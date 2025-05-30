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Більше не доступний
TAA6606BK/00
Бігайте безпечно, їздіть вільно
Натисніть кнопку відтворення для прослуховування контенту під час тренування! Ці бездротові спортивні навушники з технологією кісткової провідності дозволяють спілкуватися з колегами-спортсменами і бути в курсі подій навколо. Ваші забіги і поїздки просто отримали оновлення.
Дизайн відкритого типу
Кісткова провідність
Легкі та міцні
Захист від пилу/води IP67
Завдяки 9 годинам відтворення від одного заряду ці навушники відкритого типу з системою кісткової провідності супроводжуватимуть вас протягом усіх перегонів. Повне заряджання через USB-C займає 2 години. Потрібен додатковий імпульс? Лише 15 хвилин заряджання забезпечують додаткову годину відтворення.
Технологія кісткової провідності передає звук через кістки черепа, щоб ваші вуха були повністю відкриті для зовнішнього середовища. Ви можете насолоджуватися музикою і подкастами, і надалі чути звуки кроків по бруківці. Або чути наближення автомобіля до заднього колеса вашого велосипеда.
3.8
з 5
66
Відгуки
Swatu
30/05/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Цей відгук про TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2024-04-30
Цей відгук про TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Плюси
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Мінуси
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-05
qbak.net
20/05/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo praktyczne słuchawki dla aktywnych
Używam do biegania i jazdy na rowerze. Potrzebowałem mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo wybrałem ten model bo często podczas jazdy rowerem rozmawiam i opcja mikrofonu kostnego rozwiązuje sprawę szumów wiatru. Reklamowane ładowanie magnetyczne nie jest dla mnie atrakcyjniejsze od normalnego złącza usb-c. Wolałbym nie musieć pamiętać o kabelku do ładowania.
Плюси
słyszalność otoczoenia, mikrofon kostny
Мінуси
złącze magnetyczne ładowania
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-20
Цей відгук про TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Дата використання 2023-05-20
Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.