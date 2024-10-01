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Відкидна дошка StyleBoard
Три режими подавання пари
Загострений металевий наконечник парової пластини
Потужність 2000 Вт
Відкидна дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто затисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання та отримання відмінних результатів зверху вниз.
Відпарювач Stand Steamer готовий до використання менш ніж за 60 секунд, що ідеально підходить для ситуацій, коли ви лише в останню хвилину визначаєтеся з вбранням.
Наше інноваційне відділення для ароматів MyEssence дозволяє освіжити одяг улюбленими ароматами в будь-який час.
4.4
з 5
36
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Shem1
01/10/2024
Україна
Дуже задоволена покупкою!
По-перше, дуже швидка відправка та доставка продукту. По-друге, виріб дуже зручний та інтуїтивно простий у використанні. По-третє, крутий дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.
Плюси
Швидка видправка та доставка; зручний у використанні.
Мінуси
Недоліків не побачила.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
08/01/2023
Україна
Частина акції
Зручно та швидко
Користуюся в магазині одягу, дуже зручний відпарювач через загостреної підошви та можливості користуватися дошкою не тільки вертикально, а й горизонтально. Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
princes
07/01/2023
Україна
Частина акції
потужний та компактний
Придбала цей відпарювач, щоб позбутися шумного щоранкового процессу діставання прасувальної дошки. Спокійно відпарюю светри, джинси, запросто справляюсь з брюками зі стрілками. Подобаеться покриття дошки, ніяких калюж і поверхня суха. Спродобався відсік для ароматичної капсули, не бачила такого у інших відпарювачів. Рекомендую
Плюси
гарно відпарює
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Відпарювач на підставці серії 3000 STE3170/80 З відкидною дошкою StyleBoard
Протестовано стороннім інститутом на ефективність знищення кишкової палички, стафілокока золотистого та кандіди біліючої протягом 1 хвилини відпарювання