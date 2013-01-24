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Міцні. Гнучкі. Видимі.
Переміщайте їх, користуйтеся – ці бездротові навушники залишаться там, де потрібно! Кріплення-гачки або кінці у формі крил забезпечують надійну, гнучку фіксацію. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути, що відбувається навколо, а також музику. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Міцні. Гнучкі. Видимі.
Переміщайте їх, користуйтеся – ці бездротові навушники залишаться там, де потрібно! Кріплення-гачки або кінці у формі крил забезпечують надійну, гнучку фіксацію. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути, що відбувається навколо, а також музику. Переглянути усі переваги
Міцні. Гнучкі. Видимі.
Переміщайте їх, користуйтеся – ці бездротові навушники залишаться там, де потрібно! Кріплення-гачки або кінці у формі крил забезпечують надійну, гнучку фіксацію. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути, що відбувається навколо, а також музику. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Міцні. Гнучкі. Видимі.
Переміщайте їх, користуйтеся – ці бездротові навушники залишаться там, де потрібно! Кріплення-гачки або кінці у формі крил забезпечують надійну, гнучку фіксацію. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути, що відбувається навколо, а також музику. Переглянути усі переваги
Бездротові спортивні навушники
Ціна магазину Philips
Усього:
Від тренувань легкої до тренувань середньої інтенсивності – знімні кінці у формі крила гарантують надійну фіксацію. Коли ви хочете перейти до важчих тренувань, скористайтеся знімними кріпленнями-гачками! Навушники-вкладиші не мають вушних наконечників, завдяки чому ви нічого не відчуватимете у вушному каналі і вам ніщо не тиснутиме.
Незалежно від того, яким буде день, ці навушники серії Go не підведуть. Завдяки світловідбиваючому кабелю із кевларом ви завжди будете помітні. За допомогою фіксатора для сорочки кабель можна закріпити на спортивній формі, тому вам не заважатимуть дроти, які стрибають.
Захист від пилу та води IP57 означає, що ці спортивні навушники можна використовувати під час найважчих тренувань. Не можете припинити слухати улюблений список відтворення під час тренувань? Навушники можна не знімати навіть у душі.
Елементи керування на навушнику-вкладишу дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики, регулювати гучність та активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення відразу після увімкнення Bluetooth.
Ідеально налаштовані 13,6-мм неодимові динаміки забезпечують відтворення низьких частот, щоб ви могли рухатись далі. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути як зовнішні звуки, так і мелодії. Ви зможете контролювати, що відбувається навколо під час тренувань або прогулянки в парку.
Ці бездротові навушники, які забезпечують 10 годин відтворення після одного заряджання, супроводжуватимуть вас усюди. Повне заряджання триває менше 2 годин. Потрібне підсилення? 15 хвилин заряджання забезпечує додаткову годину відтворення.
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