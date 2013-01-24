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Безпечне очищення пласких екранів
Використовуйте цей безпечний та ефективний засіб для очищення зі спеціальною ганчіркою з мікрофібри для видалення пилу, бруду та відбитків пальців із пласких екранів телевізорів та екранів комп’ютерів. Його антистатична формула сприятиме відштовхуванню пилу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безпечне очищення пласких екранів
Використовуйте цей безпечний та ефективний засіб для очищення зі спеціальною ганчіркою з мікрофібри для видалення пилу, бруду та відбитків пальців із пласких екранів телевізорів та екранів комп’ютерів. Його антистатична формула сприятиме відштовхуванню пилу. Переглянути усі переваги
Безпечне очищення пласких екранів
Використовуйте цей безпечний та ефективний засіб для очищення зі спеціальною ганчіркою з мікрофібри для видалення пилу, бруду та відбитків пальців із пласких екранів телевізорів та екранів комп’ютерів. Його антистатична формула сприятиме відштовхуванню пилу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безпечне очищення пласких екранів
Використовуйте цей безпечний та ефективний засіб для очищення зі спеціальною ганчіркою з мікрофібри для видалення пилу, бруду та відбитків пальців із пласких екранів телевізорів та екранів комп’ютерів. Його антистатична формула сприятиме відштовхуванню пилу. Переглянути усі переваги
Засіб для чищення екрана
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Насолоджуйтеся екраном без плям завдяки цьому засобу для очищення, що не залишає розводів, спеціально створеному, щоб не залишати жодних слідів на екрані.
Антистатична формула цього засобу для очищення сприяє відштовхуванню пилу та бруду від екрана.
Безпечно та ретельно чистіть екран за допомогою цієї ганчірки з мікрофібри без ворсинок, виготовленій для усунення пилу, бруду та відбитків пальців без жодних залишків.
Цю безпечну формулу, що не підтікає, можна легко розпилювати на екран, а потім витирати. Вона не підтікає, тому пристрій буде у безпеці та сухим.
Цю багаторазову ганчірку з мікрофібри можна мити у воді з милом, а потім сушити. Її можна використовувати багато разів.
Технічні характеристики
Аксесуари
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка