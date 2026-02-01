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TAA1009RD/10
Доступні варіанти
Від парку до вулиці
Зануртеся в контент завдяки навушникам із захистом від поту, які відповідають вашим рухам і забезпечують чітке звучання та енергійні низькі частоти. Гнучкий дизайн із наконечниками у формі крил надійно фіксує вушні вкладиші, а 1,2-м кабель чудово підходить для носіння телефону в кишені.
12-мм динаміки для чіткого звучання
Наконечники у формі крила для надійної фіксації
Кабель довжиною 1,2 м
Захист від бризок/поту IPX4
Ідеально налаштовані 12-мм неодимові динаміки забезпечують чіткий звук, а отвори для низьких частот покращують звучання низьких частот. Навушники-вкладиші зручно розміщуються у вусі, не заглиблюючись у вушний канал.
Гнучкі, контурні кріплення-гачки дозволяють налаштувати ці легкі навушники для комфортного й ідеально надійного прилягання. Ви можете рухатися, не хвилюючись про падіння навушників у важливий момент.
Завдяки інтегрованому дистанційному керуванню з 3 кнопками користуватися цими навушниками – одне задоволення. Здійснюйте виклики, переходьте списками відтворення і просіть свого голосового помічника будь-що – і все це не торкаючись смартфона.
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