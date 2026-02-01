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Більше не доступний
SWA2550W/10
Насолоджуйтеся своїми навушниками
Перетворює роз’єм для навушників 6,35 мм на роз’єм 3,5 мм.
6,35 мм (штекер) – 3,5 мм (роз’єм)
Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист делікатної серцевини кабелю. Вона також гарантує тривалу надійність та легке встановлення.
Для високоякісної конструкції використовуються лише висококласні матеріали, що гарантує тривалу надійність виробів.
Екранування неізольованою міддю захищає від втрати сигналу.