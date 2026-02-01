Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
TAA6219BK/00
Світло, потужність, функціональність
Чудовий звук і підтримка живлення від сонця для вашого активного життя! Завдяки сонячній батареї Powerfoyle™ ці бездротові накладні навушники заряджаються при світлі, а акумулятор забезпечує 80 годин заряду для використання в темних місцях.
Технологія заряджання від сонця Powerfoyle™
Навушники, що самозаряджаються
80-hour battery reserve
Амбушури, які можна мити
Ці навушники заряджаються щоразу, коли на них потрапляє світло – сонячне чи електричне! Матеріал Powerfoyle™ із сонячними елементами в наголів’ї збирає енергію сонця, щоб підтримувати заряд батареї, і заряджати можна навіть від електричного світла. Повністю заряджена батарея забезпечує до 80 годин відтворення, тому ви можете продовжувати роботу навіть за слабкого освітлення.
Бігайте, ходіть, катайтеся на роликах! Зручне наголів’я не ковзатиме під час руху, а м’які «дихаючі» амбушюри наповнені охолоджуючим гелем. Накладки амбушюр можна зняти для легкого чищення, тож ви завжди зможете освіжити їх.
Динаміки 40 мм забезпечують чудовий звук, а прилягання до вуха гарантує чудову пасивну ізоляцію шумів. Якщо вам подобаються хороші низькі частоти, увімкніть динамічні баси за допомогою додатка Philips Headphones, і ви зможете насолоджуватися повною потужністю своїх улюблених мелодій, навіть якщо ви слухаєте тихо.
Нагороди
Відгуки