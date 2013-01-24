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    3000 series

    Ручний відпарювач

    STH3020/10
    Загальна оцінка / 5
    • Компактне та складане рішення Компактне та складане рішення Компактне та складане рішення
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      3000 series Ручний відпарювач

      STH3020/10
      Загальна оцінка / 5

      Компактне та складане рішення

      Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      3000 series Ручний відпарювач

      Компактне та складане рішення

      Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги

      Компактне та складане рішення

      Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      3000 series Ручний відпарювач

      Компактне та складане рішення

      Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі. Переглянути усі переваги

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        3000 series

        3000 series

        Ручний відпарювач

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Компактне та складане рішення

        Легке усунення складок вдома і в дорозі

        • Компактний та складаний
        • Готовність до використання за 30 секунд
        • 1000 Вт, до 20 г/хв.
        • Дошка для прасування не потрібна
        Компактний складаний відпарювач, легко користуватися/зберігати

        Компактний складаний відпарювач, легко користуватися/зберігати

        Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.

        Готовність до використання лише за 30 секунд

        Готовність до використання лише за 30 секунд

        Готовність до відпарювання лише за 30 секунд. Індикатор вказує, коли можна починати, тому ви закінчите дуже швидко. Жодного очікування, жодних зусиль.

        Безперервна подача пари 1000 Вт з 20 г/ хв.

        Безперервна подача пари 1000 Вт з 20 г/ хв.

        Наш ручний відпарювач забезпечує постійну подачу пари до 20 г/хв. завдяки 1000 Вт. Для швидкого та зручного відпарювання.

        Дошка для прасування не потрібна! Економить час і не потребує зусиль!

        Дошка для прасування не потрібна! Економить час і не потребує зусиль!

        Відпарювання без зусиль. Економте час, коли поспішаєте, дошка для прасування не потрібна.

        Знімний резервуар для води на 120 мл для легкого наповнення

        Знімний резервуар для води на 120 мл для легкого наповнення

        Ручний відпарювач серії 3000 постачається зі знімним резервуаром для води на 120 мл для обробки парою всього предмета одягу без повторного наповнення. Можна легко від’єднати резервуар для води і наповнити його під раковиною.

        Пара знищує 99,9% бактерій і 100% пилових кліщів*

        Пара знищує 99,9% бактерій і 100% пилових кліщів*

        Кілька останніх місяців змусили нас наполегливіше шукати здорові та гігієнічні рішення. Наш ручний відпарювач знищує до 99,9% бактерій і 100% пилових кліщів*. Ви можете навіть обробляти парою штори та простирадла.

        Освіжайте одяг, усувайте запахи, періть менше

        Освіжайте одяг, усувайте запахи, періть менше

        Гаряча пара нашого ручного відпарювача серії 3000 миттєво освіжає делікатний одяг, усуваючи запахи. Періть менше, прасуйте менше, економте енергію, і ви подовжите термін служби одягу!

        Повністю безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати!

        Повністю безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати!

        Наш відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.

        Металева парова пластина для кращого відпарювання

        Металева парова пластина для кращого відпарювання

        Наша металева парова пластина дозволяє безпечно притискати відпарювач до тканини під час відпарювання й забезпечує кращі результати без ризику спалити тканину. Ним безпечно користуватися навіть на найделікатнішій тканині.

        У комплекті футляр для зручного зберігання

        У комплекті футляр для зручного зберігання

        Ручний відпарювач Philips серії 3000 постачається з футляром для зручного транспортування під час подорожей або зберігання вдома.

        Технічні характеристики

        • Якість результату

          Потужність
          1000 Вт
          Напруга
          220 В
          Парова пластина
          Гаряча металева пластина

        • Зручність

          Готовність до використання
          30 сек.
          Резервуар для води
          120 мл
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Довжина шнура
          2 м
          Світловий індикатор пари
          Так
          Перемикач "увімк./вимк."
          Так
          Можливість складання
          Так

        • Аксесуари

          Футляр
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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            Відгуки

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            • Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину стаціонарного використання.

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