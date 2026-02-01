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Більше не доступний

Кабель для стереозапису

SWA4522S/10

Гарантія надійного зв’язку

На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіозв’язок між компонентами.

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завдяки цьому кабелю для стереозапису

Гарантія надійного зв’язку

  • 1,5 м

Литий штекер для безпечного з’єднання

Литі штекери гарантують безпечне з’єднання між компонентами та пропонують тривалу надійність.

Гнучка ПВХ-оболонка

Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист делікатної серцевини кабелю. Вона також гарантує тривалу надійність та легке встановлення.

Гумове підсилення з’єднання

Гумове підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 183.2 kB
  • 18 June 2025

Посібник користувача - English (US)

  • PDF файл, 98.7 kB
  • 21 November 2023

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