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Більше не доступний

Стереокабель Y

SWA4527S/10

Насолоджуйтеся якісним звуком

Можете покластися на цей кабель, який забезпечить надійне аудіоз’єднання між компонентами. З’єднує аудіокомпоненти та ресивер/гучномовці розширення.

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завдяки цьому стереокабелю "Y"

Насолоджуйтеся якісним звуком

  • 1,5 м

  • 3,5 мм (M) – 2 RCA (M)

Мінімальне зниження якості сигналу завдяки позолоченим конекторам

Високоякісні конектори, які зменшують втрату сигналу.

Неслизька зручна обмотка для легкого використання

Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання компонентів та робить його ергономічно комфортним.

Литий штекер для безпечного з’єднання

Литі штекери гарантують безпечне з’єднання між компонентами та пропонують тривалу надійність.

Технічні характеристики

Інструкції і документація

Рекламна листівка з локалізованим вмістом

  • PDF файл, 188.6 kB
  • 18 June 2025

Посібник користувача - English (US)

  • PDF файл, 114.4 kB
  • 26 November 2023

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