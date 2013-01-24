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    Справжні бездротові спортивні навушники

    TAA7306BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Тренуйтеся розумніше. Тренуйтеся розумніше. Тренуйтеся розумніше.
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      Справжні бездротові спортивні навушники

      TAA7306BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Тренуйтеся розумніше.

      Бігайте швидше. Стрибайте вище. Ці справді бездротові спортивні навушники мають знімні кріплення-гачки для надзвичайно надійної посадки. Бадьора музика дозволяє зосередитися, а вбудований пульсометр допомагає тренуватися в гармонії з власним тілом. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові спортивні навушники

      Тренуйтеся розумніше.

      Бігайте швидше. Стрибайте вище. Ці справді бездротові спортивні навушники мають знімні кріплення-гачки для надзвичайно надійної посадки. Бадьора музика дозволяє зосередитися, а вбудований пульсометр допомагає тренуватися в гармонії з власним тілом. Переглянути усі переваги

      Тренуйтеся розумніше.

      Бігайте швидше. Стрибайте вище. Ці справді бездротові спортивні навушники мають знімні кріплення-гачки для надзвичайно надійної посадки. Бадьора музика дозволяє зосередитися, а вбудований пульсометр допомагає тренуватися в гармонії з власним тілом. Переглянути усі переваги

      Справжні бездротові спортивні навушники

      Тренуйтеся розумніше.

      Бігайте швидше. Стрибайте вище. Ці справді бездротові спортивні навушники мають знімні кріплення-гачки для надзвичайно надійної посадки. Бадьора музика дозволяє зосередитися, а вбудований пульсометр допомагає тренуватися в гармонії з власним тілом. Переглянути усі переваги

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        Справжні бездротові спортивні навушники

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Тренуйтеся розумніше.

        • Дорожні навушники-вкладиші
        • Пульсометр
        • Кріплення-гачки або кінці у формі крил
        • Ультрафіолетове очищення

        Гнучке прилягання. Кріплення-гачки або кінці у формі крил

        Для легких тренувань і тренувань середньої інтенсивності гнучкі та знімні кінці у формі крил гарантують надійне прилягання. У разі інтенсивнішого тренування знімні кріплення-гачки запобігають випаданню вкладишів. Виберіть колір кріплення-гачка або кінців у формі крил відповідно до свого стилю.

        Слухайте своє тіло. Пульсометр

        Тренуйтесь розумніше завдяки пульсометру, який сумісний із популярними фітнес-додатками і додатком для навушників Philips Headphone. Якщо ваш вибраний додаток підтримує оновлення у реальному часі, ви чутимете показники серцебиття під час тренування. Ви будете знати, коли можна займатися інтенсивніше, а коли зробити паузу.

        Тренуйтеся на повну. Відчувайте свіжість. УФ-очищення

        Піднімайте вантажі на повну. Підкорюйте бігову доріжку. Незалежно від бажаного рівня ендорфінів, із цими навушниками можна пітніти! Після тренування просто покладіть навушники в зарядний футляр, і цикл ультрафіолетового очищення видалить до 99% бактерій.

        Повертає в реальність, коли це потрібно. Режим пильності

        Хочете чути друзів, з якими відвідуєте спортзал? Увімкніть режим пильності й слухайте розмову, не знімаючи навушників. Якщо потрібно зателефонувати, монорежим дозволяє розмовляти за допомогою одного навушника-вкладиша. Ви можете перемикати між навушниками-вкладишами, не пропустивши жодного слова.

        Захист від пилу та води IP57

        Рейтинг IP57 означає, що ці спортивні навушники можуть витримати найсерйозніше тренування. Вам так подобається список відтворення для тренувань, що ви не можете його призупинити? Ви навіть можете не знімати навушники в душі. Коли ви завершите й навушники будуть сухі, покладіть їх на зберігання у м’який дорожній футляр.

        Сенсорні елементи керування. Вбудований мікрофон. Легке з’єднання в пару

        Торкніться навушників, щоб призупинити список відтворення і прийняти виклик, а також увімкнути голосовий помічник телефону. Навушники готові до спарення в мить увімкнення Bluetooth. Після спарення вони запам’ятовують останній під’єднаний пристрій.

        Магнітний зарядний футляр. Отримайте до 24 годин відтворення

        Ви отримуєте чіткий звук, потужні баси й 6 годин відтворення, а ультрапортативний зарядний футляр забезпечує додатково до 18 годин відтворення. Потрібен додатковий заряд? Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує ще одну годину відтворення.

        Відстежуйте свою роботу і не тільки. Додаток для навушників Philips Headphones

        Ви можете використовувати додаток Philips Headphones для відстеження серцебиття під час тренування або для отримання підсумків заняття. Хочете оптимізувати звуки, під які тренуєтесь? Додаток можна також використовувати, щоб удосконалити баси, зменшити високі частоти й попередньо встановлені стилі звуку.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Знімне кріплення-гачок
          3 пари
          Футляр для транспортування
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Стиль носіння
          Кріплення-гачок

        • Потужність

          Тривалість відтворення музики
          6+18  год.

        • Звук

          Діаметр динаміків
          9  мм

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          48 95229 11773 0

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          24
          Код GTIN
          1 48 95229 11773 7

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Код GTIN
          2 48 95229 11773 4

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