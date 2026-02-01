Високоякісний плетений кабель USB-C–USB-C

Роз’єм Thunderbolt 3 USB-C підтримує пристрої з роздільною здатністю 5K і смугою пропускання 40 Гбіт/с. Кабель преміум-класу довжиною 3 м забезпечує додаткову гнучкість під час заряджання.