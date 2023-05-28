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    Справжні бездротові навушники

    TAA5508BK/00
    Загальна оцінка / 5
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      -{discount-value}

      Справжні бездротові навушники

      TAA5508BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Ваше тренування важливе

      І в спортзалі, і на вулиці, ці справжні бездротові навушники із системою шумопоглинання мотивують ваші рухи! Музика та подкасти звучать чудово, а ви чітко чутимете все, коли зупинитеся прийняти виклик. Надійне розміщення у вухах добре тримає навушники на місці. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Ваше тренування важливе

      І в спортзалі, і на вулиці, ці справжні бездротові навушники із системою шумопоглинання мотивують ваші рухи! Музика та подкасти звучать чудово, а ви чітко чутимете все, коли зупинитеся прийняти виклик. Надійне розміщення у вухах добре тримає навушники на місці. Переглянути усі переваги

      Ваше тренування важливе

      І в спортзалі, і на вулиці, ці справжні бездротові навушники із системою шумопоглинання мотивують ваші рухи! Музика та подкасти звучать чудово, а ви чітко чутимете все, коли зупинитеся прийняти виклик. Надійне розміщення у вухах добре тримає навушники на місці. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові навушники

      Ваше тренування важливе

      І в спортзалі, і на вулиці, ці справжні бездротові навушники із системою шумопоглинання мотивують ваші рухи! Музика та подкасти звучать чудово, а ви чітко чутимете все, коли зупинитеся прийняти виклик. Надійне розміщення у вухах добре тримає навушники на місці. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові навушники

        Справжні бездротові навушники

        - {discount-value}

        Усього:

        Ваше тренування важливе

        • Детальний, природний звук
        • Професійне шумопоглинання
        • Чіткіші виклики на ходу
        • Надійна фіксація у вусі

        Жодних хвилювань. До 28 годин відтворення з футляром

        Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Ви отримуєте 7 годин відтворення та додатково 21 годину роботи від футляра. Поставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібне швидке заряджання, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину. Чохол можна заряджати бездротовим способом або через USB-C.

        Чіткіші виклики на ходу. Чутимуть вас, а не навколишній шум

        Під час виклику спеціальний мікрофон захоплює звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чутиме вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!

        Не сидіть удома. Водонепроникність IPX5

        Рейтинг IPX5 означає, що ці навушники не бояться дощу чи зливи, тому вони ніколи не дадуть вам приводу залишатися на дивані!! Якщо ви спітнієте у спортзалі, навушники також не завадять.

        Багатоточкове сенсорне керування навушниками і голосові помічники

        Багатоточкове з’єднання Bluetooth дозволяє під’єднатися одразу до двох пристроїв: це чудово, якщо ви транслюєте відео з телефону та отримуєте сигнали про тренування від смарт-годинника. Сенсорні елементи керування на навушниках дозволяють здійснювати виклики, відтворювати музику тощо. Підтримуються Siri та Google Асистент.

        Кращі можливості з’єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління

        Ці навушники працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE Audio та кодек LC3, для забезпечення стабільнішого з’єднання та помітно кращого звучання. Звук не пропадатиме, якщо ви транслюватимете музику або телефонуватимете в населених пунктах, а під час перегляду фільмів чи ігор не буде практично жодних затримок.

        Легке занурення. Noise Canceling Pro

        Зайняті у спортзалі? Вітряно в парку? Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточуюче середовище, щоб приглушити зовнішній шум, зокрема вітер, у реальному часі. Якщо ви бігаєте біля гучних доріг, можна натиснути вкладиш для активації режиму обізнаності та увімкнення звуків зовні.

        Додаток для навушників Philips Headphones. Керуйте функцією компенсації шумів та іншими функціями

        Можна використовувати додаток Philips Headphones для налаштування шумопоглинання, вимкнення автоматичного усунення шуму вітру та регулювання рівня прозорості під час режиму пильності. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звуки, а через додаток можна також оновлювати програмне забезпечення навушників.

        Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips

        Вибирайте мелодії, які змушують вас рухатися! Ви отримуєте деталізоване, енергійне звучання з насиченими басами, адже динаміки з графеновим покриттям відтворюють усі дивовижні високі та низькі частоти. Незалежно від ОС Android або iOS, ви зможете насолоджуватися повним зануренням, щоб підтримувати свій рівень енергії.

        Надійна фіксація у вусі. Рухайте, ви їх не загубите

        Неважливо, як ви рухаєтесь, ці вкладиші залишаться на місці. Силіконові вушні наконечники мають текстурний візерунок ручки, завдяки якому навушники залишаються у вухах і їх легко тримати спітнілими руками. Поверхня навушників відбиває світло, що дозволяє підтримувати видимість уночі.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Опір
          16 Ом
          Діаметр динаміків
          8 мм
          Чутливість
          110 дБ (1 кГц)
          Частотний діапазон
          20–20 000 Гц
          Максимальна вхідна потужність
          5 мВт
          Тип динаміка
          Графенове покриття

        • Характеристики ANC

          ANC (активне шумопоглинання)
          Так
          Технологія ANC
          Гібридна, ANC Pro
          Режим зовнішніх звуків.
          Так
          Адаптивна технологія ANC
          Так
          Автоматичне приглушення шуму вітру
          Так

        • Телекомунікації

          Мікрофон для викликів
          Алгоритм ШІ

        • Під'єднання

          Версія Bluetooth
          5,3
          Підтримуваний кодек
          • AAC
          • SBC
          • LC3
          Максимальний діапазон
          До 10  м
          Профілі Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • TMAP
          Багатоточкове з’єднання
          Так
          Тип бездротової передачі
          Bluetooth
          Бездротове використання
          Так

        • Зручність

          Підтримка додатка для навушників Philips
          Так
          Можливе оновлення програмного забезпечення
          Так
          Водонепроникність
          IPX5
          Тип елементів керування
          Дотик
          Режим моно для TWS
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Кріплення на вусі
          Вкладиші
          Матеріал з’єднання
          Силікон
          Внутрішньовушний тип кріплення
          Силіконовий вушний наконечник

        • Потужність

          Тип батареї (вкладиші)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Ємність батареї (вкладиші)
          50 мАгод
          Ємність батареї (корпус)
          410 мАгод
          Тип батареї (футляр для заряджання)
          Літій-полімерна (вбудована)
          Кількість батарей
          3 шт.
          Вага батареї (всього)
          10,1 г
          Час заряджання
          2  год
          Швидке зарядження
          5 хв за 1 год
          Тривалість відтворення музики
          7 + 21  год

        • Голосовий помічник

          Сумісний голосовий помічник
          • Apple Siri
          • Google Асистент
          Активація голосового помічника
          Вручну
          Підтримка голосового помічника
          Так

        • Аксесуари

          Вушні втулки
          3 пари (S/M/L)
          Зарядний кабель
          Кабель USB-C, 200 мм
          Інше
          Ремінець: 1 шт.
          Короткий посібник
          Так

        • Розміри

          Розміри вушних вкладок (ШxГxВ)
          2,00 x 2,57 x 2,14  см
          Розмір футляра для заряджання (ШxГxВ)
          5,49 x 2,90 x 4,15  см
          Загальна вага
          0,045  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Кількість виробів
          1
          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Висота
          13,02  см
          Ширина
          11,4  см
          Глибина
          5,37  см
          Вага брутто
          0,132  кг
          Вага нетто
          0,075  кг
          Вага тари
          0,057  кг
          Код EAN
          48 95229 13147 7

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          34,3  см
          Ширина
          29,8  см
          Висота
          30,6  см
          Вага брутто
          4,544  кг
          Вага нетто
          1,8  кг
          Вага тари
          2,744  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 13147 4

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          16,2  см
          Ширина
          14  см
          Висота
          13,8  см
          Вага брутто
          0,49  кг
          Вага нетто
          0,225  кг
          Вага тари
          0,265  кг
          Код GTIN
          2 48 95229 13147 1

        • UPC

          UPC
          8 40063 20307 5

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