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Розширена гарантія 3 роки
Компактний та складаний
Готовність до використання за 30 секунд
1000 Вт, до 20 г/хв
Дошка для прасування не потрібна
Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.
Готовність до відпарювання лише за 30 секунд. Індикатор вказує, коли можна починати, тому ви закінчите дуже швидко. Жодного очікування, жодних зусиль.
Наш ручний відпарювач забезпечує постійну подачу пари до 20 г/хв завдяки 1000 Вт. Для швидкого та зручного відпарювання.
5.0
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Частина акції
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Плюси
Якісна робота
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Kara88
21/06/2024
Україна
Частина акції
Ідеальний помічник по догляду за одягом !
Дцже зручний,компактний і легкий у використанні відпарювач - мій незмінний супутник у відрядженнях і відпустках. Прасує без дошки , нагрівається швидко, бережний до будь-якої тканини. Рекомендую !
Плюси
Компактний, легкий, добре прасує будь-які тканини
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
TantymVerde
17/06/2024
Україна
Частина акції
Компактний і зручний відпарювач
Класний варіант щоб брати з собою чи зранку нашвидкоруч відпарити одяг. Ручка згинається, робиться доволі компактним. Резервуар для води зʼємний, мені вистачає на дві сорочки. Пара потужна, розгладжує навіть джинс на ура.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 10 секунд стаціонарного використання.