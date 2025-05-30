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TAA5608BK/00
Ви рухаєтесь, а вони залишаються на місці
Рухайтеся в ритм із бездротовими навушниками, які не випадуть із вух, незалежно від вашого способу активності! Ці спортивні навушники відкритого типу надзвичайно легкі, надзвичайно зручні та міцні. До того ж, вони дозволяють чути все, що відбувається навколо.
Дизайн відкритого типу
Кісткова провідність
Чіткіші виклики на ходу
Світлодіодні індикатори для безпеки
Бігайте, стрибайте, катайтеся! Ці навушники відкритого типу не випадуть із вух під час руху. Нашийна дуга огортає шию за головою і петлями кріпиться до верхньої частини вух, щоб навушники комфортно залишалися на місці: вони не рухатимуться, на відміну від вас. Крім того, вони настільки легкі, що ви їх практично не відчуватимете.
Технологія кісткової провідності передає звук через кістки черепа, а це означає, що вам не потрібно вставляти у вухо навушник або носити навушники, які закривають вухо. Натомість звук рухається від вилиць безпосередньо до внутрішнього вуха, а музика магічним чином з’являється у вашій голові!
Під час виклику спеціальні мікрофони точно захоплюють звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває фоновий шум із навколишнього середовища. Людина, з якою ви розмовляєте, чутиме вас, а не трафік чи балачки людей поблизу!
Нагороди
3.8
з 5
66
Відгуки
Swatu
30/05/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Цей відгук про TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2024-04-30
Цей відгук про TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Плюси
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Мінуси
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Плюси
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Мінуси
złącze magnetyczne ładowania
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-20
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-20
Потрібно оновлювати програмне забезпечення. Додаток Philips Headphones повідомить вас про наявність найновішої версії програмного забезпечення.