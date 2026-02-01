Преміальний плетений кабель USB-C – USB-C

Роз’єм USB-C Thunderbolt 3 підтримує пристрої з роздільною здатністю 5K і пропускною здатністю 40 Gbps. Преміальний кабель завдовжки 1.5 метра забезпечує додаткову гнучкість під час заряджання.