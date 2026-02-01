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Більше не доступний
SWV5551/00
Насолоджуйтеся зображенням Ultra Hi-Definition
Насолоджуйтеся роздільною здатністю Ultra HD 4K з частотою 60 кадрів/с. Високошвидкісне з’єднання HDMI підтримує повну 32-канальну аудіосистему з частотою дискретизації до 1536 кГц.
4K 60 Гц
18 Гбіт/с
5 м
Підтримує роздільну здатність відео до 4K або UHD 2160p. Це дозволяє дисплею конкурувати із цифровими системами, які використовуються у кінотеатрах.
Чудовий перегляд та відтворення ігор із частотою максимум 60 кадрів на секунду.
Позолочені конектори забезпечують кращу електропровідність, знижуючи опір контактів. Вони також запобігають погіршенню стану через окислення.
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