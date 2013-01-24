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    Засіб для чищення екрана

    SVC1116B/10
    Загальна оцінка / 5
    • Безпечне очищення пласких екранів Безпечне очищення пласких екранів Безпечне очищення пласких екранів
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      Засіб для чищення екрана

      SVC1116B/10
      Загальна оцінка / 5

      Безпечне очищення пласких екранів

      Використовуйте цей безпечний та ефективний засіб для очищення зі спеціальною ганчіркою з мікрофібри для видалення пилу, бруду та відбитків пальців із пласких екранів телевізорів та екранів комп’ютерів. Його антистатична формула сприятиме відштовхуванню пилу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Засіб для чищення екрана

      Безпечне очищення пласких екранів

      Використовуйте цей безпечний та ефективний засіб для очищення зі спеціальною ганчіркою з мікрофібри для видалення пилу, бруду та відбитків пальців із пласких екранів телевізорів та екранів комп’ютерів. Його антистатична формула сприятиме відштовхуванню пилу. Переглянути усі переваги

      Безпечне очищення пласких екранів

      Використовуйте цей безпечний та ефективний засіб для очищення зі спеціальною ганчіркою з мікрофібри для видалення пилу, бруду та відбитків пальців із пласких екранів телевізорів та екранів комп’ютерів. Його антистатична формула сприятиме відштовхуванню пилу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Засіб для чищення екрана

      Безпечне очищення пласких екранів

      Використовуйте цей безпечний та ефективний засіб для очищення зі спеціальною ганчіркою з мікрофібри для видалення пилу, бруду та відбитків пальців із пласких екранів телевізорів та екранів комп’ютерів. Його антистатична формула сприятиме відштовхуванню пилу. Переглянути усі переваги

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        Засіб для чищення екрана

        Усього:

        Безпечне очищення пласких екранів

        • Телевізор/ноутбук/мобільні пристрої

        Засію для очищення, що не залишає розводів

        Насолоджуйтеся екраном без плям завдяки цьому засобу для очищення, що не залишає розводів, спеціально створеному, щоб не залишати жодних слідів на екрані.

        Антистатична формула для відштовхування пилу

        Антистатична формула цього засобу для очищення сприяє відштовхуванню пилу та бруду від екрана.

        Ганчірка з мікрофібри без ворсинок для безпечного і ретельного чищення

        Безпечно та ретельно чистіть екран за допомогою цієї ганчірки з мікрофібри без ворсинок, виготовленій для усунення пилу, бруду та відбитків пальців без жодних залишків.

        Безпечна формула, що не підтікає

        Цю безпечну формулу, що не підтікає, можна легко розпилювати на екран, а потім витирати. Вона не підтікає, тому пристрій буде у безпеці та сухим.

        Багаторазова ганчірка з мікрофібри без ворсинок, яку можна мити

        Цю багаторазову ганчірку з мікрофібри можна мити у воді з милом, а потім сушити. Її можна використовувати багато разів.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Вміст
          Засіб для очищення, 200 мл

        • Аксесуари

          Посібник користувача
          15 мов

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          15,3  см
          Ширина
          5,75  см
          Глибина
          5,75  см
          Вага нетто
          0,266  кг
          Вага брутто
          0,267  кг
          Вага тари
          0,001  кг
          Код EAN
          87 12581 68209 5
          Кількість виробів
          1

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          4
          Довжина
          12  см
          Ширина
          11,99  см
          Висота
          15,6  см
          Вага брутто
          1,169  кг
          Вага нетто
          1,064  кг
          Вага тари
          0,105  кг
          Код GTIN
          2 87 12581 68209 9

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          27,6  см
          Ширина
          14,4  см
          Висота
          36,6  см
          Вага нетто
          4,256  кг
          Вага брутто
          4,9  кг
          Вага тари
          0,644  кг
          Код GTIN
          1 87 12581 68209 2
          Кількість споживчих комплектів
          16

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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