Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
1000 Вт
Подача пари до 20 г/хв
Компактний та складаний
Готовність до використання за 30 секунд
Ємність для води 120 мл
Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.
Готовність до відпарювання лише за 30 секунд. Індикатор вказує, коли можна починати, тому ви закінчите дуже швидко. Жодного очікування, жодних зусиль.
Наш ручний відпарювач забезпечує постійну подачу пари до 20 г/хв завдяки 1000 Вт. Для швидкого та зручного відпарювання.
5.0
з 5
32
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ihor12
03/04/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Компактий зручний невеликий розпарювач
Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші, не сильно потужний, бо швидко вимикається (перегрівається), але за цей бюджет гарний варіант. Дякую
Плюси
Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші
Мінуси
Не сильно потужний,
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
iva_olya
13/07/2023
Україна
Виріб повністю відповідає характеристикам!
Виріб дуже зручний, компактний та чудово справляється зі своїми функціями
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Zefir558
20/06/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Это супер вещь!!!
Утюг можно выбрасывать с этим девайсом. Мир уже не будет прежним. Теперь перед выходом из дома обязательно нужно прогладить всю одежду)))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач
Протестовано після 1-хвилинного використання продукту.