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Кабель HDMI

SWV5733B/00

Насолоджуйтеся зображенням Ultra Hi-Definition

Насолоджуйтеся роздільною здатністю Ultra HD 4K з частотою 60 кадрів на секунду. Високошвидкісне з’єднання HDMI підтримує повну 32-канальну аудіосистему з частотою дискретизації до 1536 кГц. Довжина кабелю: 3 м.

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4K 60 Гц Ultra HD з Ethernet

Насолоджуйтеся зображенням Ultra Hi-Definition

  • HDMI 2.0

  • 18 Гбіт/с

  • 4K 60 Гц

  • 3 м

Частота 60 кадрів на секунду

Чудовий перегляд та відтворення ігор із частотою максимум 60 кадрів на секунду.

3D-перегляд

Підтримує усі формати 3D-відео, дозволяючи створити справжній домашній 3D-кінотеатр та грати в ігри.

Реверсивний звуковий канал (ARC)

Надає доступ до телебачення з HDMI-з’єднанням із вбудованим тюнером для надсилання цифрових аудіоданих на систему об’ємного звуку, усуваючи потребу в окремому аудіокабелі.

Технічні характеристики

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