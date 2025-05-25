Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
TAA7306BK/00
Дизайн внутрішнього типу
Пульсометр
Кріплення-гачки або кінці у формі крил
Ультрафіолетове очищення
Для легких тренувань і тренувань середньої інтенсивності гнучкі та знімні кінці у формі крил гарантують надійне прилягання. У разі інтенсивнішого тренування знімні кріплення-гачки запобігають випаданню вкладишів. Виберіть колір кріплення-гачка або кінців у формі крил відповідно до свого стилю.
Тренуйтесь розумніше завдяки пульсометру, який сумісний із популярними фітнес-додатками і додатком для навушників Philips Headphone. Якщо ваш вибраний додаток підтримує оновлення у реальному часі, ви чутимете показники серцебиття під час тренування. Ви будете знати, коли можна займатися інтенсивніше, а коли зробити паузу.
Піднімайте вантажі на повну. Підкорюйте бігову доріжку. Незалежно від бажаного рівня ендорфінів, із цими навушниками можна пітніти! Після тренування просто покладіть навушники в зарядний футляр, і цикл ультрафіолетового очищення видалить до 99% бактерій.
4.4
з 5
11
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
Ihor78
25/05/2025
Україна
Навушники дуже якісні.
Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники
Toruń1981
07/10/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Świetni dzwięk
Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.
Плюси
Głęboki bas
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Karol1998
02/12/2022
Polska
10/10
Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.
Цей відгук про TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless
Цей відгук про TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless