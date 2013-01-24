Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Бездротові спортивні навушники

    TAA4216BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся. Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся. Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
      -{discount-value}

      Бездротові спортивні навушники

      TAA4216BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.

      Ці міцні, легкі бездротові накладні навушники створено для активного способу життя. Знімні накладки можна мити, щоб ви почувалися комфортно на тренажерах або на пляжі. 35 годин відтворення забезпечують безперервне відтворення музики. Переглянути усі переваги

      Бездротові спортивні навушники

      Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.

      Ці міцні, легкі бездротові накладні навушники створено для активного способу життя. Знімні накладки можна мити, щоб ви почувалися комфортно на тренажерах або на пляжі. 35 годин відтворення забезпечують безперервне відтворення музики. Переглянути усі переваги

      Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.

      Ці міцні, легкі бездротові накладні навушники створено для активного способу життя. Знімні накладки можна мити, щоб ви почувалися комфортно на тренажерах або на пляжі. 35 годин відтворення забезпечують безперервне відтворення музики. Переглянути усі переваги

      Бездротові спортивні навушники

      Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.

      Ці міцні, легкі бездротові накладні навушники створено для активного способу життя. Знімні накладки можна мити, щоб ви почувалися комфортно на тренажерах або на пляжі. 35 годин відтворення забезпечують безперервне відтворення музики. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. sports-headphones

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Бездротові спортивні навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.

        • Дорожні накладні навушники
        • Амбушури, які можна мити
        • Легкі та міцні
        • Захист від пилу/води IP55

        Рухайтесь далі. 35 годин відтворення

        Ці бездротові накладні навушники пропонують 35 годин відтворення після одного заряджання, щоб супроводжувати вас під час тренувань та в інший час. Повне заряджання триває менше 2 годин. Потрібний додатковий заряд? 15 хвилин заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.

        Для спорту та подорожей. Амбушури, які можна мити

        М’які дихаючі втулки амбушур, наповнені освіжаючим гелем, можна зняти для легкого очищення. Незалежно від того, що ви робите, коли носите ці дорожні навушники, вони завжди даруватимуть відчуття свіжості!

        Захист від пилу/води IP55

        Стандарт IP55 означає, що навушники можна використовувати на запилених доріжках і під сильним дощем. Як сильно ви б не спітніли і куди б ви не йшли, нічого не зупинить вас!

        Ваші мелодії залишаються вашими. Конструкція закритого типу

        Ідеально налаштовані 40-мм неодимові динаміки забезпечують низькі частоти, які допомагають вам не зупинятися. Конструкція закритого типу забезпечує чудову пасивну звукоізоляцію. Ви можете збільшувати гучність, не турбуючи інших.

        Легке зберігання. Конструкція для компактного складання

        Елегантний дизайн чудово виглядає й коли ви встановлюєте власний рекорд, і коли веселитесь під час відпочинку на вихідних. Амбушури складаються всередину для зручного зберігання.

        Багатофункціональна кнопка. Вбудований мікрофон. Легке з’єднання у пару

        Багатофункціональна кнопка дозволяє призупинити список відтворення і прийняти виклик, регулювати гучність, а також увімкнути голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

        Сумісність з аудіокабелем (3,5-мм роз’єм)

        3,5-мм аудіороз’єм дозволяє під’єднати ці спортивні навушники безпосередньо до сумісного телефона або музичного програвача. Ідеальний варіант, коли батарея розряджається і немає можливості зарядити навушники.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Кабель USB-C

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5.0
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Зручність

          Водонепроникність
          IP55
          Автоматичне вимкнення
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-полімерна
          Можна заряджати
          Так
          Час розмови
          35 год
          Час зарядження
          2  год.
          Попередження про низький заряд
          Так
          Тривалість відтворення музики
          35  год.

        • Звук

          Діаметр динаміків
          40  мм
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          30  мВт
          Чутливість
          118 дБ (1 кГц)

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Код GTIN
          1 48 95229 11756 0
          Вага брутто
          1,282  кг
          Висота
          25  см
          Довжина
          22,1  см
          Вага нетто
          0,714  кг
          Вага тари
          0,568  кг
          Ширина
          18,5  см

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 11756 3
          Глибина
          5,5  см
          Вага брутто
          0,363  кг
          Висота
          23,7  см
          Вага нетто
          0,238  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,125  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          19,5  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          5  см
          Висота
          19,9  см
          Вага
          0,214  кг
          Ширина
          17,2  см

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

            Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.

            Приєднуйтесь до MyPhilips та отримуйте:

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися