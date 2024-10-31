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Ідеально для делікатних речей і складок
Стильний дизайн, просте використання
Подорожі чи зберігання: просто й зручно
Ручний відпарювач Philips 5000 завжди готовий до відпарювання в потрібний момент. Просто встановіть насадку для відпарювання одягу на вішаку або плоскій поверхні – і приступайте до роботи. Завдяки регульованому нахилу головки пристрій можна легко упакувати для подорожей і швидко й зручно зберігати вдома.
Надзвичайно простий у використанні ручний відпарювач Philips 5000 нагрівається лише за 35 секунд. Ви можете забути про велику стару незручну прасувальну дошку – тепер вона вам не потрібна. Просто відпарюйте та розгладжуйте одяг на вішаках або на плоскій поверхні: роботу зроблено.
Ручний відпарювач Philips 5000 допоможе вам позбутися надокучливих складок на будь-яких речах вашого гардеробу, які можна прасувати. Ідеальний енергозберігаючий режим за замовчуванням – Eco, тоді як режим Max із сильнішою подачею пари чудово підходить для розгладжування жорстких складок і таких тканин, як бавовна.
4.9
з 5
28
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
31/10/2024
Україна
Частина акції
Легкий, простий, якісний
Дуже зручно прасувати всякі дрібниці, не займає багато місця взагалі, коштує недорого і дуже класно виглядає. Прасує навіть цупку тканину, хоч і довше, але прасує. Задоволений придбанням
Плюси
Легкий, недорогий, гарний
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
ZoryaMtb
31/10/2024
Україна
Частина акції
Найкращий за свої кошти
Класний, стильний і потужний відпарювач. Виглядає дорожче ніж коштує. Відпарює навіть достатньо товсті тканини, хоч не так легко, як праскою, але набагато зручніше і швидше
Плюси
Зручність, потужність, ціна
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
30/10/2024
Україна
Частина акції
Класна заміна прасці для студента
Поїхавши на навчання від батьків, не задумувалась про праску, бо завжди вдома було місце та і рідко коли прасувала саме я, але в гуртожитку постало питання з місцем, бо не було як поставити дошку і не було бажання потім ділить її між сусідками і тому придбала цей відпарювач і тепер всі проблеми вирішено. А ще недорого, гарно і легко. Тому тепер питання з прасуванням вирішено, завдяки цьому відпарювачу
Плюси
Компактно і зручно
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач
Перевірено на тестових штамах бактерій/дріжджів: кишкова паличка (8099), золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231. ^Випробувано з тестовими видами кліщів: Dermatophagoides farinae (дорослі кліщі та німфи)
Потужність 1400 Вт вказано для приладу, під’єднаного до джерела живлення 240 В. Фактична потужність може бути іншою залежно від напруги.