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Більше не доступний

Кабель HDMI

SWV9030/10

8K 60 Гц Ultra HD з динамічним форматом HDR

Насолоджуйтеся роздільною здатністю Ultra HD 8K з частотою 60 кадрів/с. Динамічний формат HDR забезпечує найкращу контрастність і чіткість динамічного зображення. Вдосконалений реверсивний звуковий канал підтримує частоту до 192 кГц із 24-бітною роздільною здатністю.

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8K 60 Гц Ultra HD з динамічним форматом HDR

  • 8K 60 Гц

  • 48 Гбіт/с

  • 3 м

UHD 4320p (8K)

Підтримка роздільної здатності відео до 8K UHD 4320p для забезпечення високої якості зображень та ігор.

60 Гц із динамічним форматом HDR

60 кадрів на секунду з динамічним форматом HDR для забезпечення найкращої контрастності й деталей.

Позолочені конектори для надійного з’єднання.

Позолочені конектори для надійного з’єднання.

Технічні характеристики

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