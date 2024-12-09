Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
1000 Вт
Подача пари до 20 г/хв
Компактний та складаний
Готовність до використання за 30 секунд
Ємність для води 100 мл
Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.
Готовність до відпарювання лише за 30 секунд. Індикатор вказує, коли можна починати, тому ви закінчите дуже швидко. Жодного очікування, жодних зусиль.
Наш ручний відпарювач забезпечує постійну подачу пари до 20 г/хв завдяки 1000 Вт. Для швидкого та зручного відпарювання.
4.3
з 5
39
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
Ellen...
09/12/2024
Україна
Перевірений покупець
Виріб має зручну форму, легкий у використанні.
Гарний, зручний, легкий у використанні, користуватись таким відпарювачем легко, комфортно та просто. Мені дуже сподобалося, раджу всім скористатися залишитесь задоволені.
Плюси
Сподобалося у використанні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
KriS_27
01/04/2022
Україна
Працівник Philips
Дуже легкий та компактний
[Employee of philipsglobal] Довго думала купувати чи ні, але не помилилася з вибором. Цей відпарювач зручно брати з собою у подорожі , так як він легкий і ще й складається!) Та навіть вдома це гарне доповнення до звичайної праски , так як з ним можна за лічені хвилини відпарити сорочки , футболки та навіть верхній одяг! Дуже задоволена покупкою)
Плюси
Швидко нагрівається , займає мало місця .
Мінуси
як для мене , то недоліків немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Iri₴ka
08/02/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Незаменимая вещь
Так как я не люблю утюжить, от слова "СОВСЕМ", а в моем гардеробе появилось больше вещей из хб ткани, с объёмными рукавами, сборками, которые быстро мнуться, и не проглаживаются утюгом, решила поискать альтернативу. Остановилась на этом отпаривателе. И он просто стал моим другом)) Хорошо разглаживает как тонкие ткани рубашек, блузок, так и плотный джинс и трикотаж, довольно за короткое время. Покупкой очень довольна, беру теперь его с с собой везде в поездки, удобный и компактный
Плюси
100%
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3000/20 Компактний відпарювач
Протестовано після 1-хвилинного використання продукту.