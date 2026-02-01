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Більше не доступний
SWV6021/00
Адаптер USB-C–HDMI та VGA преміум-класу
Адаптер USB-C–HDMI (роз’єм) та VGA преміум-класу. Довжина кабелю 0,15 м. Вихід VGA підтримує 1920 x 1080P при 60 Гц Full HD. HDMI підтримує надчіткий вихідний сигнал 4K*2K при 30 Гц.
HDMI
VGA
Для високоякісної конструкції використовуються лише висококласні матеріали, що гарантує тривалу надійність виробів.
Підтримка роздільної здатності відео до 4K (3840 x 2160) для забезпечення високої якості зображення та ігор.
Сядьте й насолоджуйтеся чудовим переглядом із частотою 30 кадрів на секунду. Це забезпечує більш плавне телевізійне зображення.
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