до системи
        Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 чи новішої; Linux; Mac OS

      • Фізичні розміри

        Розміри (ДxШxВ)
        110,03×57,4×29,7 мм
        Вага
        62,2 г

      • Технічні характеристики

        Кнопки
        4 кнопки
        Тип покриття
        Матове
        Під'єднання
        Дротове з’єднання USB 2.0
        Тип конструкції
        Ергономічна конструкція
        Вимоги до драйвера
        Без драйвера
        Точність оптичного сенсора
        1000/1600 точок на дюйм, 2 рівні регульованої роздільної здатності
        Тип виробу
        Дротова миша
        Тип конструкції (для правої/лівої руки)
        Для лівої і правої руки

      Badge-D2C

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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