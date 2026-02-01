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Більше не доступний
SWV5653G/00
Сертифікований кабель HDMI Premium
Сертифікований кабель HDMI Premium забезпечує роздільну здатність Ultra HD 4K із частотою 60 кадрів/с. Високошвидкісне з’єднання HDMI підтримує повну 32-канальну аудіосистему з частотою дискретизації до 1536 кГц.
4K 60 Гц
18 Гбіт/с
5 м
Чудовий перегляд та відтворення ігор із частотою максимум 60 кадрів на секунду.
Використання якісних матеріалів – дріт із чистої міді 30 AWG для найкращого з’єднання з мінімальною втратою даних.
Підтримує усі формати 3D-відео, дозволяючи створити справжній домашній 3D-кінотеатр та грати в ігри.
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