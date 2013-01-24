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Ці міцні, легкі бездротові накладні навушники створено для активного способу життя. Знімні накладки можна мити, щоб ви почувалися комфортно на тренажерах або на пляжі. 35 годин відтворення забезпечують безперервне відтворення музики. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
Ці міцні, легкі бездротові накладні навушники створено для активного способу життя. Знімні накладки можна мити, щоб ви почувалися комфортно на тренажерах або на пляжі. 35 годин відтворення забезпечують безперервне відтворення музики. Переглянути усі переваги
Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
Ці міцні, легкі бездротові накладні навушники створено для активного способу життя. Знімні накладки можна мити, щоб ви почувалися комфортно на тренажерах або на пляжі. 35 годин відтворення забезпечують безперервне відтворення музики. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Залишайтеся активними. Відчувайте свіжість. Розслабляйтеся.
Ці міцні, легкі бездротові накладні навушники створено для активного способу життя. Знімні накладки можна мити, щоб ви почувалися комфортно на тренажерах або на пляжі. 35 годин відтворення забезпечують безперервне відтворення музики. Переглянути усі переваги
Бездротові спортивні навушники
Ціна магазину Philips
Усього:
Ці бездротові накладні навушники пропонують 35 годин відтворення після одного заряджання, щоб супроводжувати вас під час тренувань та в інший час. Повне заряджання триває менше 2 годин. Потрібний додатковий заряд? 15 хвилин заряджання забезпечує ще 2 години відтворення.
М’які дихаючі втулки амбушур, наповнені освіжаючим гелем, можна зняти для легкого очищення. Незалежно від того, що ви робите, коли носите ці дорожні навушники, вони завжди даруватимуть відчуття свіжості!
Стандарт IP55 означає, що навушники можна використовувати на запилених доріжках і під сильним дощем. Як сильно ви б не спітніли і куди б ви не йшли, нічого не зупинить вас!
Ідеально налаштовані 40-мм неодимові динаміки забезпечують низькі частоти, які допомагають вам не зупинятися. Конструкція закритого типу забезпечує чудову пасивну звукоізоляцію. Ви можете збільшувати гучність, не турбуючи інших.
Елегантний дизайн чудово виглядає й коли ви встановлюєте власний рекорд, і коли веселитесь під час відпочинку на вихідних. Амбушури складаються всередину для зручного зберігання.
Багатофункціональна кнопка дозволяє призупинити список відтворення і прийняти виклик, регулювати гучність, а також увімкнути голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
3,5-мм аудіороз’єм дозволяє під’єднати ці спортивні навушники безпосередньо до сумісного телефона або музичного програвача. Ідеальний варіант, коли батарея розряджається і немає можливості зарядити навушники.
Аксесуари
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Звук
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу