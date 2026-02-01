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  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
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  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність
  • Світло, потужність, функціональність

6000 seriesНакладні навушники, що заряджаються від сонця

TAA6219BK/00

1 нагорода

Світло, потужність, функціональність

Чудовий звук і підтримка живлення від сонця для вашого активного життя! Завдяки сонячній батареї Powerfoyle™ ці бездротові накладні навушники заряджаються при світлі, а акумулятор забезпечує 80 годин заряду для використання в темних місцях.

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Світло, потужність, функціональність

  • Технологія заряджання від сонця Powerfoyle™

  • Навушники, що самозаряджаються

  • 80-hour battery reserve

  • Амбушури, які можна мити

Powerfoyle™ від Exeger. Більше світла, більше потужності

Powerfoyle™ від Exeger. Більше світла, більше потужності

Ці навушники заряджаються щоразу, коли на них потрапляє світло – сонячне чи електричне! Матеріал Powerfoyle™ із сонячними елементами в наголів’ї збирає енергію сонця, щоб підтримувати заряд батареї, і заряджати можна навіть від електричного світла. Повністю заряджена батарея забезпечує до 80 годин відтворення, тому ви можете продовжувати роботу навіть за слабкого освітлення.

Класні та зручні навушники для активного способу життя

Класні та зручні навушники для активного способу життя

Бігайте, ходіть, катайтеся на роликах! Зручне наголів’я не ковзатиме під час руху, а м’які «дихаючі» амбушюри наповнені охолоджуючим гелем. Накладки амбушюр можна зняти для легкого чищення, тож ви завжди зможете освіжити їх.

Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам

Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам

Динаміки 40 мм забезпечують чудовий звук, а прилягання до вуха гарантує чудову пасивну ізоляцію шумів. Якщо вам подобаються хороші низькі частоти, увімкніть динамічні баси за допомогою додатка Philips Headphones, і ви зможете насолоджуватися повною потужністю своїх улюблених мелодій, навіть якщо ви слухаєте тихо.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image TPV_PBTAWARD70

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  • • Унікальні пропозиції