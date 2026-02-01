Адаптер USB-C–HDMI та VGA преміум-класу

Адаптер USB-C–HDMI (роз’єм) та VGA преміум-класу. Довжина кабелю 0,15 м. Вихід VGA підтримує 1920 x 1080P при 60 Гц Full HD. HDMI підтримує надчіткий вихідний сигнал 4K*2K при 30 Гц.