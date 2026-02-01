Powerfoyle™ від Exeger. Більше світла, більше потужності

Ці навушники заряджаються щоразу, коли на них потрапляє світло – сонячне чи електричне! Матеріал Powerfoyle™ із сонячними елементами в наголів’ї збирає енергію сонця, щоб підтримувати заряд батареї, і заряджати можна навіть від електричного світла. Повністю заряджена батарея забезпечує до 80 годин відтворення, тому ви можете продовжувати роботу навіть за слабкого освітлення.