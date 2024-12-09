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  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення

Серія 3000Компактний відпарювач

STH3000/20

4.3
| (39) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб
Компактне та складане рішення
Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.
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Легке усунення складок вдома й у дорозі

Компактне та складане рішення

  • 1000 Вт

  • Подача пари до 20 г/хв

  • Компактний та складаний

  • Готовність до використання за 30 секунд

  • Ємність для води 100 мл

Компактний складаний відпарювач, легко користуватися/зберігати

Компактний складаний відпарювач, легко користуватися/зберігати

Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.

Готовність до використання лише за 30 секунд

Готовність до використання лише за 30 секунд

Готовність до відпарювання лише за 30 секунд. Індикатор вказує, коли можна починати, тому ви закінчите дуже швидко. Жодного очікування, жодних зусиль.

Безперервна подача пари 1000 Вт з 20 г/ хв.

Безперервна подача пари 1000 Вт з 20 г/ хв.

Наш ручний відпарювач забезпечує постійну подачу пари до 20 г/хв завдяки 1000 Вт. Для швидкого та зручного відпарювання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

39

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

3
2

09/12/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має зручну форму, легкий у використанні.

Гарний, зручний, легкий у використанні, користуватись таким відпарювачем легко, комфортно та просто. Мені дуже сподобалося, раджу всім скористатися залишитесь задоволені.

Плюси

Сподобалося у використанні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

01/04/2022

Україна

Україна

Працівник Philips

Дуже легкий та компактний

[Employee of philipsglobal] Довго думала купувати чи ні, але не помилилася з вибором. Цей відпарювач зручно брати з собою у подорожі , так як він легкий і ще й складається!) Та навіть вдома це гарне доповнення до звичайної праски , так як з ним можна за лічені хвилини відпарити сорочки , футболки та навіть верхній одяг! Дуже задоволена покупкою)

Плюси

Швидко нагрівається , займає мало місця .

Мінуси

як для мене , то недоліків немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

08/02/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Незаменимая вещь

Так как я не люблю утюжить, от слова "СОВСЕМ", а в моем гардеробе появилось больше вещей из хб ткани, с объёмными рукавами, сборками, которые быстро мнуться, и не проглаживаются утюгом, решила поискать альтернативу. Остановилась на этом отпаривателе. И он просто стал моим другом)) Хорошо разглаживает как тонкие ткани рубашек, блузок, так и плотный джинс и трикотаж, довольно за короткое время. Покупкой очень довольна, беру теперь его с с собой везде в поездки, удобный и компактный

Плюси

100%

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач

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