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Більше не доступний

Кабель HDMI

SWV5551/00

Насолоджуйтеся зображенням Ultra Hi-Definition

Насолоджуйтеся роздільною здатністю Ultra HD 4K з частотою 60 кадрів/с. Високошвидкісне з’єднання HDMI підтримує повну 32-канальну аудіосистему з частотою дискретизації до 1536 кГц.

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4K 60 Гц Ultra HD з Ethernet

Насолоджуйтеся зображенням Ultra Hi-Definition

  • 4K 60 Гц

  • 18 Гбіт/с

  • 5 м

UHD 2160p (4K)

Підтримує роздільну здатність відео до 4K або UHD 2160p. Це дозволяє дисплею конкурувати із цифровими системами, які використовуються у кінотеатрах.

Частота 60 кадрів на секунду

Чудовий перегляд та відтворення ігор із частотою максимум 60 кадрів на секунду.

Позолочені конектори для кращої електропровідності

Позолочені конектори забезпечують кращу електропровідність, знижуючи опір контактів. Вони також запобігають погіршенню стану через окислення.

Технічні характеристики

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