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І в спортзалі, і на вулиці, ці справжні бездротові навушники із системою шумопоглинання мотивують ваші рухи! Музика та подкасти звучать чудово, а ви чітко чутимете все, коли зупинитеся прийняти виклик. Надійне розміщення у вухах добре тримає навушники на місці. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваше тренування важливе
І в спортзалі, і на вулиці, ці справжні бездротові навушники із системою шумопоглинання мотивують ваші рухи! Музика та подкасти звучать чудово, а ви чітко чутимете все, коли зупинитеся прийняти виклик. Надійне розміщення у вухах добре тримає навушники на місці. Переглянути усі переваги
Ваше тренування важливе
І в спортзалі, і на вулиці, ці справжні бездротові навушники із системою шумопоглинання мотивують ваші рухи! Музика та подкасти звучать чудово, а ви чітко чутимете все, коли зупинитеся прийняти виклик. Надійне розміщення у вухах добре тримає навушники на місці. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваше тренування важливе
І в спортзалі, і на вулиці, ці справжні бездротові навушники із системою шумопоглинання мотивують ваші рухи! Музика та подкасти звучать чудово, а ви чітко чутимете все, коли зупинитеся прийняти виклик. Надійне розміщення у вухах добре тримає навушники на місці. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові навушники
Усього:
Не хочете хвилюватися про щоденне заряджання? Ви отримуєте 7 годин відтворення та додатково 21 годину роботи від футляра. Поставте навушники назад у футляр, і вони зарядяться повністю за 2 години. Якщо вам потрібне швидке заряджання, всього за 15 хвилин ви отримаєте додаткову годину. Чохол можна заряджати бездротовим способом або через USB-C.
Під час виклику спеціальний мікрофон захоплює звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чутиме вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!
Рейтинг IPX5 означає, що ці навушники не бояться дощу чи зливи, тому вони ніколи не дадуть вам приводу залишатися на дивані!! Якщо ви спітнієте у спортзалі, навушники також не завадять.
Багатоточкове з’єднання Bluetooth дозволяє під’єднатися одразу до двох пристроїв: це чудово, якщо ви транслюєте відео з телефону та отримуєте сигнали про тренування від смарт-годинника. Сенсорні елементи керування на навушниках дозволяють здійснювати виклики, відтворювати музику тощо. Підтримуються Siri та Google Асистент.
Ці навушники працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE Audio та кодек LC3, для забезпечення стабільнішого з’єднання та помітно кращого звучання. Звук не пропадатиме, якщо ви транслюватимете музику або телефонуватимете в населених пунктах, а під час перегляду фільмів чи ігор не буде практично жодних затримок.
Зайняті у спортзалі? Вітряно в парку? Адаптивне шумопоглинання швидко реагує на оточуюче середовище, щоб приглушити зовнішній шум, зокрема вітер, у реальному часі. Якщо ви бігаєте біля гучних доріг, можна натиснути вкладиш для активації режиму обізнаності та увімкнення звуків зовні.
Можна використовувати додаток Philips Headphones для налаштування шумопоглинання, вимкнення автоматичного усунення шуму вітру та регулювання рівня прозорості під час режиму пильності. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звуки, а через додаток можна також оновлювати програмне забезпечення навушників.
Вибирайте мелодії, які змушують вас рухатися! Ви отримуєте деталізоване, енергійне звучання з насиченими басами, адже динаміки з графеновим покриттям відтворюють усі дивовижні високі та низькі частоти. Незалежно від ОС Android або iOS, ви зможете насолоджуватися повним зануренням, щоб підтримувати свій рівень енергії.
Неважливо, як ви рухаєтесь, ці вкладиші залишаться на місці. Силіконові вушні наконечники мають текстурний візерунок ручки, завдяки якому навушники залишаються у вухах і їх легко тримати спітнілими руками. Поверхня навушників відбиває світло, що дозволяє підтримувати видимість уночі.
Звук
Характеристики ANC
Телекомунікації
Під'єднання
Зручність
Конструкція
Потужність
Голосовий помічник
Аксесуари
Розміри
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
UPC
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