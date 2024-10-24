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  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
  • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю

Серія 5000Ручний відпарювач

STH5020/40

4.9
| (19) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
Ви вибрали одяг, але не маєте часу на прасування. Не хвилюйтеся: ми вам допоможемо! Забудьте про незграбні праски й візьміть ручний відпарювач Philips 5000, який готовий до роботи за 35 секунд і яким приємно користуватися. Гарантія відсутності підпалів та бездоганний стиль!
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Додайте прохолоди своєму гардеробу з Philips

Майбутнє моди: поєднання пари та стилю

  • Ідеально для делікатних речей і складок

  • Стильний дизайн, просте використання

  • Подорожі чи зберігання: просто й зручно

Витончений дизайн із регульованою насадкою: простота використання й зберігання

Витончений дизайн із регульованою насадкою: простота використання й зберігання

Ручний відпарювач Philips 5000 завжди готовий до відпарювання в потрібний момент. Просто встановіть насадку для відпарювання одягу на вішаку або плоскій поверхні – і приступайте до роботи. Завдяки регульованому нахилу головки пристрій можна легко упакувати для подорожей і швидко й зручно зберігати вдома.

Увімкни й працюй: готовий роботи за лічені секунди, прасувальна дошка не потрібна

Увімкни й працюй: готовий роботи за лічені секунди, прасувальна дошка не потрібна

Надзвичайно простий у використанні ручний відпарювач Philips 5000 нагрівається лише за 35 секунд. Ви можете забути про велику стару незручну прасувальну дошку – тепер вона вам не потрібна. Просто відпарюйте та розгладжуйте одяг на вішаках або на плоскій поверхні: роботу зроблено.

Режими Eco та Max: оберіть той, що підходить вашому одягу

Режими Eco та Max: оберіть той, що підходить вашому одягу

Ручний відпарювач Philips 5000 допоможе вам позбутися надокучливих складок на будь-яких речах вашого гардеробу, які можна прасувати. Ідеальний енергозберігаючий режим за замовчуванням – Eco, тоді як режим Max із сильнішою подачею пари чудово підходить для розгладжування жорстких складок і таких тканин, як бавовна.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

19

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

24/10/2024

Україна

Україна

Стильний, потужний

Дуже подобається колір, потужність, класно відпарює та проглажує, компактний, беру часто в поїздки.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

24/10/2024

Україна

Україна

Найшвидше прасування у моєму житті

Цей ручний відпарювач став для мене справжнім порятунком у догляді за одягом. Дуже зручно використовувати, коли немає часу діставати прасувальну дошку. Відпарювач нагрівається буквально за кілька секунд, тому можна швидко освіжити і розгладити одяг перед виходом. Навіть з щільними тканинами, як джинси, справляється на відмінно! Подобається, що він легкий і компактний — його можна легко взяти з собою в подорож. Резервуару для води вистачає на кілька речей, а потужна подача пари добре справляється навіть зі складками на делікатних тканинах. І окремо відзначу дизайн — він стильний і сучасний.

Плюси

швидке нагрівання, легкий і компактний, підходить для різних тканин, стильний дизайн

Мінуси

Немає

Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

23/10/2024

Україна

Україна

Потужний та ергономічний

Обрала цей ручний відпарювач, бо його характеристики мені ідеально підійшли, та ще й яскравий червоний колір привабив. Хочу поділитися враженнями: по-перше, він легкий та ергономічний, зручно тримати в руках. Відпарює речі швидко і якісно, заломи та складки на речах зникають за кілька проходів. Дуже зручно, що є два знімні резервуари для води — це полегшує використання і продовжує час роботи. Рекомендую для тих, хто цінує швидкість і комфорт!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач

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      Примітки

      1. Перевірено на тестових штамах бактерій/дріжджів: кишкова паличка (8099), золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231. ^Випробувано з тестовими видами кліщів: Dermatophagoides farinae (дорослі кліщі та німфи)

      2. Потужність 1400 Вт вказано для приладу, під’єднаного до джерела живлення 240 В. Фактична потужність може бути іншою залежно від напруги.