Найшвидший компактний відпарювач*

На відміну від звичайних ручних відпарювачів, AirStretch тримає одяг нерухомо під час відпарювання. Завдяки високошвидкісному двигуну та повітряному вентилятору створюється м'яке всмоктування, яке утримує тканину на місці, легко ковзає однією рукою та розгладжує краще** і швидше***