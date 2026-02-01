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Більше не доступний
SWV6803/00
Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C
Роз’єм Thunderbolt 3 USB-C підтримує пристрої з роздільною здатністю 5K і смугою пропускання 40 Гбіт/с. Кабель преміум-класу довжиною 3 м забезпечує додаткову гнучкість під час заряджання.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Гбіт/с
3 м
Рішення одного кабелю для монітора USB-C забезпечує передачу відеосигналу, надшвидку передачу даних під час заряджання ноутбука.
Підтримка високошвидкісної передачі даних USB 4.0 із пропускною здатністю 40 Гбіт/c.
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