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Більше не доступний
SWA2105W/10
Гарантія надійного зв’язку
Можете покластися на цей кабель для гучномовців, що забезпечить надійне аудіоз’єднання між гучномовцями та тюнером.
10 м
18 gauge
Цей мідний провідник забезпечує високу точність передачі сигналу з мінімальним опором.
Функція Plug & Play дозволяє встановити або додати новий компонент, який може працювати без складної процедури встановлення або технічного аналізу.
Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист делікатної серцевини кабелю. Вона також гарантує тривалу надійність та легке встановлення.