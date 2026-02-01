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Більше не доступний
SWV9702/00
8K 60 Гц Ultra HD з динамічним форматом HDR
Насолоджуйтеся роздільною здатністю Ultra HD 8K з частотою 60 кадрів/с. Динамічний формат HDR забезпечує найкращу контрастність і чіткість динамічного зображення. Вдосконалений реверсивний звуковий канал підтримує частоту до 192 кГц із 24-бітною роздільною здатністю.
8K 60 Гц
2 м
60 кадрів на секунду з динамічним форматом HDR для забезпечення найкращої контрастності й деталей.
Підтримка роздільної здатності відео до 8K (7680 x 4320) для забезпечення високої якості зображення та ігор.
Використання якісних матеріалів – дріт із чистої міді 28 AWG для найкращого з’єднання з мінімальною втратою даних.
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