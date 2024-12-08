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TAA6709BK/00
Справжня бездротова посадка відкритого типу
Провідність повітря
Захист від пилу/води IP55
Час відтворення – до 28 годин
Дизайн цих навушників відкритого типу означає, що немає потреби гратися з різними розмірами амбушур. Замість цього, зручні кріплення охоплюють ваші вуха, а гумовий якор на кінці кожного кріплення ніжно тримається під задньою частиною вашого вуха для додаткової безпеки та надійної посадки.
Музика, аудіокниги, подкасти, плейлист для тренувань — ви насолоджуватиметесь гарним звуком з пристойними басами, що б ви не слухали! Кожен навушник надійно сидить на вигині вашого зовнішнього вуха, а прецизійні драйвери направляють звук у ваш вушний канал без його закриття, тож ви будете чути оточення під час прослуховування.
Гуляйте в лісі. Біжіть під дощем. Рейтинг IP55 означає, що ці навушники відкритого типу не бояться поту, вологи або пилу — вони ніколи не дадуть вам приводу залишитися на дивані! Якщо ви рухаєтеся на вулиці, світловий індикатор для бігу забезпечує вашу видимість.
4.8
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Zetunia
08/12/2024
Polska
Ciekawa i interesująca propozycja
Słuchawki są bardzo ciekawą propozycją, szczególnie dla sportowców lub dla osób, które chciałaby jednocześnie słyszeć i otoczenie i muzykę. Dobrze dopasowują się do ucha, nie spadają, mimo ruchu, ale po ok. 2/3 godzinach noszenia lekko bolą uszy (z zewnątrz), może to jednak wina mojej budowy ucha. Ogólnie jakość dźwięku bardzo dobra, z powodzeniem można odtwarzać różne gatunki muzyczne, ale także oglądać filmy czy rozmawiać przez nie. Trzeba jednak pamiętać, że przez swoją otwartą budowę nie wytłumiają całkowicie otoczenia, więc nie sprawdzą osobom, które chciałyby się odciąć od dźwięków z zewnątrz. Dużym plusem jest wytrzymała bateria i szybki czas ładowania. Małym minusem jest kwestia zgubienia zasięgu, parę razy zdarzyło mi się, ze gdy oddaliłam się zbyt daleko od telefonu to słuchawki zgubiły zasięg i mimo powrotu do telefonu już go nie odzyskały. Musiałam je zdjąć, schować do pudełka i ponownie założyć oraz włączyć. Fajnie, że słuchawki posiadają kolorowe diody, które można wedle potrzeb włączać i wyłączać. Nie do końca opanowałam jeszcze sterowanie, mogłoby być ciut bardziej intuicyjne, ale dużym plusem jest kompatybilna z słuchawkami aplikacja, dzięki której można z poziomu telefonu poustawiać niektóre parametry. Ogólnie ciekawa propozycja, bardzo mi się spodobały i mogę je polecić.
Плюси
wytrzymała bateria, kompatybilna aplikacja, słyszalne otoczenie, mimo działających słuchawek, diody, trzymają się ucha
Мінуси
niekiedy gubią zasięg i nie łączą się ponownie, sterowanie muzyką z poziomu słuchawek
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Brunetka1232
03/12/2024
Polska
Stylowe, fajny kolor
Słuchawki dopasowują się do ucha, nie wypadają, mają ładny kolor. Jakoś dźwięku jest znakomita, mimo ze sa sportowe i uzywam je na siłowi, używam je również do rozmow i oglądania filmów. Mimo wysokiej ceny, są jej warte.
Плюси
Wygodne, jakos dzwieku
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Majk@
01/12/2024
Polska
Eleganckie słuchawki
Słuchawki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie nie nie tylko przy bieganiu czy innych sportach co uprawiam po pracy ale także bardzo dobrze sprawują się przy pracach wokół domu jak koszenie trawy czy grabienie liści. Dźwięk wychodzący z tych słuchawek jest elegancki mocowanie na uszy jest genialne bateria która trzyma ponad 28 godzin to jest klasa. Nie napisać nic złego tylko same pozytywy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 6000 series TAA6709BK Sportowe otwarte słuchawki true wireless