КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ізольований знімок виробу
  • Фотографія упаковки
  • Ізольований знімок виробу
  • Фотографія упаковки

Більше не доступний

Кабель HDMI 2.1

SWV9702/00

8K 60 Гц Ultra HD з динамічним форматом HDR

Насолоджуйтеся роздільною здатністю Ultra HD 8K з частотою 60 кадрів/с. Динамічний формат HDR забезпечує найкращу контрастність і чіткість динамічного зображення. Вдосконалений реверсивний звуковий канал підтримує частоту до 192 кГц із 24-бітною роздільною здатністю.

Переглянути всі переваги

Сертифікований HDMI-кабель

8K 60 Гц Ultra HD з динамічним форматом HDR

  • 8K 60 Гц

  • 2 м

60 Гц із динамічним форматом HDR

60 кадрів на секунду з динамічним форматом HDR для забезпечення найкращої контрастності й деталей.

Роздільна здатність 8K (7680 x 4320)

Підтримка роздільної здатності відео до 8K (7680 x 4320) для забезпечення високої якості зображення та ігор.

Дріт із чистої міді 28 AWG для найкращої якості зображення та звуку.

Використання якісних матеріалів – дріт із чистої міді 28 AWG для найкращого з’єднання з мінімальною втратою даних.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції