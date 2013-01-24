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    Коаксіальний кабель

    SWV2204W/10
    • Гарантія надійного зв’язку Гарантія надійного зв’язку Гарантія надійного зв’язку
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      Коаксіальний кабель

      SWV2204W/10

      Гарантія надійного зв’язку

      На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Коаксіальний кабель

      Гарантія надійного зв’язку

      На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги

      Гарантія надійного зв’язку

      На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Коаксіальний кабель

      Гарантія надійного зв’язку

      На цей кабель можна покластися, адже він забезпечує надійний аудіо-/відеозв’язок між компонентами. Переглянути усі переваги

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        Коаксіальний кабель

        Усього:

        Гарантія надійного зв’язку

        завдяки цьому коаксіальному кабелю типу PAL

        • 10 м
        • Штекери PAL

        Нікельовані конектори для надійного контакту

        Нікельовані конектори дозволяють встановити сухий контакт між кабелем та конектором для надійного з’єднання.

        Провідник із міді високої чистоти для надійної передачі сигналу

        Цей мідний провідник забезпечує високу точність передачі сигналу з мінімальним опором.

        Екранування неізольованою міддю

        Екранування неізольованою міддю захищає від втрати сигналу.

        Конектори із кольоровим маркуванням для миттєвого розпізнавання

        Конектори із кольоровим маркуванням полегшують під’єднання кабелю до відповідних входів та виходів

        Неслизька зручна обмотка для легкого використання

        Ця неслизька обмотка полегшує під’єднання компонентів та робить його ергономічно комфортним.

        Литий штекер для безпечного з’єднання

        Литі штекери гарантують безпечне з’єднання між компонентами та пропонують тривалу надійність.

        Гнучка ПВХ-оболонка

        Гнучка ПВХ-оболонка забезпечує захист делікатної серцевини кабелю. Вона також гарантує тривалу надійність та легке встановлення.

        Гумове підсилення з’єднання

        Гумове підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.

        Технічні характеристики

        • Дані упаковки

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 99487 3
          Кількість
          1

        • Розміри

          Довжина виробу
          23,5  см
          Ширина виробу
          195  мм
          Висота виробу
          56  мм
          Вага брутто
          0,36  кг
          Вага нетто
          0,30  кг
          Вага тари
          0,06  кг

        • Упаковка

          Кількість
          0

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