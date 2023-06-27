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Більше не доступний
TAA4216BK/00
Амбушури, які можна мити
Легкі та міцні
Захист від пилу/води IP55
Ці бездротові накладні навушники пропонують 35 годин відтворення після одного заряджання, щоб супроводжувати вас під час тренувань та в інший час. Повне заряджання триває менше 2 годин. Потрібний додатковий заряд? 15 хвилин заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.
М’які дихаючі втулки амбушур, наповнені освіжаючим гелем, можна зняти для легкого очищення. Незалежно від того, що ви робите, коли носите ці навушники, вони завжди даруватимуть відчуття свіжості!
Стандарт IP55 означає, що навушники можна використовувати на запилених доріжках і під сильним дощем. Як сильно ви б не спітніли і куди б ви не йшли, нічого не зупинить вас!
4.6
з 5
17
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
LastSiTi
27/06/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Незвичні навушники
Гарне звучання. Щодо регулювання гучності, то десь на 70% помітно раптове значне підвищення гучності, хоча то не суттєво бо зазвичай досить гучності до 30%. Можна підв'язати до кількох пристроїв, але не перемикатися між ними. Якщо перебувають в зоні дії кількох пристроїв до яких підв'язані то будете раз в кілька годин чути повідомлення про приєднання і від'єднання, але ці повідомлення стосуватимуться іншого пристрою а не того з якого йтиме звук в цю мить. Потрапляв під легкий дощ у них, то ніби пережили без проблем. Сидять зручно якщо відрегулювати правильно. Можуть здаватися важкими, але виявляється коли на тобі то не помітно.
Плюси
Зручно сидять, навіть коли пітнієш то немає дискомфорту, гарне звучання, перше враження від матеріалу амбушюр оманливе вони доволі приємно відчуваються
Мінуси
Тихий мікрофон, немає перемикання між двома підключеними пристроями одночасно, нерівномірність шкали гучності
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA4216BK Бездротові спортивні навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA4216BK Бездротові спортивні навушники
Webas
12/04/2025
Polska
Świetne są
Dźwięk, muzyka, basy, świetnie się słucha. Bardzo jestem z nich zadowolona 🙂
Цей відгук про TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Цей відгук про TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
NSZK
01/02/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo dobre słuchawki
Słuchawki znakomicie spełniają swoją rolę. Funkcjonalne, dobrze trzyma akumulator. Dźwięk bardzo dobrej jakości.
Плюси
Znakomita jakość dźwięku, cena, funkcjonalność
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA4216BK Bezprzewodowe słuchawki sportowe