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Більше не доступний

Бездротові спортивні навушники-вкладиші

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Відгуки
Завжди потрібна вам фіксація
Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7).
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Завжди потрібна вам фіксація

  • Гнучкий двосторонній дизайн

  • 20 годин відтворення

  • Чіткі виклики. Режим моно

  • Захист від води та поту IPX7

Створено для ваших тренувань. Готові до вашого дня

Створено для ваших тренувань. Готові до вашого дня

6-мм динаміки забезпечують чіткий звук із потужними низькими частотами. Від улюблених списків відтворення до подкастів і більше руху упродовж дня зі звуками, які підбадьорюють вас.

Водонепроникність і стійкість до поту IPX7

Водонепроникність і стійкість до поту IPX7

Ці справді бездротові спортивні навушники мають рейтинг IPX7, тобто можуть витримувати занурення у воду на 1 м до 30 хвилин. Вони залишатимуться на місці незалежно від того, наскільки сильно ви спітнієте чи якої форми у вас вуха.

Знімна конструкція з кріпленням-гачком. Для потрібного вам стилю

Знімна конструкція з кріпленням-гачком. Для потрібного вам стилю

Чи під час бігу у парку, чи на великому інтервальному тренуванні високої інтенсивності, конструкція з кріпленням-гачком забезпечує щільне та надійне розміщення цих гучномовців. Доступні три різні розміри силіконових вушних вкладишів, а кріплення-гачки можна зняти, коли ви не тренуєтесь.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.6

з 5

8

Відгуки

2

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Плюси

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

25/10/2022

Polska

Polska

Super

Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)

Плюси

dźwięk

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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