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Детальний, природний звук
Професійне шумопоглинання
Чіткіші виклики на ходу
Надійна фіксація у вусі
Зайняті у спортзалі? Вітряно в парку? Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточуюче середовище, щоб приглушити зовнішній шум, зокрема вітер, у реальному часі. Якщо ви бігаєте біля гучних доріг, можна натиснути вкладиш для активації режиму обізнаності та увімкнення звуків зовні.
Під час виклику спеціальний мікрофон захоплює звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чутиме вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!
Неважливо, як ви рухаєтесь, ці вкладиші залишаться на місці. Силіконові вушні наконечники мають текстурний візерунок ручки, завдяки якому навушники залишаються у вухах і їх легко тримати спітнілими руками. Поверхня навушників відбиває світло, що дозволяє підтримувати видимість уночі.
Нагороди
4.9
з 5
37
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
barkar1986
11/04/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Świetny sprzęt godny polecenia!
Słuchawki są rewelacyjne. Bardzo dobrze leżą w uszach, dźwięk jest czysciutki, głęboki i ciepły jak to u Philipsa. Na jednym ładowaniu przy maksymalnej głośności spokojnie wytrzymują 8 godzin. Samo ładowanie również jest bardzo szybkie. Zdecydowanie polecam
Плюси
Dopasowanie, dźwięk, czas działania
Мінуси
Nie zauwazylem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
3bitt
24/05/2024
Polska
Warte swojej ceny
Bardzo polecam ten słuchawki, warte swojej ceny. Proste w obsłudze. Lekkie, piękny design. Świetnie oddają dźwięk, duża moc. Doskonale dopasowane do ucha. Każdej aktywnej osobie polecam.
Плюси
Moc, design, proste w obsłudze
Мінуси
Brak
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
PeKa916
17/05/2024
Polska
Super słuchawki
Polecam słuchawki, mają fajny dźwięk i świetną opcję wygłuszenia. Używam ich około 2-3 tygodni i jestem bardzo zadowolony. Funkcje dotyku są świetne, bo nie trzeba ciągle sięgać po telefon. Mają daleki zasięg działania, nie mierzyłem dokładnie ale 10 metrów na spokojnie. Są lekkie i nie czuć ich zbytnio, nawet po dłuższym czasie, gdzie ja w innych tego typu słuchawkach zazwyczaj po 1 godzinie musiałem odpoczywać, bolały uszy. Jestem z nich bardzo zadowolony i mogę szczerze polecić.
Плюси
Dźwięk, wygłuszenie, waga, fukcje dotykowe, zasięg
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA5508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Потрібно оновлювати програмне забезпечення. Додаток Philips Headphones повідомить вас про наявність найновішої версії програмного забезпечення.