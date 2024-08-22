Чохол-рукавичка «2-в-1»: для подорожей і захисту від опіків

Ручний відпарювач Philips 5000 постачається із власним аксесуаром «2-в-1» для подорожей, тому ви можете зберігати його акуратно захованим і захищеним від ударів, де б ви не були. Який би одяг ви не взяли із собою, ви зможете безпечно відпарити його за лічені хвилини, адже пристрій перетворюється на захисну рукавичку, яка додатково захищає вас від випадкових опіків парою вдома або в гостях.