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    Бездротові спортивні навушники

    TAA3206BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Міцні. Гнучкі. Видимі. Міцні. Гнучкі. Видимі. Міцні. Гнучкі. Видимі.
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      Бездротові спортивні навушники

      TAA3206BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Міцні. Гнучкі. Видимі.

      Переміщайте їх, користуйтеся – ці бездротові навушники залишаться там, де потрібно! Кріплення-гачки або кінці у формі крил забезпечують надійну, гнучку фіксацію. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути, що відбувається навколо, а також музику. Переглянути усі переваги

      Бездротові спортивні навушники

      Міцні. Гнучкі. Видимі.

      Переміщайте їх, користуйтеся – ці бездротові навушники залишаться там, де потрібно! Кріплення-гачки або кінці у формі крил забезпечують надійну, гнучку фіксацію. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути, що відбувається навколо, а також музику. Переглянути усі переваги

      Міцні. Гнучкі. Видимі.

      Переміщайте їх, користуйтеся – ці бездротові навушники залишаться там, де потрібно! Кріплення-гачки або кінці у формі крил забезпечують надійну, гнучку фіксацію. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути, що відбувається навколо, а також музику. Переглянути усі переваги

      Бездротові спортивні навушники

      Міцні. Гнучкі. Видимі.

      Переміщайте їх, користуйтеся – ці бездротові навушники залишаться там, де потрібно! Кріплення-гачки або кінці у формі крил забезпечують надійну, гнучку фіксацію. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути, що відбувається навколо, а також музику. Переглянути усі переваги

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        Бездротові спортивні навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Міцні. Гнучкі. Видимі.

        • Навушники-вкладиші серії Go
        • Світловідбиваючий кабель із кевларом
        • Легкі та міцні
        • Захист від пилу/води IP57

        Знімні кріплення-гачки. М’які знімні кінці у формі крил

        Від тренувань легкої до тренувань середньої інтенсивності – знімні кінці у формі крила гарантують надійну фіксацію. Коли ви хочете перейти до важчих тренувань, скористайтеся знімними кріпленнями-гачками! Навушники-вкладиші не мають вушних наконечників, завдяки чому ви нічого не відчуватимете у вушному каналі і вам ніщо не тиснутиме.

        Будьте помітними. Світловідбиваючий кабель із кевларом

        Незалежно від того, яким буде день, ці навушники серії Go не підведуть. Завдяки світловідбиваючому кабелю із кевларом ви завжди будете помітні. За допомогою фіксатора для сорочки кабель можна закріпити на спортивній формі, тому вам не заважатимуть дроти, які стрибають.

        Захист від пилу та води IP57

        Захист від пилу та води IP57 означає, що ці спортивні навушники можна використовувати під час найважчих тренувань. Не можете припинити слухати улюблений список відтворення під час тренувань? Навушники можна не знімати навіть у душі.

        Вбудовані елементи керування. Вбудований мікрофон. Легке з’єднання в пару

        Елементи керування на навушнику-вкладишу дозволяють призупинити список відтворення, приймати виклики, регулювати гучність та активувати голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення відразу після увімкнення Bluetooth.

        Контролюйте навколишнє середовище. Акустична конструкція відкритого типу

        Ідеально налаштовані 13,6-мм неодимові динаміки забезпечують відтворення низьких частот, щоб ви могли рухатись далі. Акустична конструкція відкритого типу дозволяє чути як зовнішні звуки, так і мелодії. Ви зможете контролювати, що відбувається навколо під час тренувань або прогулянки в парку.

        Будь-коли, будь-де. 10 годин відтворення

        Ці бездротові навушники, які забезпечують 10 годин відтворення після одного заряджання, супроводжуватимуть вас усюди. Повне заряджання триває менше 2 годин. Потрібне підсилення? 15 хвилин заряджання забезпечує додаткову годину відтворення.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          USB-кабель
          Кабель USB-C
          Втулки
          1 пара
          Знімне кріплення-гачок
          1 пара
          Короткий посібник
          Так
          Фіксатори для вух
          2 пари

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • Формат потокової передачі: SBC

        • Зручність

          Водонепроникність
          IP57

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так
          Час розмови
          10 годин
          Час зарядження
          2  год.
          Попередження про низький заряд
          Так
          Тривалість відтворення музики
          10  год.
          Час очікування
          55 годин

        • Звук

          Чутливість
          106 дБ (1 кГц)
          Діаметр динаміків
          13,6  мм
          Максимальна вхідна потужність
          10  мВт
          Частотний діапазон
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          37,5  см
          Ширина
          21,8  см
          Висота
          24  см
          Вага брутто
          2,961  кг
          Вага нетто
          1,248  кг
          Вага тари
          1,713  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11757 7

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          18  см
          Ширина
          10  см
          Висота
          10,8  см
          Вага брутто
          0,33  кг
          Вага нетто
          0,156  кг
          Вага тари
          0,174  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11757 4

        • Розміри виробу

          Висота
          1,8  см
          Ширина
          9  см
          Глибина
          7,5  см
          Вага
          0,02  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Висота
          17,5  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          3  см
          Вага брутто
          0,087  кг
          Вага нетто
          0,052  кг
          Вага тари
          0,035  кг
          Код EAN
          48 95229 11757 0

        • UPC

          UPC
          8 40063 20176 7

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