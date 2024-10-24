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Розширена гарантія 3 роки
Ідеально для делікатних речей і складок
Стильний дизайн, просте використання
Подорожі чи зберігання: просто й зручно
Ручний відпарювач Philips 5000 завжди готовий до відпарювання в потрібний момент. Просто встановіть насадку для відпарювання одягу на вішаку або плоскій поверхні – і приступайте до роботи. Завдяки регульованому нахилу головки пристрій можна легко упакувати для подорожей і швидко й зручно зберігати вдома.
Надзвичайно простий у використанні ручний відпарювач Philips 5000 нагрівається лише за 35 секунд. Ви можете забути про велику стару незручну прасувальну дошку – тепер вона вам не потрібна. Просто відпарюйте та розгладжуйте одяг на вішаках або на плоскій поверхні: роботу зроблено.
Ручний відпарювач Philips 5000 допоможе вам позбутися надокучливих складок на будь-яких речах вашого гардеробу, які можна прасувати. Ідеальний енергозберігаючий режим за замовчуванням – Eco, тоді як режим Max із сильнішою подачею пари чудово підходить для розгладжування жорстких складок і таких тканин, як бавовна.
4.9
з 5
19
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Saneck
24/10/2024
Україна
Стильний, потужний
Дуже подобається колір, потужність, класно відпарює та проглажує, компактний, беру часто в поїздки.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Sviat
24/10/2024
Україна
Частина акції
Найшвидше прасування у моєму житті
Цей ручний відпарювач став для мене справжнім порятунком у догляді за одягом. Дуже зручно використовувати, коли немає часу діставати прасувальну дошку. Відпарювач нагрівається буквально за кілька секунд, тому можна швидко освіжити і розгладити одяг перед виходом. Навіть з щільними тканинами, як джинси, справляється на відмінно! Подобається, що він легкий і компактний — його можна легко взяти з собою в подорож. Резервуару для води вистачає на кілька речей, а потужна подача пари добре справляється навіть зі складками на делікатних тканинах. І окремо відзначу дизайн — він стильний і сучасний.
Плюси
швидке нагрівання, легкий і компактний, підходить для різних тканин, стильний дизайн
Мінуси
Немає
Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
~kvitkova~
23/10/2024
Україна
Частина акції
Потужний та ергономічний
Обрала цей ручний відпарювач, бо його характеристики мені ідеально підійшли, та ще й яскравий червоний колір привабив. Хочу поділитися враженнями: по-перше, він легкий та ергономічний, зручно тримати в руках. Відпарює речі швидко і якісно, заломи та складки на речах зникають за кілька проходів. Дуже зручно, що є два знімні резервуари для води — це полегшує використання і продовжує час роботи. Рекомендую для тих, хто цінує швидкість і комфорт!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 5000 STH5020/40 Ручний відпарювач
Перевірено на тестових штамах бактерій/дріжджів: кишкова паличка (8099), золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231. ^Випробувано з тестовими видами кліщів: Dermatophagoides farinae (дорослі кліщі та німфи)
Потужність 1400 Вт вказано для приладу, під’єднаного до джерела живлення 240 В. Фактична потужність може бути іншою залежно від напруги.