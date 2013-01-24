Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Чищення і захист CD/DVD-програвача
Регулярне чищення лінзи CD/DVD-програвача забезпечує його оптимальне функціонування. Важливо, щоб оптична лазерна лінза була чистою і без пилу. Ця система сухого очищення безпечно видаляє пил, бруд та інші забруднення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чищення і захист CD/DVD-програвача
Регулярне чищення лінзи CD/DVD-програвача забезпечує його оптимальне функціонування. Важливо, щоб оптична лазерна лінза була чистою і без пилу. Ця система сухого очищення безпечно видаляє пил, бруд та інші забруднення. Переглянути усі переваги
Чищення і захист CD/DVD-програвача
Регулярне чищення лінзи CD/DVD-програвача забезпечує його оптимальне функціонування. Важливо, щоб оптична лазерна лінза була чистою і без пилу. Ця система сухого очищення безпечно видаляє пил, бруд та інші забруднення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чищення і захист CD/DVD-програвача
Регулярне чищення лінзи CD/DVD-програвача забезпечує його оптимальне функціонування. Важливо, щоб оптична лазерна лінза була чистою і без пилу. Ця система сухого очищення безпечно видаляє пил, бруд та інші забруднення. Переглянути усі переваги
Засіб для чищення лінзи
Усього:
Голосові інструкції на цьому простому в користуванні засобі для очищення дискових лінз надаються однією із 14 мов.
Система сухого очищення безпечно видаляє пил, бруд та інші забруднення з лазерної лінзи CD/DVD-програвачів для їх оптимального функціонування.
Перевірка аудіосистеми дозволяє визначити, чи правильно налаштовано гучномовці.
Аксесуари
Носії даних
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка