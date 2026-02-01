8K 60 Гц Ultra HD з динамічним форматом HDR

Насолоджуйтеся роздільною здатністю Ultra HD 8K з частотою 60 кадрів/с. Динамічний формат HDR забезпечує найкращу контрастність і чіткість динамічного зображення. Вдосконалений реверсивний звуковий канал підтримує частоту до 192 кГц із 24-бітною роздільною здатністю.