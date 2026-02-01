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Більше не доступний

USB-C–USB-C

SWV6803/00

Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C

Роз’єм Thunderbolt 3 USB-C підтримує пристрої з роздільною здатністю 5K і смугою пропускання 40 Гбіт/с. Кабель преміум-класу довжиною 3 м забезпечує додаткову гнучкість під час заряджання.

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Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Гбіт/с

  • 3 м

Універсальний кабель USB-C з моніторами USB-C

Рішення одного кабелю для монітора USB-C забезпечує передачу відеосигналу, надшвидку передачу даних під час заряджання ноутбука.

Підтримка передачі даних через USB 4.0

Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 4.0 із пропускною здатністю 40 Гбіт/c.

Технічні характеристики

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