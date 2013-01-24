Будьте помітними. Світловідбиваючий кабель із кевларом

Незалежно від того, яким буде день, ці навушники серії Go не підведуть. Завдяки світловідбиваючому кабелю із кевларом ви завжди будете помітні. За допомогою фіксатора для сорочки кабель можна закріпити на спортивній формі, тому вам не заважатимуть дроти, які стрибають.