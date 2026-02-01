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Більше не доступний

Кабель HDMI

SWV5613G/00

Сертифікований кабель HDMI Premium

Сертифікований кабель HDMI Premium забезпечує роздільну здатність Ultra HD 4K із частотою 60 кадрів/с. Високошвидкісне з’єднання HDMI підтримує повну 32-канальну аудіосистему з частотою дискретизації до 1536 кГц.

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4K 60 Гц Ultra HD з Ethernet

Сертифікований кабель HDMI Premium

  • 4K 60 Гц

  • 18 Гбіт/с

  • 1,5 м

Частота 60 кадрів на секунду

Чудовий перегляд та відтворення ігор із частотою максимум 60 кадрів на секунду.

Дріт із чистої міді 30 AWG для найкращої якості зображення та звуку.

Використання якісних матеріалів – дріт із чистої міді 30 AWG для найкращого з’єднання з мінімальною втратою даних.

3D-перегляд

Підтримує усі формати 3D-відео, дозволяючи створити справжній домашній 3D-кінотеатр та грати в ігри.

Технічні характеристики

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