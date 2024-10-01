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  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день
  • Просте рішення для усування складок на кожен день

Відпарювач на підставці серії 3000З відкидною дошкою StyleBoard

STE3170/80

4.4
| (36) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб
Просте рішення для усування складок на кожен день
Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence.
Переглянути всі переваги

Відкидна дошка StyleBoard для отримання кращих результатів

Просте рішення для усування складок на кожен день

  • Відкидна дошка StyleBoard

  • Три режими подавання пари

  • Загострений металевий наконечник парової пластини

  • Потужність 2000 Вт

Зручна відкидна дошка StyleBoard для кращих результатів

Зручна відкидна дошка StyleBoard для кращих результатів

Відкидна дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто затисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання та отримання відмінних результатів зверху вниз.

Нагрівається менше ніж за 60 секунд, завдяки чому ви одразу можете братися за роботу

Нагрівається менше ніж за 60 секунд, завдяки чому ви одразу можете братися за роботу

Відпарювач Stand Steamer готовий до використання менш ніж за 60 секунд, що ідеально підходить для ситуацій, коли ви лише в останню хвилину визначаєтеся з вбранням.

MyEssence для освіження одягу улюбленими ароматами

MyEssence для освіження одягу улюбленими ароматами

Наше інноваційне відділення для ароматів MyEssence дозволяє освіжити одяг улюбленими ароматами в будь-який час.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

36

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

3

01/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою!

По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.

Плюси

Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.

Мінуси

Недоліків не побачила.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

08/01/2023

Україна

Україна

Зручно та швидко

Користуюся в магазині одягу, дуже зручний відпарювач через загостреної підошви та можливості користуватися дошкою не тільки вертикально, а й горизонтально. Рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

07/01/2023

Україна

Україна

потужний та компактний

Придбала цей відпарювач, щоб позбутися шумного щоранкового процессу діставання прасувальної дошки. Спокійно відпарюю светри, джинси, запросто справляюсь з брюками зі стрілками. Подобаеться покриття дошки, ніяких калюж і поверхня суха. Спродобався відсік для ароматичної капсули, не бачила такого у інших відпарювачів. Рекомендую

Плюси

гарно відпарює

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard

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      Примітки

      1. Протестовано стороннім інститутом на ефективність знищення кишкової палички, стафілокока золотистого та кандіди біліючої протягом 1 хвилини відпарювання