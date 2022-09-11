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    StandSteamer_3000Series_MyEssence

    Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard

    STE3170/80
    Загальна оцінка / 5
    • Просте рішення для усування складок на кожен день Просте рішення для усування складок на кожен день Просте рішення для усування складок на кожен день
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      StandSteamer_3000Series_MyEssence Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard

      STE3170/80
      Загальна оцінка / 5

      Просте рішення для усування складок на кожен день

      Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги

      StandSteamer_3000Series_MyEssence Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard

      Просте рішення для усування складок на кожен день

      Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги

      Просте рішення для усування складок на кожен день

      Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги

      StandSteamer_3000Series_MyEssence Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard

      Просте рішення для усування складок на кожен день

      Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги

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        StandSteamer_3000Series_MyEssence

        StandSteamer_3000Series_MyEssence

        Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard

        - {discount-value}

        Усього:

        Просте рішення для усування складок на кожен день

        Відкидна дошка StyleBoard для отримання кращих результатів

        • Відкидна дошка StyleBoard
        • Три режими подавання пари
        • Загострений металевий наконечник парової пластини
        • Потужність 2000 Вт
        Зручна відкидна дошка StyleBoard для кращих результатів

        Зручна відкидна дошка StyleBoard для кращих результатів

        Відкидна дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто затисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання та отримання відмінних результатів зверху вниз.

        Нагрівається менше ніж за 60 секунд, завдяки чому ви одразу можете братися за роботу

        Нагрівається менше ніж за 60 секунд, завдяки чому ви одразу можете братися за роботу

        Відпарювач Stand Steamer готовий до використання менш ніж за 60 секунд, що ідеально підходить для ситуацій, коли ви лише в останню хвилину визначаєтеся з вбранням.

        MyEssence для освіження одягу улюбленими ароматами

        MyEssence для освіження одягу улюбленими ароматами

        Наше інноваційне відділення для ароматів MyEssence дозволяє освіжити одяг улюбленими ароматами в будь-який час.

        Три налаштування з високою швидкістю безперервної подачі пари

        Три налаштування з високою швидкістю безперервної подачі пари

        Установлюйте потрібні налаштування пари для досягнення оптимальних результатів відпарювання різних тканин. Використовуйте низьке налаштування пари для тонших тканин та потужніше налаштування для грубших тканин і плащів.

        Велика загострена металева головка відпарювача для точних результатів

        Велика загострена металева головка відпарювача для точних результатів

        Бездоганна точність: наш інноваційний відпарювач має велику підошву та металевий наконечник, призначений для точності й простоти доступу до таких важкодоступних ділянок, як коміри та області між ґудзиками.

        Знищує до 99,9% бактерій*, щоб освіжити одяг та видалити запахи

        Знищує до 99,9% бактерій*, щоб освіжити одяг та видалити запахи

        Окрім розгладжування складок, пристрої серії 3000 також освіжають одяг (і м’які меблі, штори та іграшки) і усувають запахи, знищуючи до 99,9% бактерій*.

        Великий резервуар для води об’ємом 2 л для тривалішого використання

        Великий резервуар для води об’ємом 2 л для тривалішого використання

        Витримує великі навантаження: 2-літровий знімний прозорий резервуар для води достатньо великий, щоб ви могли впоратися навіть із великим навантаженням під час прасування.

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати

        Наш відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.

        Тонка конструкція для зручного зберігання

        Тонка конструкція для зручного зберігання

        Ставте де завгодно: завдяки продуманому дизайну відпарювач Stand Steamer не займає багато місця і є зручним для зберігання.

        Технічні характеристики

        • Покриття дошки

          Верхній шар
          100% бавовни

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так

        • Підставка для прасування

          Дошка StyleBoard
          Так

        • Аксесуари

          Зручний тримач головки відпарювача
          Так
          Рукавичка для додаткового захисту
          Так
          Регульована стійка
          Так
          Щітка
          Так
          Регульована подвійна стійка
          Так
          Підставка
          Відкидна дошка StyleBoard
          Ковпачок для ароматизуючих засобів MyEssence
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          2000  мл
          Наливання та зливання води
          Великий отвір для наливання води
          Час нагрівання
          &lt;1  хв.
          Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
          Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
          Назва підошви
          Керамічне покриття
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Довжина шнура живлення
          1,8  м
          Довжина шланга
          1,33  м
          Вмонтований штекер
          Так
          Силіконовий шланг подачі пари
          Так
          Спеціальний отвір для води
          Так
          Функція автоматичного вимкнення
          Так
          Шланг без вмісту ПВХ
          Так

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        • Швидке та потужне усування складок

          Постійна подача пари
          40  г/хв.
          Потужність
          2000  Вт
          Подача пари
          Так
          Регулятор рівня подачі пари
          3 налаштування
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Напруга
          220–240 В
          Готовність до використання
          &lt;1 хвилина
          Регулювання рівня подачі пари
          Так
          Регульована пара
          3 рівні
          Керування пуском пари
          Так

        • Екологічність

          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          Посібник користувача
          83% перероблений папір

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Легке споліскування

        • Розмір і вага

          Розмір дошки (ШxВxД)
          32 х 5 х 60  см
          Вага дошки
          0,6781  кг
          Розмір покриття (ШxВxД)
          33 х 5 х 61  см
          Розміри виробу (ШxВxД)
          32 х 172 х 31  см
          Товщина шару пінопласту
          5  мм
          Загальна вага з упаковкою
          2,33  кг
          Поверхня для прасування
          60  см
          Розміри стійки в розкладеному вигляді
          101  см
          Вага головки відпарювача
          0,43  кг
          Вага головки відпарювача + основа
          4,23  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Протестовано стороннім інститутом на ефективність знищення кишкової палички, стафілокока золотистого та кандіди біліючої протягом 1 хвилини відпарювання

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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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