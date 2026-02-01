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Більше не доступний
SWV6801/00
Преміальний плетений кабель USB-C – USB-C
Роз’єм USB-C Thunderbolt 3 підтримує пристрої з роздільною здатністю 5K і пропускною здатністю 40 Gbps. Преміальний кабель завдовжки 1.5 метра забезпечує додаткову гнучкість під час заряджання.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 м
Рішення одного кабелю для монітора USB-C забезпечує передачу відеосигналу, надшвидку передачу даних під час заряджання ноутбука.
Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 4.0 із пропускною здатністю 40 Гбіт/c.
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