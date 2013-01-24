  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Засіб для чищення лінзи

    SVC2330/10
    • Чищення і захист CD/DVD-програвача Чищення і захист CD/DVD-програвача Чищення і захист CD/DVD-програвача
      -{discount-value}

      Засіб для чищення лінзи

      SVC2330/10

      Чищення і захист CD/DVD-програвача

      Регулярне чищення лінзи CD/DVD-програвача забезпечує його оптимальне функціонування. Важливо, щоб оптична лазерна лінза була чистою і без пилу. Ця система сухого очищення безпечно видаляє пил, бруд та інші забруднення. Переглянути усі переваги

      Засіб для чищення лінзи

      Чищення і захист CD/DVD-програвача

      Регулярне чищення лінзи CD/DVD-програвача забезпечує його оптимальне функціонування. Важливо, щоб оптична лазерна лінза була чистою і без пилу. Ця система сухого очищення безпечно видаляє пил, бруд та інші забруднення. Переглянути усі переваги

      Чищення і захист CD/DVD-програвача

      Регулярне чищення лінзи CD/DVD-програвача забезпечує його оптимальне функціонування. Важливо, щоб оптична лазерна лінза була чистою і без пилу. Ця система сухого очищення безпечно видаляє пил, бруд та інші забруднення. Переглянути усі переваги

      Засіб для чищення лінзи

      Чищення і захист CD/DVD-програвача

      Регулярне чищення лінзи CD/DVD-програвача забезпечує його оптимальне функціонування. Важливо, щоб оптична лазерна лінза була чистою і без пилу. Ця система сухого очищення безпечно видаляє пил, бруд та інші забруднення. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Інше

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Засіб для чищення лінзи

        Усього:

        Чищення і захист CD/DVD-програвача

        • CD/DVD
        • Система із 2 щіток
        Голосові інструкції 14 мовами

        Голосові інструкції 14 мовами

        Голосові інструкції на цьому простому в користуванні засобі для очищення дискових лінз надаються однією із 14 мов.

        Безпечна система сухого очищення

        Система сухого очищення безпечно видаляє пил, бруд та інші забруднення з лазерної лінзи CD/DVD-програвачів для їх оптимального функціонування.

        Перевірка аудіосистеми для правильного налаштування

        Перевірка аудіосистеми дозволяє визначити, чи правильно налаштовано гучномовці.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Посібник користувача
          15 мов

        • Носії даних

          Підтримувані формати
          • CD-Audio
          • CD-ROM
          • DVD-ROM

        • Розміри упаковки

          Висота
          22,2  см
          Ширина
          15,7  см
          Глибина
          1,18  см
          Вага нетто
          0,082  кг
          Вага брутто
          0,123  кг
          Вага тари
          0,041  кг
          Код EAN
          87 12581 56461 2
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          6
          Довжина
          16,5  см
          Ширина
          7,8  см
          Висота
          22,8  см
          Вага брутто
          0,84  кг
          Вага нетто
          0,492  кг
          Вага тари
          0,348  кг
          Код EAN
          87 12581 57365 2

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          54,3  см
          Ширина
          37,6  см
          Висота
          26,4  см
          Вага нетто
          5,904  кг
          Вага брутто
          11  кг
          Вага тари
          5,096  кг
          Код EAN
          87 12581 57360 7
          Кількість споживчих комплектів
          72

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
            на обраний асортимент продуктів Philips

            Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

            Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів ​

            Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

            Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

            * Обов'язкове для заповнення поле
            *
            *

            Що це означає?

            Зарєструйтесь в MyPhilips

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.