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Стереоадаптер

SWA2550W/10

Насолоджуйтеся своїми навушниками

Перетворює роз’єм для навушників 6,35 мм на роз’єм 3,5 мм.

Переглянути всі переваги

завдяки цьому стереоадаптеру

Насолоджуйтеся своїми навушниками

  • 6,35 мм (штекер) – 3,5 мм (роз’єм)

Гнучка ПВХ-оболонка

Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист делікатної серцевини кабелю. Вона також гарантує тривалу надійність та легке встановлення.

Виготовлено з якісною конструкцією

Для високоякісної конструкції використовуються лише висококласні матеріали, що гарантує тривалу надійність виробів.

Екранування неізольованою міддю

Екранування неізольованою міддю захищає від втрати сигналу.

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 138.5 kB
  • 21 July 2026

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