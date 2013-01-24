Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.
Тренуйтеся на повну з цими спортивними водонепроникними навушниками. Кардіомонітор допоможе вам підібрати власну інтенсивність занять, а бадьора музика змушуватиме рухатися. Ви можете відслідковувати власні успіхи в додатку Philips Headphones. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.
Тренуйтеся на повну з цими спортивними водонепроникними навушниками. Кардіомонітор допоможе вам підібрати власну інтенсивність занять, а бадьора музика змушуватиме рухатися. Ви можете відслідковувати власні успіхи в додатку Philips Headphones. Переглянути усі переваги
Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.
Тренуйтеся на повну з цими спортивними водонепроникними навушниками. Кардіомонітор допоможе вам підібрати власну інтенсивність занять, а бадьора музика змушуватиме рухатися. Ви можете відслідковувати власні успіхи в додатку Philips Headphones. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тренуйтеся розумніше. За будь-якої погоди.
Тренуйтеся на повну з цими спортивними водонепроникними навушниками. Кардіомонітор допоможе вам підібрати власну інтенсивність занять, а бадьора музика змушуватиме рухатися. Ви можете відслідковувати власні успіхи в додатку Philips Headphones. Переглянути усі переваги
Стежте за серцебиттям за допомогою вбудованого монітора. Сенсор у навушнику-вкладиші з точністю відстежує серцебиття. Ви будете знати, коли працювати більше, а коли відпочивати. Сумісний із доступними додатками для фітнесу, такими як Strava та Runkeeper, а також додатком Philips Headphones.
Бігайте швидше. Стрибайте вище. Бийте сильніше. Ви отримуєте чіткий звук, потужні баси і 6 годин відтворення навіть під час стеження за серцебиттям. Заряджання триває 2 години через USB-C, а швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще одну годину відтворення.
Ходіть із гнучкими кінчиками-крильцями, виготовленими із силікону, що надійно кріпляться під виступом вуха. Або вибирайте кріплення-гачки, які комфортно розміщуються над вухом. Набір вушних вкладишів забезпечує ідеальну фіксацію.
Ви можете використовувати додаток для навушників Philips Headphones для відстеження серцебиття під час тренування. Або використовувати цей додаток для регулювання звуку музики чи подкастів під час прослуховування. Вдосконалюйте низькі частоти, зменшуйте високі частоти або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку.
Ці спортивні навушники мають захист від рідин класу IPX5, а це означає, що вони стійкі до замочування у рідині. Ви можете сильно потіти, тренуватися під дощем чи, навіть, брати їх зі собою в душ.
Завдяки надійному з’єднанню Bluetooth ви не пропустите жодного ритму під час бігу. Багатофункціональна кнопка дозволяє призупиняти списки відтворення, здійснювати виклики, регулювати гучність або прокидатися під голосовий помічник телефону.
Інтегроване дистанційне керування, і ви готові попросити голосового помічника будь-що. Телефонуйте, надсилайте повідомлення й отримуйте відповіді на ходу.
Одне заряджання триває 2 години. Для додаткового підсилення доступне швидке 15-хвилинне заряджання для ще однієї години відтворення.
Звук
Під'єднання
Зручність
Аксесуари
Потужність
Конструкція
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