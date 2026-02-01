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Більше не доступний
SWA2302W/10
Гарантія надійного зв’язку
Можете покластися на цей кабель, щоб забезпечити оптимальну роботу ваших компонентів. Він пропонує найкраще з’єднання для передачі аудіосигналів між компонентами.
1,5 м
Оптично чиста світлова трубка передає цифрову інформацію вашим компонентам для безкомпромісного звуку високої чіткості.
Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання компонентів та робить його ергономічно комфортним.
Литі штекери гарантують безпечне з’єднання між компонентами та пропонують тривалу надійність.