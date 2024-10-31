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  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю

Серія 5000Ручний відпарювач

STH5010/70

4.9
| (28) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
Ви вибрали одяг, але не маєте часу на прасування. Не хвилюйтеся: ми вам допоможемо! Забудьте про незграбні праски й візьміть ручний відпарювач Philips 5000, який готовий до роботи за 35 секунд і яким приємно користуватися. Гарантія відсутності підпалів та бездоганний стиль!
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Додайте прохолоди своєму гардеробу з Philips

Майбутнє моди: поєднання пари та стилю

  • Ідеально для делікатних речей і складок

  • Стильний дизайн, просте використання

  • Подорожі чи зберігання: просто й зручно

Витончений дизайн із регульованою насадкою: простота використання й зберігання

Витончений дизайн із регульованою насадкою: простота використання й зберігання

Ручний відпарювач Philips 5000 завжди готовий до відпарювання в потрібний момент. Просто встановіть насадку для відпарювання одягу на вішаку або плоскій поверхні – і приступайте до роботи. Завдяки регульованому нахилу головки пристрій можна легко упакувати для подорожей і швидко й зручно зберігати вдома.

Увімкни й працюй: готовий роботи за лічені секунди, прасувальна дошка не потрібна

Увімкни й працюй: готовий роботи за лічені секунди, прасувальна дошка не потрібна

Надзвичайно простий у використанні ручний відпарювач Philips 5000 нагрівається лише за 35 секунд. Ви можете забути про велику стару незручну прасувальну дошку – тепер вона вам не потрібна. Просто відпарюйте та розгладжуйте одяг на вішаках або на плоскій поверхні: роботу зроблено.

Режими Eco та Max: оберіть той, що підходить вашому одягу

Режими Eco та Max: оберіть той, що підходить вашому одягу

Ручний відпарювач Philips 5000 допоможе вам позбутися надокучливих складок на будь-яких речах вашого гардеробу, які можна прасувати. Ідеальний енергозберігаючий режим за замовчуванням – Eco, тоді як режим Max із сильнішою подачею пари чудово підходить для розгладжування жорстких складок і таких тканин, як бавовна.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

28

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
1

31/10/2024

Україна

Україна

Легкий, простий, якісний

Дуже зручно прасувати всякі дрібниці, не займає багато місця взагалі, коштує недорого і дуже класно виглядає. Прасує навіть цупку тканину, хоч і довше, але прасує. Задоволений придбанням

Плюси

Легкий, недорогий, гарний

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

31/10/2024

Україна

Україна

Найкращий за свої кошти

Класний, стильний і потужний відпарювач. Виглядає дорожче ніж коштує. Відпарює навіть достатньо товсті тканини, хоч не так легко, як праскою, але набагато зручніше і швидше

Плюси

Зручність, потужність, ціна

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

30/10/2024

Україна

Україна

Класна заміна прасці для студента

Поїхавши на навчання від батьків, не задумувалась про праску, бо завжди вдома було місце та і рідко коли прасувала саме я, але в гуртожитку постало питання з місцем, бо не було як поставити дошку і не було бажання потім ділить її між сусідками і тому придбала цей відпарювач і тепер всі проблеми вирішено. А ще недорого, гарно і легко. Тому тепер питання з прасуванням вирішено, завдяки цьому відпарювачу

Плюси

Компактно і зручно

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 STH5010/70 Ручний відпарювач

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      Примітки

      1. Перевірено на тестових штамах бактерій/дріжджів: кишкова паличка (8099), золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231. ^Випробувано з тестовими видами кліщів: Dermatophagoides farinae (дорослі кліщі та німфи)

      2. Потужність 1400 Вт вказано для приладу, під’єднаного до джерела живлення 240 В. Фактична потужність може бути іншою залежно від напруги.