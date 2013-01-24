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Компактне та складане рішення
Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактне та складане рішення
Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги
Компактне та складане рішення
Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактне та складане рішення
Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги
Ручний відпарювач
Ціна магазину Philips
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Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.
Готовність до відпарювання лише за 30 секунд. Індикатор вказує, коли можна починати, тому ви закінчите дуже швидко. Жодного очікування, жодних зусиль.
Наш ручний відпарювач забезпечує постійну подачу пари до 20 г/хв. завдяки 1000 Вт. Для швидкого та зручного відпарювання.
Відпарювання без зусиль. Економте час, коли поспішаєте, дошка для прасування не потрібна.
Ручний відпарювач серії 3000 постачається зі знімним резервуаром для води на 120 мл для обробки парою всього предмета одягу без повторного наповнення. Можна легко від’єднати резервуар для води і наповнити його під раковиною.
Кілька останніх місяців змусили нас наполегливіше шукати здорові та гігієнічні рішення. Наш ручний відпарювач знищує до 99,9% бактерій і 100% пилових кліщів*. Ви можете навіть обробляти парою штори та простирадла.
Гаряча пара нашого ручного відпарювача серії 3000 миттєво освіжає делікатний одяг, усуваючи запахи. Періть менше, прасуйте менше, економте енергію, і ви подовжите термін служби одягу!
Наш відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.
Наша металева парова пластина дозволяє безпечно притискати відпарювач до тканини під час відпарювання й забезпечує кращі результати без ризику спалити тканину. Ним безпечно користуватися навіть на найделікатнішій тканині.
Ручний відпарювач Philips серії 3000 постачається з футляром для зручного транспортування під час подорожей або зберігання вдома.
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