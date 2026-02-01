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Більше не доступний
SWW1001/00
Універсальна сумка-органайзер для електроніки
Сумка-органайзер для електронних аксесуарів і захисту вашого електронного обладнання. Водонепроникний матеріал за стандартом IPX4 захистить ваші електронні пристрої від вологи. Сумка з чотирма внутрішніми відділеннями дозволяє акуратно та впорядковано зберігати речі.
Універсальний
Носіть пристрій у футлярі для захисту в дорозі або використовуйте його для додаткового захисту всередині сумки чи рюкзака.
Всередині футляра є кишені, які ідеально підходять для зберігання мобільного пристрою, кабелів, батарей, карт пам’яті, – усе, що вам потрібно для захисту та швидкого доступу.
Матеріал із захистом від бризок захищає носії від вологи та води.
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