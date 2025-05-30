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Більше не доступний

Бездротові спортивні навушники відкритого типу

TAA6606BK/00

3.8

| (66) Відгуки

Бігайте безпечно, їздіть вільно

Натисніть кнопку відтворення для прослуховування контенту під час тренування! Ці бездротові спортивні навушники з технологією кісткової провідності дозволяють спілкуватися з колегами-спортсменами і бути в курсі подій навколо. Ваші забіги і поїздки просто отримали оновлення.

Переглянути всі переваги

Бігайте безпечно, їздіть вільно

  • Дизайн відкритого типу

  • Кісткова провідність

  • Легкі та міцні

  • Захист від пилу/води IP67

Тренуйтеся цілий день. 9 годин відтворення

Завдяки 9 годинам відтворення від одного заряду ці навушники відкритого типу з системою кісткової провідності супроводжуватимуть вас протягом усіх перегонів. Повне заряджання через USB-C займає 2 години. Потрібен додатковий імпульс? Лише 15 хвилин заряджання забезпечують додаткову годину відтворення.

Кісткова провідність. Звук без навушників

Кісткова провідність. Звук без навушників

Технологія кісткової провідності передає звук через кістки черепа, щоб ваші вуха були повністю відкриті для зовнішнього середовища. Ви можете насолоджуватися музикою і подкастами, і надалі чути звуки кроків по бруківці. Або чути наближення автомобіля до заднього колеса вашого велосипеда.

Вбудовані мікрофони усувають зовнішні звуки під час виклику

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.8

з 5

66

Відгуки

30/05/2025

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Цей відгук про TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата використання 2024-04-30

Цей відгук про TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата використання 2024-04-30

05/06/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Super słuchawki dla aktywnych

To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.

Плюси

Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria

Мінуси

Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата використання 2023-05-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата використання 2023-05-05

20/05/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych

Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.

Плюси

słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny

Мінуси

złącze magnetyczne ładowania

Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата використання 2023-05-20

Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Дата використання 2023-05-20

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Примітки

  1. Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.