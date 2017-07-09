600 Series Комплект бездротової клавіатури та миші
Створено саме для вас
Комплект клавіатури та миші серії 600 покликаний відповідати вашому продуктивному способу життя, адже включає продуману ергономічну клавіатуру та мишу для надійного використання упродовж дня. Бездротове використання «під’єднали й забули» дозволяє прибрати зайві предмети з робочого столу для найкращої роботи.
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600 Series Комплект бездротової клавіатури та миші
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600 Series
Комплект бездротової клавіатури та миші
Створено саме для вас 3 кнопки Бездротове використання Компактний дизайн Конструкція із захистом від потрапляння води під час чищення або в разі пролиття рідини
У житті трапляються несподіванки. Із цією водонепроникною клавіатурою випадкове пролиття або краплі рідини не створять жодних проблем. Ці клавіатури призначені для тривалої експлуатації.
Надійне бездротове підключення в діапазоні 2,4 ГГц для максимального комфорту й простоти
Плоскі клавіші для зручного тихого набирання
Тонкий дизайн, що ідеально виглядає на робочому столі
Клавіші витримують мільйони натискань
Високоточне оптичне стеження для безперебійного контролю
Комфортна ергономічна конструкція миші вам сподобається
Універсальна форма добре підходить для правої чи лівої руки
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Вимоги до ОС/системи
Вимоги до системи
Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista і новіші, Linux, IOS
Фізичні розміри
Розміри (ДxШxВ)
Миша: 112,92 x 60,63 x 37.4 (мм), клавіатура: 432,7 x 124,8 x 26,24 (мм) Вага
Миша: 97±5 (г), клавіатура: 450±5 (г)
Технічні характеристики
Під'єднання
Бездротове з’єднання 2,4 ГГц, 10 метрів ефективної відстані для бездротового зв’язку Тип виробу
Комплект бездротової клавіатури та миші Клавіші
104 клавіші Тип конструкції (для правої/лівої руки)
Для лівої та правої руки Матеріал лицьової панелі клавіатури
Пластикова лицьова панель Точність відстеження оптичного сенсора миші
1000 точок на дюйм
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