КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ваше тренування важливе
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе
  • Ваше тренування важливе

Справжні бездротові навушники

TAA5508BK/00

4.9
| (37) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Ваше тренування важливе
І в спортзалі, і на вулиці, ці справжні бездротові навушники із системою шумопоглинання мотивують ваші рухи! Музика та подкасти звучать чудово, а ви чітко чутимете все, коли зупинитеся прийняти виклик. Надійне розміщення у вухах добре тримає навушники на місці.
Переглянути всі переваги

Ваше тренування важливе

  • Детальний, природний звук

  • Професійне шумопоглинання

  • Чіткіші виклики на ходу

  • Надійна фіксація у вусі

Легке занурення. Noise Canceling Pro

Легке занурення. Noise Canceling Pro

Зайняті у спортзалі? Вітряно в парку? Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточуюче середовище, щоб приглушити зовнішній шум, зокрема вітер, у реальному часі. Якщо ви бігаєте біля гучних доріг, можна натиснути вкладиш для активації режиму обізнаності та увімкнення звуків зовні.

Чіткіші виклики на ходу. Чутимуть вас, а не навколишній шум

Чіткіші виклики на ходу. Чутимуть вас, а не навколишній шум

Під час виклику спеціальний мікрофон захоплює звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чутиме вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!

Надійна фіксація у вусі. Рухайте, ви їх не загубите

Надійна фіксація у вусі. Рухайте, ви їх не загубите

Неважливо, як ви рухаєтесь, ці вкладиші залишаться на місці. Силіконові вушні наконечники мають текстурний візерунок ручки, завдяки якому навушники залишаються у вухах і їх легко тримати спітнілими руками. Поверхня навушників відбиває світло, що дозволяє підтримувати видимість уночі.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Нагороди

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.9

з 5

37

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

2
1

11/04/2025

Polska

Polska

Перевірений покупець

Świetny sprzęt godny polecenia!

Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam

Плюси

Dopasowanie, dźwięk, czas działania

Мінуси

Nie zauwazylem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

24/05/2024

Polska

Polska

Warte swojej ceny

Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.

Плюси

Moc, design, proste w obsłudze

Мінуси

Brak

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/05/2024

Polska

Polska

Super słuchawki

Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.

Плюси

Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Потрібно оновлювати програмне забезпечення. Додаток Philips Headphones повідомить вас про наявність найновішої версії програмного забезпечення.