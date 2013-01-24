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Завжди потрібна вам фіксація
Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7). Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди потрібна вам фіксація
Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7). Переглянути усі переваги
Завжди потрібна вам фіксація
Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7). Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди потрібна вам фіксація
Від ранкових пробіжок до вечорів на роботі. Ці справді бездротові навушники-вкладиші мають знімну конструкцію з кріпленням-гачком, що забезпечує чудову фіксацію, куди б ви не рушали. Насолоджуйтеся до 20 год відтворення із зарядним футляром. Вони також водонепроникні (IPX7). Переглянути усі переваги
Бездротові спортивні навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
Усього:
6-мм динаміки забезпечують чіткий звук із потужними низькими частотами. Від улюблених списків відтворення до подкастів і більше руху упродовж дня зі звуками, які підбадьорюють вас.
Ці справді бездротові спортивні навушники мають рейтинг IPX7, тобто можуть витримувати занурення у воду на 1 м до 30 хвилин. Вони залишатимуться на місці незалежно від того, наскільки сильно ви спітнієте чи якої форми у вас вуха.
Чи під час бігу у парку, чи на великому інтервальному тренуванні високої інтенсивності, конструкція з кріпленням-гачком забезпечує щільне та надійне розміщення цих гучномовців. Доступні три різні розміри силіконових вушних вкладишів, а кріплення-гачки можна зняти, коли ви не тренуєтесь.
Носіть обидва навушники чи лише один. Режим моно дозволяє використовувати один навушник-вкладиш для розмови і перемикатися між навушниками-вкладишами, не пропустивши жодного слова. Ідеальний варіант для тривалої розмови.
З’єднання Bluetooth надійне, а навушники готові до спарення відразу після виймання із зарядного футляра. Елементи керування на кожному навушнику-вкладишу дозволяють легко керувати музикою, викликами та гучністю.
Повністю заряджений футляр забезпечує додаткові 15 годин відтворення. Ви отримуєте 5 годин відтворення після одного заряджання, а швидке 15-хвилинне заряджання гарантує додаткову годину. Для повного заряджання через кабель USB-C із комплекту потрібно 2 години.
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
Аксесуари
Під'єднання
Потужність
Звук
Зручність
Конструкція