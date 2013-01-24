Захист від пилу та води IP57

Рейтинг IP57 означає, що ці спортивні навушники можуть витримати найсерйозніше тренування. Вам так подобається список відтворення для тренувань, що ви не можете його призупинити? Ви навіть можете не знімати навушники в душі. Коли ви завершите й навушники будуть сухі, покладіть їх на зберігання у м’який дорожній футляр.