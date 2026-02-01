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Більше не доступний
SWV6001/00
Адаптер USB-C–HDMI преміум-класу
Кабель адаптера USB-C–HDMI (роз’єм) преміум-класу. З роздільною здатністю 4K і довжиною кабелю 0,15 м.
Штекер-роз’єм
HDMI 2.0
Для високоякісної конструкції використовуються лише висококласні матеріали, що гарантує тривалу надійність виробів.
Підтримка роздільної здатності відео до 4K (3840 x 2160) для забезпечення високої якості зображення та ігор.
Сядьте й насолоджуйтеся чудовим переглядом із частотою 30 кадрів на секунду. Це забезпечує більш плавне телевізійне зображення.
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