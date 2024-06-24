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  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення

Серія 3000Ручний відпарювач

STH3010/30

5
| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Компактне та складане рішення
Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.
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Легке усунення складок вдома й у дорозі

Компактне та складане рішення

  • Компактний та складаний

  • Готовність до використання за 30 секунд

  • 1000 Вт, до 20 г/хв

  • Дошка для прасування не потрібна

Компактний складаний відпарювач, легко користуватися/зберігати

Компактний складаний відпарювач, легко користуватися/зберігати

Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.

Готовність до використання лише за 30 секунд

Готовність до використання лише за 30 секунд

Готовність до відпарювання лише за 30 секунд. Індикатор вказує, коли можна починати, тому ви закінчите дуже швидко. Жодного очікування, жодних зусиль.

Безперервна подача пари 1000 Вт з 20 г/ хв.

Безперервна подача пари 1000 Вт з 20 г/ хв.

Наш ручний відпарювач забезпечує постійну подачу пари до 20 г/хв завдяки 1000 Вт. Для швидкого та зручного відпарювання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Плюси

Якісна робота

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

21/06/2024

Україна

Україна

Ідеальний помічник по догляду за одягом !

Дцже зручний,компактний і легкий у використанні відпарювач - мій незмінний супутник у відрядженнях і відпустках. Прасує без дошки , нагрівається швидко, бережний до будь-якої тканини. Рекомендую !

Плюси

Компактний, легкий, добре прасує будь-які тканини

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

17/06/2024

Україна

Україна

Компактний і зручний відпарювач

Класний варіант щоб брати з собою чи зранку нашвидкоруч відпарити одяг. Ручка згинається, робиться доволі компактним. Резервуар для води зʼємний, мені вистачає на дві сорочки. Пара потужна, розгладжує навіть джинс на ура.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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      Примітки

      1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 10 секунд стаціонарного використання.