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  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день

Відпарювач на підставці серії 3000Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

STE3150/20

4.6
| (20) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб
Просте рішення для усування складок на кожен день
Витрачайте менше часу на усування складок на одязі та більше часу насолоджуйтеся його носінням із відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000. Вбудована міцна дошка StyleBoard і відпарювач із великим гострим наконечником полегшать роботу з будь-яким зім’ятим одягом.
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Вбудована дошка StyleBoard для отримання кращих результатів

Просте рішення для усування складок на кожен день

  • Вбудована дошка StyleBoard

  • Три режими подавання пари

  • Загострений кінчик парової пластини

  • Потужність 2000 Вт

Вбудована дошка StyleBoard для кращого усунення складок

Вбудована дошка StyleBoard для кращого усунення складок

Дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто затисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання та отримання відмінних результатів зверху вниз.

Нагрівається менше ніж за 60 секунд, завдяки чому ви одразу можете братися за роботу

Нагрівається менше ніж за 60 секунд, завдяки чому ви одразу можете братися за роботу

Відпарювач Stand Steamer готовий до використання менш ніж за 60 секунд, що ідеально підходить для ситуацій, коли ви лише в останню хвилину визначаєтеся з вбранням.

Знищує до 99,9% бактерій*, щоб освіжити одяг та видалити запахи

Знищує до 99,9% бактерій*, щоб освіжити одяг та видалити запахи

Окрім розгладжування складок, пристрої серії 3000 також освіжають одяг (і м’які меблі, штори та іграшки) і усувають запахи, знищуючи до 99,9% бактерій*.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

20

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

4
3
2

10/01/2023

Україна

Україна

Найкращий відпарювач з тих, якими я користувалась

Дуже сподобалось користуватись цим приладом , відпарювач має досить потужну подачу пари і зручний у використанні

Плюси

Потужний, зручний, довгий шнур

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Добрий пристрій

Добре прасує. Можна користуватись 3 режимами подачі пари. З дошкою зручно користуватись і не втомлюється рука.. Швидко нагрівається. Подобається великий резервуар ,налив і користуєшся довго, тобто на велику кількість речей.

Плюси

Мало місця займає.і регулювання висоти

Мінуси

Нема

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

09/01/2023

Україна

Україна

Чудо техніка

Має неперевершену досконалість у дизайні. Зручність у використанні. Добре справляється зі своєю функцією. Відпарює ,добре відпрасовує Має 2 положення спинки. І ще й дезинфікує

Плюси

Швидкість

Мінуси

Не можна взяти зі собою у дорогу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3150/20 Stand Steamer із вбудованою дошкою StyleBoard

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      Примітки

      1. Протестовано стороннім інститутом на ефективність знищення кишкової палички, стафілокока золотистого та кандіди біліючої протягом 1 хвилини відпарювання