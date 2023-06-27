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  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
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  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
  • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.

Більше не доступний

Бездротові спортивні навушники

TAA4216BK/00

4.6
| (17) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб
Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
Ці міцні, легкі бездротові накладні навушники створено для активного способу життя. Знімні накладки можна мити, щоб ви почувалися комфортно на тренажерах або на пляжі. 35 годин відтворення забезпечують безперервне відтворення музики.
Переглянути всі переваги

Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.

  • Амбушури, які можна мити

  • Легкі та міцні

  • Захист від пилу/води IP55

Рухайтесь далі. 35 годин відтворення

Рухайтесь далі. 35 годин відтворення

Ці бездротові накладні навушники пропонують 35 годин відтворення після одного заряджання, щоб супроводжувати вас під час тренувань та в інший час. Повне заряджання триває менше 2 годин. Потрібний додатковий заряд? 15 хвилин заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.

Для спорту та подорожей. Амбушури, які можна мити

Для спорту та подорожей. Амбушури, які можна мити

М’які дихаючі втулки амбушур, наповнені освіжаючим гелем, можна зняти для легкого очищення. Незалежно від того, що ви робите, коли носите ці навушники, вони завжди даруватимуть відчуття свіжості!

Захист від пилу/води IP55

Захист від пилу/води IP55

Стандарт IP55 означає, що навушники можна використовувати на запилених доріжках і під сильним дощем. Як сильно ви б не спітніли і куди б ви не йшли, нічого не зупинить вас!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

17

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

2

27/06/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Незвичні навушники

Гарне звучання. Щодо регулювання гучності, то десь на 70% помітно раптове значне підвищення гучності, хоча то не суттєво бо зазвичай досить гучності до 30%. Можна підв'язати до кількох пристроїв, але не перемикатися між ними. Якщо перебувають в зоні дії кількох пристроїв до яких підв'язані то будете раз в кілька годин чути повідомлення про приєднання і від'єднання, але ці повідомлення стосуватимуться іншого пристрою а не того з якого йтиме звук в цю мить. Потрапляв під легкий дощ у них, то ніби пережили без проблем. Сидять зручно якщо відрегулювати правильно. Можуть здаватися важкими, але виявляється коли на тобі то не помітно.

Плюси

Зручно сидять, навіть коли пітнієш то немає дискомфорту, гарне звучання, перше враження від матеріалу амбушюр оманливе вони доволі приємно відчуваються

Мінуси

Тихий мікрофон, немає перемикання між двома підключеними пристроями одночасно, нерівномірність шкали гучності

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA4216BK Бездротові спортивні навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA4216BK Бездротові спортивні навушники

12/04/2025

Polska

Polska

Świetne są

Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂

Цей відгук про TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Цей відгук про TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

01/02/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo dobre słuchawki

Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.

Плюси

Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe

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