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Бездротові спортивні навушники-вкладиші

TAA4205BK/00
Загальна оцінка / 5
  • Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди. Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди. Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.
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    Бездротові спортивні навушники-вкладиші

    TAA4205BK/00
    Загальна оцінка / 5

    Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.

    Тренуйтеся на повну з цими спортивними водонепроникними навушниками. Кардіомонітор допоможе вам підібрати власну інтенсивність занять, а бадьора музика змушуватиме рухатися. Ви можете відслідковувати власні успіхи в додатку Philips Headphones. Переглянути усі переваги

    Бездротові спортивні навушники-вкладиші

    Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.

    Тренуйтеся на повну з цими спортивними водонепроникними навушниками. Кардіомонітор допоможе вам підібрати власну інтенсивність занять, а бадьора музика змушуватиме рухатися. Ви можете відслідковувати власні успіхи в додатку Philips Headphones. Переглянути усі переваги

    Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.

    Тренуйтеся на повну з цими спортивними водонепроникними навушниками. Кардіомонітор допоможе вам підібрати власну інтенсивність занять, а бадьора музика змушуватиме рухатися. Ви можете відслідковувати власні успіхи в додатку Philips Headphones. Переглянути усі переваги

    Бездротові спортивні навушники-вкладиші

    Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.

    Тренуйтеся на повну з цими спортивними водонепроникними навушниками. Кардіомонітор допоможе вам підібрати власну інтенсивність занять, а бадьора музика змушуватиме рухатися. Ви можете відслідковувати власні успіхи в додатку Philips Headphones. Переглянути усі переваги

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      Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.

      • Вкладиші

      Тренуйтеся розумніше. Вбудований кардіомонітор

      Стежте за серцебиттям за допомогою вбудованого монітора. Сенсор у навушнику-вкладиші з точністю відстежує серцебиття. Ви будете знати, коли працювати більше, а коли відпочивати. Сумісний із доступними додатками для фітнесу, такими як Strava та Runkeeper, а також додатком Philips Headphones.

      Бадьорий звук. 6 годин відтворення з моніторингу

      Бігайте швидше. Стрибайте вище. Бийте сильніше. Ви отримуєте чіткий звук, потужні баси і 6 годин відтворення навіть під час стеження за серцебиттям. Заряджання триває 2 години через USB-C, а швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще одну годину відтворення.

      Потрібна вам фіксація. У комплекті кріплення-гачки та кінчики-крильця

      Ходіть із гнучкими кінчиками-крильцями, виготовленими із силікону, що надійно кріпляться під виступом вуха. Або вибирайте кріплення-гачки, які комфортно розміщуються над вухом. Набір вушних вкладишів забезпечує ідеальну фіксацію.

      Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком

      Ви можете використовувати додаток для навушників Philips Headphones для відстеження серцебиття під час тренування. Або використовувати цей додаток для регулювання звуку музики чи подкастів під час прослуховування. Вдосконалюйте низькі частоти, зменшуйте високі частоти або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку.

      Водонепроникність IPX5. Стійкість до води і поту

      Ці спортивні навушники мають захист від рідин класу IPX5, а це означає, що вони стійкі до замочування у рідині. Ви можете сильно потіти, тренуватися під дощем чи, навіть, брати їх зі собою в душ.

      Надійне з’єднання Bluetooth. Легке керування

      Завдяки надійному з’єднанню Bluetooth ви не пропустите жодного ритму під час бігу. Багатофункціональна кнопка дозволяє призупиняти списки відтворення, здійснювати виклики, регулювати гучність або прокидатися під голосовий помічник телефону.

      Легко активуйте голосовий помічник телефону

      Інтегроване дистанційне керування, і ви готові попросити голосового помічника будь-що. Телефонуйте, надсилайте повідомлення й отримуйте відповіді на ходу.

      Швидке заряджання. Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся ще годину

      Одне заряджання триває 2 години. Для додаткового підсилення доступне швидке 15-хвилинне заряджання для ще однієї години відтворення.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        NdFeB
        Частотна характеристика
        20–20 000  Гц
        Діаметр динаміків
        10 мм
        Чутливість
        95  дБ
        Мембрана
        ПЕТ

      • Під'єднання

        Мікрофон
        Вбудований мікрофон
        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        5.0
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Зручність

        Регулятор гучності
        Так
        Керування викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику
        Керування викликами
        • Утримування виклику
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Відхилення виклику

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Так
        USB-кабель
        Кабель USB-C
        Втулки
        3 розміри

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Можна заряджати
        Так
        Тривалість відтворення музики
        6  год.

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Розміри виробу

        Висота
        5,9  см
        Ширина
        5  см
        Глибина
        2,8  см
        Вага
        0,022  кг

      • Розміри упаковки

        Кількість виробів
        1
        Висота
        17,3  см
        Ширина
        9,5  см
        Глибина
        3,5  см
        Вага брутто
        0,102  кг
        Вага нетто
        0,048  кг
        Вага тари
        0,054  кг
        Код EAN
        48 95229 11046 5

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        24
        Довжина
        43  см
        Ширина
        24,8  см
        Висота
        18  см
        Вага брутто
        3,24  кг
        Вага нетто
        1,152  кг
        Вага тари
        2,088  кг
        Код GTIN
        1 48 95229 11046 2

      • Внутрішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        12  см
        Ширина
        10,5  см
        Висота
        16,7  см
        Вага брутто
        0,37  кг
        Вага нетто
        0,144  кг
        Вага тари
        0,226  кг
        Код GTIN
        2 48 95229 11046 9

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