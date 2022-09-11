Просте рішення для усування складок на кожен день

Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги