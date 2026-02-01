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STH8040/80
Найшвидший компактний відпарювач*
На відміну від звичайних ручних відпарювачів, AirStretch тримає одяг нерухомо під час відпарювання. Завдяки високошвидкісному двигуну та повітряному вентилятору створюється м'яке всмоктування, яке утримує тканину на місці, легко ковзає однією рукою та розгладжує краще** і швидше***
Запатентована технологія AirStretch розтягує тканину, щоб пара проникала глибше для швидших*** результатів
Потужне поєднання пари та всмоктування забезпечує краще видалення складок за один прохід**
Технологія OptimalTEMP безпечна для будь-якої тканини, від ніжного шовку до міцного джинсу.
Подача пари до 24 г/хв і потужність 1500 Вт швидко та ефективно видаляють навіть складні складки*****
Два знімні резервуари — 140 мл або 200 мл. Відпарте 8 речей без дозаправлення. Зніміть, наповніть, клацніть назад.
Швидше*** відпарювання завдяки технології AirStretch. Потужне всмоктування 2600 Па**** м'яко розправляє тканину, допомагаючи парі проникати глибше для швидших і рівномірніших результатів, щоб ви виглядали бездоганно за лічені хвилини.
Потужне поєднання пари та всмоктування забезпечує краще розгладжування складок за один прохід**, залишаючи одяг гладким і свіжим на будь-якій тканині.
Технологія OptimalTEMP безпечна для будь-якої тканини, від ніжного шовку до міцного деніму. Прасуйте з упевненістю, не змінюючи налаштування та не чекаючи потрібної температури.
Відгуки
За даними Philips, Euromonitor International Limited, за визначенням категорії прасок; роздрібні продажі в одиницях, дані 2025 року.
STH80XX протестовано з всмоктуванням і відпарюванням у порівнянні з STH30XX лише з відпарюванням на футболці.
STH80XX протестовано з всмоктуванням і відпарюванням у порівнянні з STH30XX лише з відпарюванням на футболці.
Виміряно лише з всмоктуванням, нагрівач і пара вимкнені.
Номінальна потужність 1500 Вт базується на підключенні пристрою до мережі 240 В. Фактична потужність може відрізнятися залежно від напруги.
Протестовано з тест-штамами бактерій/дріжджів: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Протестовано з видами пилових кліщів: Dermatophagoides farinae (дорослі кліщі та німфи, самці й самки)