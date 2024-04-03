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  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення
  • Компактне та складане рішення

Серія 3000Компактний відпарювач

STH3020/10

5
| (32) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Компактне та складане рішення
Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.
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Легке усунення складок вдома й у дорозі

Компактне та складане рішення

  • 1000 Вт

  • Подача пари до 20 г/хв

  • Компактний та складаний

  • Готовність до використання за 30 секунд

  • Ємність для води 120 мл

Компактний складаний відпарювач, легко користуватися/зберігати

Компактний складаний відпарювач, легко користуватися/зберігати

Наш ручний відпарювач серії 3000 легкий, компактний і складається для легкого використання та зберігання, а також забезпечення свіжого вигляду одягу будь-коли й будь-де. Це ваш ідеальний супутник для легкого та швидкого догляду вдома чи в дорозі.

Готовність до використання лише за 30 секунд

Готовність до використання лише за 30 секунд

Готовність до відпарювання лише за 30 секунд. Індикатор вказує, коли можна починати, тому ви закінчите дуже швидко. Жодного очікування, жодних зусиль.

Безперервна подача пари 1000 Вт з 20 г/ хв.

Безперервна подача пари 1000 Вт з 20 г/ хв.

Наш ручний відпарювач забезпечує постійну подачу пари до 20 г/хв завдяки 1000 Вт. Для швидкого та зручного відпарювання.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

32

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

03/04/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Компактий зручний невеликий розпарювач

Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші, не сильно потужний, бо швидко вимикається (перегрівається), але за цей бюджет гарний варіант. Дякую

Плюси

Малий розмір, Компактний, За невеликі гроші

Мінуси

Не сильно потужний,

Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

13/07/2023

Україна

Україна

Виріб повністю відповідає характеристикам!

Виріб дуже зручний, компактний та чудово справляється зі своїми функціями

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

20/06/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Это супер вещь!!!

Утюг можно выбрасывать с этим девайсом. Мир уже не будет прежним. Теперь перед выходом из дома обязательно нужно прогладить всю одежду)))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 STH3020/10 Компактний відпарювач

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