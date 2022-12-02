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Більше не доступний
TAA5205BK/00
Гнучкий двосторонній дизайн
20 годин відтворення
Чіткі виклики. Режим моно
Захист від води та поту IPX7
6-мм динаміки забезпечують чіткий звук із потужними низькими частотами. Від улюблених списків відтворення до подкастів і більше руху упродовж дня зі звуками, які підбадьорюють вас.
Ці справді бездротові спортивні навушники мають рейтинг IPX7, тобто можуть витримувати занурення у воду на 1 м до 30 хвилин. Вони залишатимуться на місці незалежно від того, наскільки сильно ви спітнієте чи якої форми у вас вуха.
Чи під час бігу у парку, чи на великому інтервальному тренуванні високої інтенсивності, конструкція з кріпленням-гачком забезпечує щільне та надійне розміщення цих гучномовців. Доступні три різні розміри силіконових вушних вкладишів, а кріплення-гачки можна зняти, коли ви не тренуєтесь.
3.6
з 5
8
Відгуки
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Плюси
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
25/10/2022
Polska
Super
Polecam te słuchawki. Od dnia zakupu spisują się świetnie. Produkt zgodny z opisem ;)
Плюси
dźwięk
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe