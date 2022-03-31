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Більше не доступний
TAA4205BK/00
Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.
Тренуйтеся на повну з цими спортивними водонепроникними навушниками. Кардіомонітор допоможе вам підібрати власну інтенсивність занять, а бадьора музика змушуватиме рухатися. Ви можете відслідковувати власні успіхи в додатку Philips Headphones.
Вбудований пульсометр
6 годин відтворення
Надійна посадка
Захист від води та поту IPX5
Стежте за серцебиттям за допомогою вбудованого монітора. Сенсор у навушнику-вкладиші з точністю відстежує серцебиття. Ви будете знати, коли працювати більше, а коли відпочивати. Сумісний із доступними додатками для фітнесу, такими як Strava та Runkeeper, а також додатком Philips Headphones.
Бігайте швидше. Стрибайте вище. Бийте сильніше. Ви отримуєте чіткий звук, потужні баси і 6 годин відтворення навіть під час стеження за серцебиттям. Заряджання триває 2 години через USB-C, а швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще одну годину відтворення.
Ходіть із гнучкими кінчиками-крильцями, виготовленими із силікону, що надійно кріпляться під виступом вуха. Або вибирайте кріплення-гачки, які комфортно розміщуються над вухом. Набір вушних вкладишів забезпечує ідеальну фіксацію.
3.0
з 5
4
Відгуки
Marek Brzoza
31/03/2022
Polska
uzywam na silowni
W kwestii sportu sprawdzaja sie bardzo dobrze, maja fajny bass, ktory nie dominuje nad dzwiekiem. W koncu mam sluchawki z kabelkiem z tylu, dzieki czemu nie spadaja przy gwaltownych ruchach. Sprawdzaja sie rowniez na zewnatrz, slychac muzyke i bezpieczny ruch uliczny
Плюси
jakosc dzwieku
Мінуси
moze kolor moglby byc inny
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Дата використання 2021-02-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Дата використання 2021-02-28
clabr
04/06/2024
România
Частина акції
Перевірений покупець
Foarte Bun! Recomand pt sport.
Sunt niste casti excelente, extrem de versatile. Calitatea sunetului este cu siguranta peste medie, spre foarte buna. Sunt foarte comfortabile (design ergonomic). Stau bine si sigur in urechi folosind aripile mici (cele in plus din accesorii) sau chiar si fara nici o siguranta atasata. Cu carligele a fost mai rau. Senzorul de puls este detectat ca LE-Philips TAA4205. Capteaza pulsul cu siguranta mai precis decat ceasurile fitness. Dar conteaza mult si felul cum stau in contact cu urechea. E nevoie de experimentare, pt o captare mai precisa (cu dopurile mici si medii pare sa se faca mai bine) Se poate asocia destul de usor cu orice aplicatie care suporta centuri de puls (polar h9, garmin etc) Pe langa puls ofera si RR (diferenta in ms intre bataile inimii) (HRV Monitor, Elite HRV, Welltory) Se (re)contecteaza repede. Cat nu sunt conectate la nimic, se sting dupa 5 minute singure, pt a nu consuma bateria. Se pot reseta setarile folosind + (si) - apasate deodata pt 4 secunde. Bateria tine chiar peste 5,6h insa depinde de unde si de la ce sunt alimentate (pt a se incarca pana la 100% altfel se opresc cam la 80%) Recomand pt sportivi, carora le place sa masoare pulsul si varabilitatea inimii (HRV)
Плюси
Senzor de puls cu HRV, versatilitate de purtat, comfort, sunet
Мінуси
constructie mai subreda
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport
Дата використання 2023-12-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA4205BK Căşti intraauriculare wireless pentru sport
Дата використання 2023-12-04
Vitrage
21/10/2023
Polska
Najgorsze słuchawki, jakie mogłem kupić
Słuchawki zakupiłem, ponieważ potrzebowałem ich na długą wycieczkę rowerową. Wybrałem takie, ponieważ miały zauszniki - zwykłe słuchawki nie trzymają mi się w uszach. Ponadto szukałem połączonych kablem, żeby ich nie zgubić. Już od pierwszego dnia zaczęły dawać o sobie znać wady a potem było tylko gorzej. Jeśli chodzi o wady: - samoczynne wyłączanie/rozłączanie się (np. zaraz po zakończonej rozmowie), - zawieszanie aplikacji korzystających ze słuchawek (dopiero po rozłączeniu - również samoczynnym - aplikacja wznawiała działanie. Na innych słuchawkach brak tego problemu), - mimo zauszników słuchawki wypadają z uszu, - mikrofon jest w takim miejscu i tak zbiera, że trzeba ręką go przykładać do ust, żeby można było rozmawiać (co zabija ideę korzystania ze słuchawek do rozmów), - gumka z przyciskami po prostu w pewnym momencie odpadła, - warstwa ochronna pod gumką chwilę później również zniknęła, - przy słabej baterii co minutę komunikat o tym fakcie (zabiera jakieś 15-20 minut, które jeszcze poziom naładowania pozwala wykorzystać). - od niedawna dodatkowo trzeszczą przy bardziej energicznych ruchach głową. Co do jakości dźwięku nie mam raczej uwag, ale wpływ wad całkowicie dyskwalifikuje to coś, nazwane słuchawkami. W skrócie dramat. Wydane w błoto pieniądze. Do tego stopnia ich nie znoszę, że czekam tylko, aż całkiem padną albo się zgubią (co jest niestety utrudnione ze względu na wspomniane wcześniej połączenie kablem między słuchawkami), żeby mieć pretekst do zakupu innych. Te zdecydowanie odradzam.
Плюси
Odtwarzają dźwięk
Мінуси
Wymienione w opisie
Цей відгук про TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Дата використання 2023-06-21
Цей відгук про TAA4205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Дата використання 2023-06-21
Фактичні результати можуть відрізнятися