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    Бездротові спортивні навушники-вкладиші

    TAA5205BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Завжди потрібна вам фіксація Завжди потрібна вам фіксація Завжди потрібна вам фіксація
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      Бездротові спортивні навушники-вкладиші

      TAA5205BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Завжди потрібна вам фіксація

      Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7). Переглянути усі переваги

      Бездротові спортивні навушники-вкладиші

      Завжди потрібна вам фіксація

      Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7). Переглянути усі переваги

      Завжди потрібна вам фіксація

      Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7). Переглянути усі переваги

      Бездротові спортивні навушники-вкладиші

      Завжди потрібна вам фіксація

      Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7). Переглянути усі переваги

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        Бездротові спортивні навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Завжди потрібна вам фіксація

        • 6-мм динаміки/ закритого типу
        • Bluetooth®
        • Чорний
        Створено для ваших тренувань. Готові до вашого дня

        Створено для ваших тренувань. Готові до вашого дня

        6-мм динаміки забезпечують чіткий звук із потужними низькими частотами. Від улюблених списків відтворення до подкастів і більше руху упродовж дня зі звуками, які підбадьорюють вас.

        Водонепроникність і стійкість до поту IPX7

        Водонепроникність і стійкість до поту IPX7

        Ці справді бездротові спортивні навушники мають рейтинг IPX7, тобто можуть витримувати занурення у воду на 1 м до 30 хвилин. Вони залишатимуться на місці незалежно від того, наскільки сильно ви спітнієте чи якої форми у вас вуха.

        Знімна конструкція з кріпленням-гачком. Для потрібного вам стилю

        Знімна конструкція з кріпленням-гачком. Для потрібного вам стилю

        Чи під час бігу у парку, чи на великому інтервальному тренуванні високої інтенсивності, конструкція з кріпленням-гачком забезпечує щільне та надійне розміщення цих гучномовців. Доступні три різні розміри силіконових вушних вкладишів, а кріплення-гачки можна зняти, коли ви не тренуєтесь.

        Чіткі виклики. Режим моно

        Носіть обидва навушники чи лише один. Режим моно дозволяє використовувати один навушник-вкладиш для розмови і перемикатися між навушниками-вкладишами, не пропустивши жодного слова. Ідеальний варіант для тривалої розмови.

        Надзвичайно надійне з’єднання Bluetooth. Вбудовані елементи керування

        З’єднання Bluetooth надійне, а навушники готові до спарення відразу після виймання із зарядного футляра. Елементи керування на кожному навушнику-вкладишу дозволяють легко керувати музикою, викликами та гучністю.

        Зарядний футляр. Отримайте до 20 годин відтворення

        Повністю заряджений футляр забезпечує додаткові 15 годин відтворення. Ви отримуєте 5 годин відтворення після одного заряджання, а швидке 15-хвилинне заряджання гарантує додаткову годину. Для повного заряджання через кабель USB-C із комплекту потрібно 2 години.

        Технічні характеристики

        • Розміри виробу

          Висота
          6  см
          Ширина
          8,7  см
          Глибина
          3,5  см
          Довжина кабелю
          0  см
          Вага
          0,0866  кг

        • Розміри упаковки

          Кількість виробів
          1
          Висота
          17  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          4,5  см
          Вага брутто
          0,195  кг
          Вага нетто
          0,1222  кг
          Вага тари
          0,0728  кг
          Код EAN
          48 95229 11188 2

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          31  см
          Ширина
          22  см
          Висота
          36  см
          Вага брутто
          5,5  кг
          Вага нетто
          2,9328  кг
          Вага тари
          2,5672  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 11188 9

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          14,4  см
          Ширина
          10  см
          Висота
          16  см
          Вага брутто
          0,66  кг
          Вага нетто
          0,3666  кг
          Вага тари
          0,2934  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 11188 6

        • Аксесуари

          Короткий посібник
          Так
          USB-кабель
          Кабель USB-C
          Втулки
          3 розміри

        • Під'єднання

          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версія Bluetooth
          5.0
          Максимальний діапазон
          До 10  м

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час очікування
          200 год.
          Час розмови
          5 год.
          Тривалість відтворення музики
          5+15  год.
          Час зарядження
          2  год.

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          6 мм
          Чутливість
          111 дБ (1 кГц)
          Максимальна вхідна потужність
          5  мВт

        • Зручність

          Просте встановлення
          Автоматичне спарення

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

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