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Більше не доступний

Кабелі для гучномовців

SWA2105W/10

Гарантія надійного зв’язку

Можете покластися на цей кабель для гучномовців, що забезпечить надійне аудіоз’єднання між гучномовцями та тюнером.

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завдяки цьому кабелю для гучномовців

Гарантія надійного зв’язку

  • 10 м

  • 18 gauge

Провідник із міді високої чистоти для надійної передачі сигналу

Цей мідний провідник забезпечує високу точність передачі сигналу з мінімальним опором.

Функція Plug & Play для легшого встановлення

Функція Plug & Play дозволяє встановити або додати новий компонент, який може працювати без складної процедури встановлення або технічного аналізу.

Гнучка ПВХ-оболонка

Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист делікатної серцевини кабелю. Вона також гарантує тривалу надійність та легке встановлення.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 183.7 kB
  • 18 June 2025

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