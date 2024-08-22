Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
STH5030/20
Майбутнє моди: поєднання пари та стилю
Ви вибрали одяг, але не маєте часу на прасування. Не хвилюйтеся: ми вам допоможемо! Забудьте про незграбні праски й візьміть ручний відпарювач Philips 5000, який готовий до роботи за 35 секунд і яким приємно користуватися. Гарантія відсутності підпалів та бездоганний стиль!Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ручний відпарювач
усього
recurring payment
Ручний відпарювач Philips 5000 завжди готовий до відпарювання в потрібний момент. Просто встановіть насадку для відпарювання одягу на вішаку або плоскій поверхні – і приступайте до роботи. Завдяки регульованому нахилу головки пристрій можна легко упакувати для подорожей і швидко й зручно зберігати вдома.
Надзвичайно простий у використанні ручний відпарювач Philips 5000 нагрівається лише за 35 секунд. Ви можете забути про велику стару незручну прасувальну дошку – тепер вона вам не потрібна. Просто відпарюйте та розгладжуйте одяг на вішаках або на плоскій поверхні: роботу зроблено.
Ручний відпарювач Philips 5000 допоможе вам позбутися надокучливих складок на будь-яких речах вашого гардеробу, які можна прасувати. Ідеальний енергозберігаючий режим за замовчуванням – Eco, тоді як режим Max із сильнішою подачею пари чудово підходить для розгладжування жорстких складок і таких тканин, як бавовна.
Ручний відпарювач Philips 5000 має загострений наконечник, розроблений таким чином, щоб проникати у найскладніші куточки та розгладжувати навіть найжорсткіші складки, рюші й манжети. Це означає, що всі ваші найделікатніші та найдрібніші речі будуть готові до носіння, коли ви цього забажаєте. Жодне ваше вбрання не залишиться поза увагою.
На максимальному рівні потужності ручний відпарювач Philips 5000 забезпечує вражаючу для ручного відпарювача потужність подачі пари (до 1400 Вт** з безперервною подачею пари до 24 г/хв). Тож ви можете легко розгладити свій улюблений одяг за максимальної швидкості й без жодних компромісів.
Ручний відпарювач Philips 5000 постачається зі знімним резервуаром для води об’ємом 120 і додатковим резервуаром для води об’ємом 200 мл – тому його дуже легко наповнити, якщо вам потрібно довше відпарювати речі, і легко спорожнити перед тим, як прибирати на зберігання або пакувати в дорогу. Щоб зробити наш виріб ще стильнішим, на резервуар для води нанесено стильний візерунок у вигляді брижів, що красиво зображує витончений потік води.
На кожну тисячу проданих нами ручних відпарювачів Philips 5000 ми зменшуємо використання первинного пластику на 295 000 пластикових соломинок. Тож ви почуватиметеся краще вже під час відпарювання, а не лише тоді, коли одягаєте свій одяг після нього.
Ручний відпарювач Philips 5000 знищує 99,99% бактерій, забезпечуючи максимальну свіжість. Тож ви можете бути впевнені, що одяг, який ви збираєтесь одягнути, буде надзвичайно чистим і свіжим незалежно від того, чи ви його щойно випрали або вже носили.
Ручний відпарювач Philips 5000 постачається із власним аксесуаром «2-в-1» для подорожей, тому ви можете зберігати його акуратно захованим і захищеним від ударів, де б ви не були. Який би одяг ви не взяли із собою, ви зможете безпечно відпарити його за лічені хвилини, адже пристрій перетворюється на захисну рукавичку, яка додатково захищає вас від випадкових опіків парою вдома або в гостях.
Забудьте про прасувальні дошки, адже ручний відпарювач Philips 5000 постачається із власним килимком Stylemat. Покладіть його під одяг на ліжко, диван, стіл, повісьте на двері або будь-яку іншу плоску поверхню, яка вам підходить, і починайте відпарювати – як завгодно і де завгодно. Stylemat забезпечує гладку поверхню для відпарювання і захищає ваші меблі від пошкоджень – а коли ви закінчите, просто спакуйте його за лічені секунди.
Завдяки паровій термопластині ручного відпарювача Philips 5000 ви можете безпечно притискати відпарювач до будь-яких, навіть найделікатніших тканин, не боячись пошкодити їх. Тож ми допоможемо вам впоратися з будь-якою тканиною – від тонкого шовку до міцного деніму. Ручний відпарювач Philips 5000 гарантовано не пропалюватиме речі, що забезпечує максимальну впевненість і турботу. Він збереже ваш улюблений одяг у розкішному та непошкодженому стані, яким би делікатним той не був.
Аксесуари
Якість результату
Конструкція
Вага та розміри
Простота використання
Технологія
Країна походження
Екологічність
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.