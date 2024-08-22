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    • Майбутнє моди: поєднання пари та стилю Майбутнє моди: поєднання пари та стилю Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
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      Серія 5000 Ручний відпарювач

      STH5030/20

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      Майбутнє моди: поєднання пари та стилю

      Ви вибрали одяг, але не маєте часу на прасування. Не хвилюйтеся: ми вам допоможемо! Забудьте про незграбні праски й візьміть ручний відпарювач Philips 5000, який готовий до роботи за 35 секунд і яким приємно користуватися. Гарантія відсутності підпалів та бездоганний стиль!

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      Серія 5000 Ручний відпарювач

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      Серія 5000

      Ручний відпарювач

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      Майбутнє моди: поєднання пари та стилю

      Додайте стилю своєму гардеробу з Philips.

      • Ідеально для делікатних речей і складок
      • Стильний дизайн, просте використання
      • Подорожі чи зберігання: просто й зручно
      Витончений дизайн із регульованою насадкою: простота використання й зберігання

      Витончений дизайн із регульованою насадкою: простота використання й зберігання

      Ручний відпарювач Philips 5000 завжди готовий до відпарювання в потрібний момент. Просто встановіть насадку для відпарювання одягу на вішаку або плоскій поверхні – і приступайте до роботи. Завдяки регульованому нахилу головки пристрій можна легко упакувати для подорожей і швидко й зручно зберігати вдома.

      Увімкни й працюй: готовий роботи за лічені секунди, без прасувальної дошки

      Увімкни й працюй: готовий роботи за лічені секунди, без прасувальної дошки

      Надзвичайно простий у використанні ручний відпарювач Philips 5000 нагрівається лише за 35 секунд. Ви можете забути про велику стару незручну прасувальну дошку – тепер вона вам не потрібна. Просто відпарюйте та розгладжуйте одяг на вішаках або на плоскій поверхні: роботу зроблено.

      Режими Eco та Max: оберіть той, що підходить вашому одягу

      Режими Eco та Max: оберіть той, що підходить вашому одягу

      Ручний відпарювач Philips 5000 допоможе вам позбутися надокучливих складок на будь-яких речах вашого гардеробу, які можна прасувати. Ідеальний енергозберігаючий режим за замовчуванням – Eco, тоді як режим Max із сильнішою подачею пари чудово підходить для розгладжування жорстких складок і таких тканин, як бавовна.

      Загострений наконечник: ідеальний для складних для прасування ділянок

      Загострений наконечник: ідеальний для складних для прасування ділянок

      Ручний відпарювач Philips 5000 має загострений наконечник, розроблений таким чином, щоб проникати у найскладніші куточки та розгладжувати навіть найжорсткіші складки, рюші й манжети. Це означає, що всі ваші найделікатніші та найдрібніші речі будуть готові до носіння, коли ви цього забажаєте. Жодне ваше вбрання не залишиться поза увагою.

      Потужне відпарювання: для чудових результатів без зайвих зусиль

      Потужне відпарювання: для чудових результатів без зайвих зусиль

      На максимальному рівні потужності ручний відпарювач Philips 5000 забезпечує вражаючу для ручного відпарювача потужність подачі пари (до 1400 Вт** з безперервною подачею пари до 24 г/хв). Тож ви можете легко розгладити свій улюблений одяг за максимальної швидкості й без жодних компромісів.

      Знімний резервуар для води: легке наповнення та уникнення проливання

      Знімний резервуар для води: легке наповнення та уникнення проливання

      Ручний відпарювач Philips 5000 постачається зі знімним резервуаром для води об’ємом 120 і додатковим резервуаром для води об’ємом 200 мл – тому його дуже легко наповнити, якщо вам потрібно довше відпарювати речі, і легко спорожнити перед тим, як прибирати на зберігання або пакувати в дорогу. Щоб зробити наш виріб ще стильнішим, на резервуар для води нанесено стильний візерунок у вигляді брижів, що красиво зображує витончений потік води.

      50% пластику повністю переробляється: чудовий вигляд і турбота про планету

      50% пластику повністю переробляється: чудовий вигляд і турбота про планету

      На кожну тисячу проданих нами ручних відпарювачів Philips 5000 ми зменшуємо використання первинного пластику на 295 000 пластикових соломинок. Тож ви почуватиметеся краще вже під час відпарювання, а не лише тоді, коли одягаєте свій одяг після нього.

      Пара знищує до 99,9% бактерій/дріжджів* і кліщів^

      Пара знищує до 99,9% бактерій/дріжджів* і кліщів^

      Ручний відпарювач Philips 5000 знищує 99,99% бактерій, забезпечуючи максимальну свіжість. Тож ви можете бути впевнені, що одяг, який ви збираєтесь одягнути, буде надзвичайно чистим і свіжим незалежно від того, чи ви його щойно випрали або вже носили.

      Чохол-рукавичка «2-в-1»: для подорожей і захисту від опіків

      Чохол-рукавичка «2-в-1»: для подорожей і захисту від опіків

      Ручний відпарювач Philips 5000 постачається із власним аксесуаром «2-в-1» для подорожей, тому ви можете зберігати його акуратно захованим і захищеним від ударів, де б ви не були. Який би одяг ви не взяли із собою, ви зможете безпечно відпарити його за лічені хвилини, адже пристрій перетворюється на захисну рукавичку, яка додатково захищає вас від випадкових опіків парою вдома або в гостях.

      Супутній килимок StyleMat: безпечне відпарювання на будь-якій плоскій поверхні

      Супутній килимок StyleMat: безпечне відпарювання на будь-якій плоскій поверхні

      Забудьте про прасувальні дошки, адже ручний відпарювач Philips 5000 постачається із власним килимком Stylemat. Покладіть його під одяг на ліжко, диван, стіл, повісьте на двері або будь-яку іншу плоску поверхню, яка вам підходить, і починайте відпарювати – як завгодно і де завгодно. Stylemat забезпечує гладку поверхню для відпарювання і захищає ваші меблі від пошкоджень – а коли ви закінчите, просто спакуйте його за лічені секунди.

      Активна парова термопластина: захищає найделікатніший одяг

      Активна парова термопластина: захищає найделікатніший одяг

      Завдяки паровій термопластині ручного відпарювача Philips 5000 ви можете безпечно притискати відпарювач до будь-яких, навіть найделікатніших тканин, не боячись пошкодити їх. Тож ми допоможемо вам впоратися з будь-якою тканиною – від тонкого шовку до міцного деніму. Ручний відпарювач Philips 5000 гарантовано не пропалюватиме речі, що забезпечує максимальну впевненість і турботу. Він збереже ваш улюблений одяг у розкішному та непошкодженому стані, яким би делікатним той не був.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        Чохол-рукавичка «2-в-1»» та килимок StyleMat (м’який рожевий)

      • Якість результату

        Парова пластина
        Метал
        Напруга
        220–240 В
        Потужність
        До 1400 Вт**
        Швидкість подачі пари
        До 24 г/хв
        Обробка парою
        Вертикально та горизонтально

      • Конструкція

        Колір
        Морської хвилі

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        815 г
        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        31,7 x 9,7 x 8,6 см
        Розмір коробки F (Д х Ш х В см)
        35x11.3x15

      • Простота використання

        Знімний резервуар для води
        Так
        Довжина шнура живлення
        2  m
        Готовність до використання
        Світловий індикатор
        Час нагрівання
        35 секунд
        Ємність резервуара для води
        120 мл та 200 мл
        Режими подавання пари
        ECO та MAX

      • Технологія

        Безпечно для тканин, що можна прасувати
        Так
        Гарантована відсутність підпалів
        Так

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Китай

      • Екологічність

        Упаковка
        Ековідповідальна упаковка
        Виріб
        Виготовлено на 50% із переробленого пластику

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      • * Перевірено на тестових штамах бактерій/дріжджів: кишкова паличка (8099), золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231. ^Випробувано з тестовими видами кліщів: Dermatophagoides farinae (дорослі кліщі та німфи)
      • **Потужність 1400 Вт вказано для приладу, під’єднаного до джерела живлення 240 В. Фактична потужність може бути іншою залежно від напруги.

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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