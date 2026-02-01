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SWV5733B/00
Насолоджуйтеся зображенням Ultra Hi-Definition
Насолоджуйтеся роздільною здатністю Ultra HD 4K з частотою 60 кадрів на секунду. Високошвидкісне з’єднання HDMI підтримує повну 32-канальну аудіосистему з частотою дискретизації до 1536 кГц. Довжина кабелю: 3 м.
HDMI 2.0
18 Гбіт/с
4K 60 Гц
3 м
Чудовий перегляд та відтворення ігор із частотою максимум 60 кадрів на секунду.
Підтримує усі формати 3D-відео, дозволяючи створити справжній домашній 3D-кінотеатр та грати в ігри.
Надає доступ до телебачення з HDMI-з’єднанням із вбудованим тюнером для надсилання цифрових аудіоданих на систему об’ємного звуку, усуваючи потребу в окремому аудіокабелі.
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