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Більше не доступний
SWA4527S/10
Насолоджуйтеся якісним звуком
Можете покластися на цей кабель, який забезпечить надійне аудіоз’єднання між компонентами. З’єднує аудіокомпоненти та ресивер/гучномовці розширення.
1,5 м
3,5 мм (M) – 2 RCA (M)
Високоякісні конектори, які зменшують втрату сигналу.
Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання компонентів та робить його ергономічно комфортним.
Литі штекери гарантують безпечне з’єднання між компонентами та пропонують тривалу надійність.