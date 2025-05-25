КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Тренуйтеся розумніше.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.
  • Тренуйтеся розумніше.

Більше не доступний

Справжні бездротові спортивні навушники

TAA7306BK/00

4.4
| (11) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Тренуйтеся розумніше.
Бігайте швидше. Стрибайте вище. Ці справді бездротові спортивні навушники мають знімні кріплення-гачки для надзвичайно надійної посадки. Бадьора музика дозволяє зосередитися, а вбудований пульсометр допомагає тренуватися в гармонії з власним тілом.
Переглянути всі переваги

Тренуйтеся розумніше.

  • Дизайн внутрішнього типу

  • Пульсометр

  • Кріплення-гачки або кінці у формі крил

  • Ультрафіолетове очищення

Гнучке прилягання. Кріплення-гачки або кінці у формі крил

Гнучке прилягання. Кріплення-гачки або кінці у формі крил

Для легких тренувань і тренувань середньої інтенсивності гнучкі та знімні кінці у формі крил гарантують надійне прилягання. У разі інтенсивнішого тренування знімні кріплення-гачки запобігають випаданню вкладишів. Виберіть колір кріплення-гачка або кінців у формі крил відповідно до свого стилю.

Слухайте своє тіло. Пульсометр

Слухайте своє тіло. Пульсометр

Тренуйтесь розумніше завдяки пульсометру, який сумісний із популярними фітнес-додатками і додатком для навушників Philips Headphone. Якщо ваш вибраний додаток підтримує оновлення у реальному часі, ви чутимете показники серцебиття під час тренування. Ви будете знати, коли можна займатися інтенсивніше, а коли зробити паузу.

Тренуйтеся на повну. Відчувайте свіжість. УФ-очищення

Тренуйтеся на повну. Відчувайте свіжість. УФ-очищення

Піднімайте вантажі на повну. Підкорюйте бігову доріжку. Незалежно від бажаного рівня ендорфінів, із цими навушниками можна пітніти! Після тренування просто покладіть навушники в зарядний футляр, і цикл ультрафіолетового очищення видалить до 99% бактерій.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.4

з 5

11

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

4
3

25/05/2025

Україна

Україна

Навушники дуже якісні.

Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

07/10/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Świetni dzwięk

Słuchawki grają bardzo dobrze pomimo awarii uważam, że jest to świetny zakup. P.S. Reklamacja w sklepie przebiegła pomyślnie i otrzymałem nowe słuchawki.

Плюси

Głęboki bas

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

02/12/2022

Polska

Polska

10/10

Muszę przyznać, że nie spodziewałem się takiej jakości dźwięku.

Цей відгук про TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Цей відгук про TAA7306BK Sportowe słuchawki bezprzewodowe true wireless

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.