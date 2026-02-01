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Волоконно-оптичний кабель

SWA2302W/10

Гарантія надійного зв’язку

Можете покластися на цей кабель, щоб забезпечити оптимальну роботу ваших компонентів. Він пропонує найкраще з’єднання для передачі аудіосигналів між компонентами.

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завдяки цьому волоконно-оптичному аудіокабелю

Гарантія надійного зв’язку

  • 1,5 м

Високоякісна волоконна оптика

Оптично чиста світлова трубка передає цифрову інформацію вашим компонентам для безкомпромісного звуку високої чіткості.

Неслизька зручна обмотка для легкого використання

Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання компонентів та робить його ергономічно комфортним.

Литий штекер для безпечного з’єднання

Литі штекери гарантують безпечне з’єднання між компонентами та пропонують тривалу надійність.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 179.1 kB
  • 18 June 2025

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