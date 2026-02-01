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STH8020/10
Найшвидший компактний відпарювач*
На відміну від звичайних ручних відпарювачів, AirStretch тримає одяг нерухомо під час відпарювання. Завдяки високошвидкісному двигуну та повітряному вентилятору створюється м'яке всмоктування, яке утримує тканину на місці, легко ковзає однією рукою та розгладжує краще** і швидше***
Запатентована технологія AirStretch розтягує тканину, щоб пара проникала глибше для швидших*** результатів
Потужна комбінація пари та всмоктування забезпечує краще видалення складок за один прохід**
Технологія OptimalTEMP безпечна для будь-якої тканини, від делікатного шовку до міцного джинсу.
Подача пари до 24 г/хв і потужність 1500 Вт швидко та ефективно усувають навіть складні складки*****
Знімний резервуар для води ємністю 140 мл дозволяє відпарити до 3 речей без доливання
Відчуйте швидше*** відпарювання завдяки технології AirStretch. Її потужне всмоктування 2600 Па**** м'яко розтягує тканину, допомагаючи парі проникати глибше для швидших і рівномірніших результатів, щоб ви виглядали бездоганно за лічені хвилини.
Потужне поєднання пари та всмоктування забезпечує краще розгладжування складок за один прохід**, залишаючи одяг гладким і свіжим на будь-якій тканині.
Технологія OptimalTEMP безпечна для будь-якої тканини, від ніжного шовку до міцного деніму. Прасуйте з упевненістю, не змінюючи налаштування та не чекаючи потрібної температури.
Відгуки
За даними Philips, Euromonitor International Limited, за визначенням категорії прасок; роздрібний обсяг продажів в одиницях, дані 2025 року
STH80XX протестовано на бавовняній тканині, порівнюючи два режими: лише пара та високе всмоктування з парою
STH80XX протестовано з всмоктуванням і відпарюванням порівняно з STH30XX лише з парою на футболці
Виміряно лише з всмоктуванням, нагрівальний елемент і пара вимкнені.
Номінальна потужність 1500 Вт базується на підключенні пристрою до мережі 240 В. Фактична потужність може відрізнятися залежно від напруги.
Протестовано з тест-штамами бактерій/дріжджів: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Протестовано з видами пилових кліщів: Dermatophagoides farinae (дорослі самці та самки і німфи)