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Розширена гарантія 3 роки
Вбудована дошка StyleBoard
Три режими подавання пари
Загострений кінчик парової пластини
Потужність 2000 Вт
Дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто затисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання та отримання відмінних результатів зверху вниз.
Відпарювач Stand Steamer готовий до використання менш ніж за 60 секунд, що ідеально підходить для ситуацій, коли ви лише в останню хвилину визначаєтеся з вбранням.
Окрім розгладжування складок, пристрої серії 3000 також освіжають одяг (і м’які меблі, штори та іграшки) і усувають запахи, знищуючи до 99,9% бактерій*.
4.6
з 5
20
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Ritaaaaa
10/01/2023
Україна
Частина акції
Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась
Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні
Плюси
Потужний, зручний, довгий шнур
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Богдан,
09/01/2023
Україна
Частина акції
Добрий пристрій
Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.
Плюси
Мало місця займає.і регулювання висоти
Мінуси
Нема
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Зімба
09/01/2023
Україна
Частина акції
Чудо техніка
Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує
Плюси
Швидкість
Мінуси
Не можна взяти зі собою у дорогу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard
Протестовано стороннім інститутом на ефективність знищення кишкової палички, стафілокока золотистого та кандіди біліючої протягом 1 хвилини відпарювання