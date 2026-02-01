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Більше не доступний
SVC1117L/10
Цю безпечну формулу, що не підтікає, можна легко розпилювати на екран, а потім витирати. Вона не підтікає, тому пристрій буде у безпеці та сухим.
Насолоджуйтеся екраном без плям завдяки цьому засобу для очищення, що не залишає розводів, спеціально створеному, щоб не залишати жодних слідів на екрані.
Безпечно та ретельно чистіть екран за допомогою цієї ганчірки з мікрофібри без ворсинок, виготовленій для усунення пилу, бруду та відбитків пальців без жодних залишків.