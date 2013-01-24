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Тренуйтеся розумніше.
Бігайте швидше. Стрибайте вище. Ці справді бездротові спортивні навушники мають знімні кріплення-гачки для надзвичайно надійної посадки. Бадьора музика дозволяє зосередитися, а вбудований пульсометр допомагає тренуватися в гармонії з власним тілом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тренуйтеся розумніше.
Бігайте швидше. Стрибайте вище. Ці справді бездротові спортивні навушники мають знімні кріплення-гачки для надзвичайно надійної посадки. Бадьора музика дозволяє зосередитися, а вбудований пульсометр допомагає тренуватися в гармонії з власним тілом. Переглянути усі переваги
Тренуйтеся розумніше.
Бігайте швидше. Стрибайте вище. Ці справді бездротові спортивні навушники мають знімні кріплення-гачки для надзвичайно надійної посадки. Бадьора музика дозволяє зосередитися, а вбудований пульсометр допомагає тренуватися в гармонії з власним тілом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тренуйтеся розумніше.
Бігайте швидше. Стрибайте вище. Ці справді бездротові спортивні навушники мають знімні кріплення-гачки для надзвичайно надійної посадки. Бадьора музика дозволяє зосередитися, а вбудований пульсометр допомагає тренуватися в гармонії з власним тілом. Переглянути усі переваги
Справжні бездротові спортивні навушники
Ціна магазину Philips
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Для легких тренувань і тренувань середньої інтенсивності гнучкі та знімні кінці у формі крил гарантують надійне прилягання. У разі інтенсивнішого тренування знімні кріплення-гачки запобігають випаданню вкладишів. Виберіть колір кріплення-гачка або кінців у формі крил відповідно до свого стилю.
Тренуйтесь розумніше завдяки пульсометру, який сумісний із популярними фітнес-додатками і додатком для навушників Philips Headphone. Якщо ваш вибраний додаток підтримує оновлення у реальному часі, ви чутимете показники серцебиття під час тренування. Ви будете знати, коли можна займатися інтенсивніше, а коли зробити паузу.
Піднімайте вантажі на повну. Підкорюйте бігову доріжку. Незалежно від бажаного рівня ендорфінів, із цими навушниками можна пітніти! Після тренування просто покладіть навушники в зарядний футляр, і цикл ультрафіолетового очищення видалить до 99% бактерій.
Хочете чути друзів, з якими відвідуєте спортзал? Увімкніть режим пильності й слухайте розмову, не знімаючи навушників. Якщо потрібно зателефонувати, монорежим дозволяє розмовляти за допомогою одного навушника-вкладиша. Ви можете перемикати між навушниками-вкладишами, не пропустивши жодного слова.
Рейтинг IP57 означає, що ці спортивні навушники можуть витримати найсерйозніше тренування. Вам так подобається список відтворення для тренувань, що ви не можете його призупинити? Ви навіть можете не знімати навушники в душі. Коли ви завершите й навушники будуть сухі, покладіть їх на зберігання у м’який дорожній футляр.
Торкніться навушників, щоб призупинити список відтворення і прийняти виклик, а також увімкнути голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.
Ви отримуєте чіткий звук, потужні баси й 6 годин відтворення, а ультрапортативний зарядний футляр забезпечує додатково до 18 годин відтворення. Потрібен додатковий заряд? Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще одну годину відтворення.
Ви можете використовувати додаток Philips Headphones для відстеження серцебиття під час тренування або для отримання підсумків заняття. Хочете оптимізувати звуки, під які тренуєтесь? Додаток можна також використовувати, щоб удосконалити баси, зменшити високі частоти й попередньо встановлені стилі звуку.
Аксесуари
Конструкція
Потужність
Звук
Розміри упаковки
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Внутрішня коробка