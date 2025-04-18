Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Компактний та складаний
Готовність до використання за 30 секунд
1000 Вт, до 20 г/хв
Дошка для прасування не потрібна
Готовність до відпарювання лише за 30 секунд. Індикатор вказує, коли можна починати, тому ви закінчите дуже швидко. Жодного очікування, жодних зусиль.
Ручний відпарювач Philips серії 3000 постачається з футляром для зручного транспортування під час подорожей або зберігання вдома.
Ручний відпарювач серії 3000 постачається зі знімним резервуаром для води на 120 мл для обробки парою всього предмета одягу без повторного наповнення. Можна легко від’єднати резервуар для води і наповнити його під раковиною.
4.9
з 5
29
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
PUT9
18/04/2025
Україна
Перевірений покупець
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Плюси
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Мінуси
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Частина акції
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Плюси
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 10 секунд стаціонарного використання.