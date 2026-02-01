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Більше не доступний

Адаптер USB-C-HDMI

SWV6001/00

Адаптер USB-C–HDMI преміум-класу

Кабель адаптера USB-C–HDMI (роз’єм) преміум-класу. З роздільною здатністю 4K і довжиною кабелю 0,15 м.

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Дивовижна чіткість і звучання

Адаптер USB-C–HDMI преміум-класу

  • Штекер-роз’єм

  • HDMI 2.0

Виготовлено з якісною конструкцією

Для високоякісної конструкції використовуються лише висококласні матеріали, що гарантує тривалу надійність виробів.

Роздільна здатність 4K (3840 x 2160)

Підтримка роздільної здатності відео до 4K (3840 x 2160) для забезпечення високої якості зображення та ігор.

Плавне зображення завдяки частоті 30 кадрів на секунду (відеосигнал 30 Гц)

Сядьте й насолоджуйтеся чудовим переглядом із частотою 30 кадрів на секунду. Це забезпечує більш плавне телевізійне зображення.

Технічні характеристики

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