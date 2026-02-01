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Більше не доступний
SWA4522S/10
Гарантія надійного зв’язку
На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіозв’язок між компонентами.
1,5 м
Литі штекери гарантують безпечне з’єднання між компонентами та пропонують тривалу надійність.
Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист делікатної серцевини кабелю. Вона також гарантує тривалу надійність та легке встановлення.
Гумове підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.